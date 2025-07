María Bellido, una guerrera de la arena bañada en oro

Olga Lorente Lunes, 21 de julio 2025, 01:24 Comenta Compartir

Como aprieta tanto el calor, qué mejor plan que hacer deporte sobre la arena de la playa. A eso dedica sus esfuerzos María Bellido (Cartagena, 17 años), quien acaba de proclamarse campeona de Europa con la selección española de categoría juvenil, cerrando un torneo perfecto como invictas. La cita tuvo lugar en Alanya (Turquía) durante la primera semana de julio y para alzarse con el oro tuvieron que derrotar por el camino a República Checa, Polonia, Turquía, Ucrania y Suiza en la fase de grupos; a Croacia en cuartos; a Alemania en semifinales y a Noruega el último día en la lucha por el título. Además de volver a casa con una medalla, Bellido firmó tres goles y sumó seis puntos totales en el torneo, contribuyendo activamente al éxito global del equipo nacional.

Arrancar las vacaciones reinando en el continente no está nada mal. Pero la temporada sobre la arena no ha hecho más que empezar para la cartagenera. Después de recuperarse durante unos días del derroche físico del Europeo (se jugaban dos partidos cada jornada), María Bellido ha disputado este fin de semana en Cádiz un 'Arena 1000'. Allí ha acudido como jugadora del BM Los Alcázares y se ha medido a algunos de los mejores equipos del país. Ha sido, sin duda, una buena toma de contacto antes del Nacional, que se celebrará en Laredo (Cantabria) del 1 al 3 de agosto. Para esa cita, las alcazareñas lograron la clasificación vía Campeonato Regional y otro Arena 1000 que se disputó en Vilanova i la Geltrú a comienzos del verano.

Las reglas del balonmano playa son diferentes de las del balonmano convencional, el de pista. «Tienen un nombre parecido, pero para mí es un deporte completamente distinto, cambian hasta las posiciones. Yo, por ejemplo, soy lateral en una y ala en otra. Sobre la arena, evidentemente, no se puede botar y también tienes reglas diferentes, como lo giros que valen doble o el 'jugador peto o especialista', cuyos lanzamientos también valen por dos. Además, en la playa hay cuatro jugadores en total en el campo, en pista son seis más el portero y también la duración de los partidos es diferente. Sobre la arena pasa muy rápido el tiempo porque está dividido en dos partes de 10 minutos cada una de ellas. Si hay faltas puede alargarse un poco, pero nunca pasa de media hora», explica María Bellido tras proclamarse campeona de Europa en Turquía.

La joven cartagenera llevaba el balonmano en su ADN, aunque ya se sabe en casa del herrero, cuchillo de palo. Varias personas de su familia lo practicaban y ella estudia en Maristas, donde éste es el deporte rey. Sin embargo, decidió iniciarse en gimnasia rítmica. «Nunca me había planteado jugar a esto, pero un día algo hizo 'click'. En 2017 convocaron a mi prima [María Rebollo], con la selección española y mis abuelos empezaron a animarme para que fuese un día a probar en un entrenamiento. Era mi segundo año de alevín y me encantó desde aquel momento que lo probé. De hecho, ya no lo he dejado. El colegio y la familia fueron los culpables», confiesa.

De Maristas al CAB

De este modo, empezó su carrera jugando en Maristas Cartagena (en el equipo del centro educativo) junto a sus compañeras de clase. Pero llegó el año del coronavirus y trastocó sus planes. El colegio decidió no sacar equipo y ella quería seguir jugando, así que tuvo que buscar nuevas oportunidades. Así surgió la opción de arrancar una nueva aventura en el Club Amigos del Balonmano (CAB Cartagena), para la que le acompañaron muchas de sus compañeras y también su técnico.

Su relación con el balonmano playa llegó más tarde y también empezó de forma casual. «Mi entrenador en pista, David Fondevilla, nos comentó a todo el equipo que quería formar un grupo para la arena que también dirigiría él, así que le dije que contase conmigo. He de reconocer que empecé regular, no me encantaba al principio este tipo de balonmano sobre la arena de la playa, pero ahora estoy muy enganchada. No solo por ir con la selección española, a nivel de clubes también opto a más títulos en el balonmano playa. Creo que lo disfruto más, estoy deseando que llegue el verano para jugarlo», cuenta María.

Faltan equipos

Al margen del balonmano playa, la situación del balonmano regional convencional en su categoría (la juvenil) es competitiva, pero haría falta una mayor inyección. «En la última concentración con la selección, hablaba con compañeras de Andalucía y me decían que allí tenían una liga por ciudad. Esto en la Región de Murcia es impensable, conforme vas subiendo de categoría te encuentras con menos equipos porque las chicas dejan de jugar. Ahora seremos unos ocho clubes, nos da para competir todo el curso pero somos pocas. Hemos quedado terceras esta temporada», explica la jugadora de Cartagena

María Bellido estudiará el próximo curso segundo de bachiller y confía en seguir organizándose igual de bien que hasta ahora para poder compaginar estudios y deporte. Todavía no tiene totalmente decidido qué carrera universitaria estudiaría, pero sí tiene claro que será una sanitaria. Sería más atractivo si pudiese haber una liga en pista más amplia, pero volverá a prorrogar la temporada en la playa. Porque la arena también es su hábitat.

