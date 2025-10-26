La FFRM, referente en inclusión y deporte Un ejemplo a nivel nacional. Más de 7.000 deportistas participan en los diferentes proyectos sociales de la RSC del ente federativo

La Federación de Fútbol incrementa su participación en las últimas temporadas, no solo en el número de licencias, que ya superan las setenta mil entre fútbol, fútbol sala y fútbol playa, sino también en el número de árbitros, entrenadores y clubes que han situado a la FFRM en todo un referente en cuanto a crecimiento en los últimos años. Esto hace que cada semana se disputen unos 1.200 encuentros en toda la geografía regional.

La FFRM también ha sido centro de atención en las últimas temporadas por el impulso de varios proyectos ya consolidados relacionados con la creación del departamento de Responsabilidad Social Corporativa. Este fue uno de los objetivos marcados por José Miguel Monje, presidente de la FFRM, que también presidió esta área en la RFEF, y que ha supuesto un modelo de compromiso social asentado en la responsabilidad social, sostenibilidad e igualdad.

De hecho, la Consejería de Política Social se ha sumado a esta gran iniciativa y ha formalizado a través de la firma de un convenio de cuatro años de duración, diferentes actuaciones para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, así como iniciativas de prevención de la violencia contra la mujer y protección de la infancia y la adolescencia, ratificando de este modo el buen trabajo que viene realizando la FFRM. Como punto de partida de este acuerdo, el campo José Barnés celebró un partido inaugural en el que participaron más de cincuenta jóvenes pertenecientes a entidades sociales como Assido, Proyecto Hombre, Afes y el Centro Ocupacional López Ambit. La jornada, enmarcada bajo el lema 'Murcia es más que fútbol, es inclusión', simboliza el inicio de un programa que combina deporte, educación y valores.

La RSC de la FFRM se centra en grandes proyectos como la creación de la Liga de Súper Fútbol 8, competición pionera en España que cumple su quinta su temporada y que moviliza a más de quinientos deportistas con discapacidad intelectual. Fue en diciembre de 2021 cuando se presentaba esta iniciativa que gracias a las alianzas entre la FFRM y la Fundación Estrella de Levante.

Los equipos de la Liga de Súper Fútbol 8 son cada año más numerosos y en su mayoría comenzaron compitiendo como asociaciones, pero poco a poco se han ido integrando en los clubes de fútbol de la Región, consolidando un modelo inclusivo y referente a nivel nacional.

La FFRM también organiza y gestiona la Liga de Salud Mental de fútbol sala, que moviliza a doscientos veinte deportistas. Esta iniciativa tiene como objetivo la práctica del ejercicio físico, el fomento de hábitos saludables y la promoción de relaciones sociales de personas con discapacidad por enfermedad mental crónica.

El Torneo en Red, con seiscientos participantes, ha sido otro de los proyectos que se han consolidado en los últimos años y que favorece procesos de integración social y mejora de la calidad de vida en personas en exclusión o riesgo de exclusión social, reduciendo su aislamiento, mejorando su autoestima y fortaleciendo sus recursos personales a través de actividades grupales de ocio, participación y encuentro con la sociedad.

Otras iniciativas de la FFRM son la organización de las Olimpiadas entre los centros del IMAS; el torneo para personas con discapacidad auditiva y las jornadas 'No Limits'; además de liderar el proyecto In-Squads, aprobado por la Unión Europea y que está dirigido a jóvenes de 6 a 12 años en riesgo de exclusión social. También, con Aidemar, se desarrolla el taller de diseño 'Avanzamos juntos'.

Esta temporada, por primera vez, la FFRM organizará junto a Feddi, (Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual), el campeonato de España de fútbol sala del 12 al 14 de febrero en Murcia.

Por último, otro de los proyectos que más resultados ha obtenido y que ha traspasado fronteras ha sido el 'For Fun', que ya supera la cifra de tres mil doscientas jugadoras en fútbol y dos mil en fútbol sala. Una clara apuesta por fomentar el fútbol femenino en la Región de Murcia y que supone la integración de la mujer a todos los estamentos del fútbol y del fútbol sala.

Paso al frente en los centros escolares La FFRM y la Consejería de Educación, a través de su consejero Víctor Marín, han puesto en marcha el convenio que supone un paso decisivo en el impulso de la integración escolar y social de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales a través del deporte. El programa de 'Fútbol Inclusivo' nace con el objetivo de extender la práctica del fútbol a todo el alumnado en los centros de educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial de la Región. En el primer año podrán participar 12 centros públicos de Infantil y Primaria, 6 centros concertados de Infantil y Primaria, 2 centros de educación especial y 5 centros públicos de Secundaria. El primer curso será el nivel inicial, de sensibilización al alumnado sobre esta modalidad de fútbol y desarrollo curricular en el área de Educación Física. En el segundo curso, el alumnado participará en actividades de fútbol inclusivo, y en el tercero se consolidará la modalidad con entrenamientos, partidos y participación conjunta de todo el alumnado.

