Un clásico que debuta en el lado grana con muchas batallas vividas

Paco López (Elche, 1963) es de los profesionales que sabe lo que se siente al otro lado. En su largo historial en el mundo del fútbol, en el que desde joven ha hecho de todo, el actual director general del Real Murcia vivió en primera línea enfrentamientos históricos entre equipos como el Hércules y el Elche, el Ciudad de Murcia y el Real Murcia y también entre el equipo grana y el Cartagena. Eso sí, en este último caso solo lo ha hecho desde el lado cartagenerista y ahora le tocará desde el club grana.

«He vivido muchos derbis, sobre todo muchos que enfrentaron al Hércules y Elche, y cuando no existían tantas medidas de seguridad como ahora. Se vivían de forma más intensa. Es un derbi muy parecido al Cartagena-Real Murcia ya que se vive con mucha intensidad durante la semana. Es mucho más que un partido de fútbol», recuerda el gestor ilicitano, que reconoce que hay algo más detrás de este encuentro. «Ten encuenta que son ciudades cercanas y más allá del tema deportivo hay mucha vinculación a otros niveles», señala López.

La semana previa de cualquier derbi siempre es diferente a las demás: «Los de este partido son tres puntos como otros en el aspecto matemático, pero durante la semana del encuentro hay mucho ruido mediático y todo es más trascendente. Tanto en Cartagena como en Murcia las aficiones están muy activas. Y también están las redes sociales, que antes no existían. Los derbis ya se dejan sentir desde los partidos anteriores, como sucedió el pasado fin de semana. Son tres puntos que realmente son cuatro anímicamente », dice el ahora gestor grana.

El ilicitano recuerda el 1-4 del Efesé al Murcia en 2009: «Fue impresionante, ojalá que el lunes suceda al revés; son victorias que dan mucha vida»

Paco López pasó más de cinco años en el conjunto albinegro, la mayor parte como persona de confianza de Paco Gómez, aunque después también vivió durante algunos meses la transición desde Sporto Gol Man y la llegada al Cartagonova de Paco Belmonte: «No tengo ningún problema con Cartagena, estoy encantando de volver. Cuando estuve allí lo pase fenomenal, fue una etapa muy bonita en mi carrera deportiva», recuerda.

Y es que en Cartagena el actual director general del Real Murcia vivió grandes experiencias: «La misma temporada que llegué ascendimos a Segunda en Alcoy. El club llevaba mucho tiempo sin estar en el fútbol profesional y fue algo impresionante. Estuvimos tres años en Segunda, rozamos el ascenso a Primera y la afición lo vivió de forma única». Y también pudo vivir un partido histórico, una goleada que la afición cartagenera no olvida: «Yo defendía los colores del Cartagena y enfrentarse al Real Murcia y ganar 1-4 en su campo fue impresionante. Ojalá el domingo pase al revés. Son victorias cuyos efectos duran mucho tiempo; ganar en la casa del máximo rival da mucha vida, vale más que cualquier otra victoria», confiesa.

Paco López, en su dilatada trayectoria, ha trabajado con una gran variedad de presidentes. En la Región, ha convivido con Quique Pina, Paco Gómez y ahora Felipe Moreno. También le ha dado tiempo a conocer de cerca a los seguidores de Cartagena y Murcia y él sabe cómo afrontan un derbi como el del próximo lunes: «Se viven de forma similar. Es genial como se mentaliza la gente. Pero los que de verdad disfrutan de los derbis son los aficionados. A nivel interno, dentro de los clubes, se viven, pero desde otro plano. Siempre hay muchas ganas de que lleguen estos partidos, pero solemos ser mas fríos. Donde se nota mucho es en la calle, todo el mundo te para y te dice que hay que ganar», cuenta.

Un Cartagonova lleno

El partido del lunes (Cartagonova, 18.15 horas), tras seis años sin derbis entre el Cartagena y el Real Murcia, ha generado mucha expectación. Todo apunta a que el ambiente será excepcional: «Ojalá el Cartagonova esté lleno de aficionados de los dos bandos. Será muy bueno para la imagen de la Región. Ojalá que no pase nada y la gente disfrute el derbi con pasión, pero sin incidentes». Y es que Paco López también sabe lo que es vivir situaciones de alta tensión: «Fue hace muchos años, estando en el Elche y un día que jugábamos en el Rico Pérez. Al final del partido hubo enfrentamientos entre las aficiones, respondió la Policía y me pilló por medio», recuerda el gestor ilicitano.

Paco López es un profesional muy reconocido que quiere «que gane el Real Murcia, está claro». No obstante, no le desea nada malo al que fue su equipo durante más de un lustro. «Me gustaría que los próximos derbis de las siguientes temporadas sean, al menos, en Segunda División», pide como último deseo.

