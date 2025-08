La nueva joya del piragüismo español tiene acento murciano

Olga Lorente Sábado, 2 de agosto 2025, 00:15 Comenta Compartir

Ha emergido un nuevo talento en la Región de Murcia. Forma parte de la AD Pinatarense, se llama Viktoria Yarchevska y nació en Ucrania en 2005, aunque lleva tres años afincada entre San Pedro del Pinatar y el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos. Su nombre ha empezado a sonar con fuerza en el deporte español porque acaba de proclamarse en Portugal campeona del mundo sub-23 de piragüismo (en la modalidad C2, 500 metros, junto a María dels Ángels Moreno), un título que nadie había ganado nunca en nuestro país y cuyo trofeo ya decora la vitrina de su hogar en la Región.

Tiene solamente 20 años pero Viktoria Yarchevska ya sabe lo que es subirse a un podio internacional en varias ocasiones. El momento exacto de su irrupción deportiva fue en el Mundial de 2024 disputado en Samarcanda (Uzbekistán), donde ganó medalla de bronce en C4 500 metros mixto. Era solo el comienzo de una ilusionante carrera. Este pasado mes de mayo participó en la primera Copa del Mundo de sprint olímpico en Szeged (Hungría), donde captó todas las miradas. Allí se colgó un impresionante oro en la prueba individual del C1 en 200 metros, registrando un tiempo de 49.02 segundos, y un bronce en el C2 500 con Moreno. Le ha cogido el gusto a eso de coleccionar metales.

El binomio de la hispanoucraniana con la mallorquina María dels Ángels, de 21 años, está llamado a marcar una época en el piragüismo español. Antes del oro en el Mundial sub-23 de hace apenas unos días, la pareja se proclamó también campeona de Europa en Racice (República Checa). Juntas firmaron una carrera perfecta y llegaron a meta en un tiempo de 1:55.543 logrando el histórico primer título continental para España en el C2 500 femenino. También ganaron la prueba de 200 metros. Además, Yarchevska obtuvo un bronce individual en C1 200 m, consolidando su versatilidad tanto en embarcación individual como en dúo.

Estos días se encuentra recuperándose física y mentalmente en el CAR de los Narejos de las últimas competiciones, pero tiene que volver a los entrenamientos en breve porque asoma una nueva cita en el horizonte. El Mundial absoluto de sprint, que se celebrará en Milán en tres semanas, es su próximo objetivo. «Me siento muy feliz, ver la bandera de España en lo más alto es increíble. Está siendo un 2025 mágico para mí y espero que esto no acabe y siga en Italia porque el objetivo vuelve a ser luchar por ganar una medalla», reconoce Yarchevska.

Tú a Mallorca y yo a Murcia

Formar un tándem ganador cuando a las protagonistas las separan casi 500 kilómetros no es tarea fácil, por eso todas estas medallas están sorprendiendo tanto e invitan al optimismo. Yarchevska y Moreno empezaron a trabajar juntas el pasado mes de enero y en solo seis meses ya se han convertido en élite mundial. «Cuadrar entrenamientos ha sido realmente complicado. María dels Ángels venía una o dos semanas a la Región y yo iba a su isla después. Así nos hemos llevado este tiempo», afirma orgullosa.

Estas dos palistas han demostrado que tienen la capacidad suficiente para competir contra las mejores embarcaciones del mundo. La delegación española se frota los ojos con ellas y, con la cautela que conlleva la juventud de ambas, ya pone las miras en Los Ángeles 2028. Históricamente, en categoría femenina esta disciplina ha estado dominada por países centroeuropeos y ahora España es claro candidato a medalla en cada competición sobre las aguas.

Filosofía del esfuerzo

Viktoria Yarchevska cree que su punto fuerte como deportista radica en su mentalidad y que eso la hace imparable: «Cuando veo el objetivo no paro, voy hasta el final hasta que lo consigo. Me gusta muchísimo entrenar, tanto en el gimnasio como en el agua, meto muchas horas. Ver después todos los resultados que estoy consiguiendo, tanto en individual como acompañada, me da muchísima confianza en mí misma».

Sus jornadas son muy intensas. Reside en el Centro de Alto Rendimiento y su despertador suena muy temprano porque sus entrenamientos en el agua empiezan a las 7.30 horas de la mañana. Tras casi una hora y media remando, sigue ejercitándose en el gimnasio. Por la tarde -debido al fuerte viento- no pueden volver al mar, así que vuelven a trabajar la musculación.

Como muchas jóvenes de su edad, Yarchevska compagina su carrera deportiva con un grado superior de comercio internacional. A veces le cuesta llegar a todo. «Este año se me ha hecho un poco difícil porque tuve una concentración en Galicia en el mes de abril coincidiendo con los exámenes, pero lo estoy sacando bastante bien. Con el respaldo del Grupo Caliche, del CAR y de la AD Pinatarense puedo combinarlo», apunta.

Llegó desde Ucrania a la Región de Murcia en 2022 y desde el principio se enamoró del club de San Pedro del Pinatar. Además, toda su familia vive en Alicante, lo que anímicamente le ayuda a sentirse respaldada. La Federación Española vio en ella un diamante en bruto porque solo en tres años en nuestro país ya ha elevado el nivel del piragüismo. Ella sueña en grande, como no puede ser de otra manera: «Evidentemente, estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles sería un sueño. Es la meta de cualquier deportista. Trabajo día a día, sin pensar en el mañana, pero voy a dar absolutamente todo de mí para poder estar en la cita olímpica». Ha nacido una estrella y vive en la Región.

