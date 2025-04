Estebana Esparza, una atleta infinita

Olga Lorente Viernes, 4 de abril 2025, 00:14 Comenta Compartir

En ocasiones, la edad es solo un número. Que se lo digan a Estebana Esparza (Fuente Álamo, 69 años), quien acaba de aterrizar de un vuelo procedente de Florida donde ha disputado el Campeonato del Mundo Máster Short Track. Se trata de una competición internacional de atletismo –en pista cubierta– para corredores veteranos, dividida en varias pruebas. En total participaron en la cita 99 países entre los que se encontraba España, que acudió con una delegación de 80 atletas. La gran mayoría de ellos, como la murciana, no se dedican ahora profesionalmente al atletismo, aunque no entenderían su vida sin este deporte.

Estebana Esparza se fue a Gainesville (Florida) con sus amigas corredoras. Comenzó a organizar su viaje un poco antes de Navidad para evitar que los vuelos y el hotel subiesen demasiado de precio. Estos campeonatos se los costea cada uno porque la categoría Máster no está incluida dentro de ningún programa ni cuenta con ayudas económicas. «Esta es una reivindicación que quiero hacer. Tengo compañeras y compañeros que son buenísimos atletas y que si no están bien económicamente no pueden presentarse a competiciones como este Mundial. Es una pena, la verdad», afirma Esparza.

La de Fuente Álamo participó en cinco pruebas, siendo las de fondo sus preferidas. En medio de cada una de ellas no contaba con fisio, ni con ningún tipo de recuperación más allá de los masajes que se hacía ella misma: En el 200m quedó en el puesto 22º con una marca de 57.25; en el 400m terminó la 15ª con 2:06.41; en el 800 cruzó la meta en el 13º lugar firmando un 4:42.97; en el 1.500m fue undécima con un tiempo de 9:23.19 y en la prueba de 3.000m paró el crono en 20.00.

«A darlo todo»

Lejos de estar exhausta, Estebana valoró competir en la carrera de cross hasta el último momento pero finalmente no lo hizo por si había demasiadas cuestas (tiene una pequeña lesión). «Estoy muy contenta y orgullosa de mi resultado, era la mayor de mi categoría. Tengo compañeras que han salido tristemente lesionadas o descalificadas, yo no. A este Mundial no vine a ganar una medalla ni a hacer marcas y es algo que no me crea complejo porque cuando uno da todo lo que tiene, debe estar satisfecho. Vine a vivir la experiencia y a competir con mucho amor propio», resume.

«Al Mundial no he ido a ganar medallas ni a hacer marcas, sino a vivir la experiencia y competir con amor propio», afirma

Lo de disfrutar del viaje también lo cumplió. Como los días de competición iban a ser muy intensos, la fuentealamera y su grupo decidieron ir a Estados Unidos algunos días antes de arrancar el Mundial: «Ha sido muy divertido. Primero estuvimos en Miami, después en Orlando, donde visitamos el parque Disney, y terminamos conociendo Cabo Cañaveral y las instalaciones de la NASA. Sin duda, ha sido una experiencia muy enriquecedora», explica la veterana atleta.

Estebana Esparza lleva 37 años ligada al atletismo y lo ha combinado con su profesión de siempre, la de ser profesora. A lo largo de este tiempo ha participado en más de cincuenta Campeonatos de España, Europeos y diez Mundiales. Gracias al deporte ha estado en Portugal, Francia, Eslovenia, Alemania, Polonia, Noruega, Suecia, Finlandia, República Checa, Dinamarca y en Estados Unidos. Viajar y correr, dos de sus pasiones. Su nieto, la tercera.

Atleta pionera

La primera prueba en la que compitió fue el Triatlón de Fuente Álamo, cuando tenía 34 años. Lo recuerda perfectamente porque para entonces no era muy común ver a mujeres participando en ninguna carrera o practicando deporte a nivel de competición. «Era la única, en aquella época las mujeres no corrían porque las trataban de locas o de que habían perdido la cabeza. Estoy orgullosa de ello», recuerda.

Con su veteranía, otra de las reivindicaciones que quiere hacer Estebana Esparza es que se mimen más a los corredores que van cumpliendo una edad: «En España no están muy bien organizadas las cosas para las categorías Máster porque aquí la Federación nacional exige marcas mínimas, que para alguien de 69 años es imposible de cumplir. Yo nunca voy a poder correr al nivel de alguien de 40, por ejemplo. Es obvio. Tengo que irme al extranjero a competir. Aquí solo me dejan participar en el cross de campo a través», lamenta.

Aunque no pueda competir en España, nadie le va a alejar del atletismo. Correr forma parte de su rutina diaria desde hace más de tres décadas. Sale a entrenar cuando puede, sin sentir ningún tipo de obligación, el deporte es algo familiar para ella desde siempre. Un claro ejemplo de ello es que su entrenador es Juan Antonio García, su sobrino. «Tengo que tener mucha cabeza y no intentar hacer según qué marca porque puedo lesionarme. Qué más quisiera yo que ser Mariano García [a quien conoce desde niño], pero no puedo. Cuando empiezo, ya tengo el gusanillo y no puedo aguantar más de dos o tres días sin salir a correr. Eso sí, ningún día estoy parada. Si no puedo entrenar, hago yoga o pilates», indica la de Fuente Álamo.

Su próximo objetivo será el Campeonato de Europa de Madeira (Portugal), el próximo mes de octubre. Allí estrenará década porque Estebana Esparza cumplirá 70 años en agosto y le hace especial ilusión estrenar categoría en la isla lusa. Después, sueña con poder disputar el Mundial de Corea. Son dos objetivos para los que también debe ahorrar porque, sobre todo el asiático, no será un viaje fácil. La de Fuente Álamo no se pone fecha para dejar de correr: «Seguiré haciéndolo hasta que las piernas y el resto del cuerpo me aguanten», anuncia con una vitalidad que contagia.

