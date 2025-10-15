Eclosión del pádel entre las mujeres de la Región

Olga Lorente Miércoles, 15 de octubre 2025, 09:52 Comenta Compartir

De moda pasajera a fenómeno de masas. Sin lugar a dudas, el deporte que más adeptos ha sumado en los últimos años en nuestro país ha sido el pádel. Su crecimiento ha sido absolutamente bestial. Hace apenas tres décadas,era un deporte casi exótico, reservado a unos pocos clubes privados del litoral andaluz y alguna de las grandes capitales. Pero se jugaba muy poco y era un gran desconocido. Hoy, España no solo es una gran potencia mundial, sino también es el país donde más pistas se construyen, más jugadores se federan y más torneos profesionales se disputan. La historia de cómo una afición minoritaria se convirtió en una pasión nacional es también la de una transformación cultural, social y económica sin precedentes.

Hoy en día, los torneos de pádel mueven millones de dólares, se han convertido en eventos sociales, pero a su vez también está al alcance de cualquiera. Los partidos se pueden disputar en todo tipo de superficies, desde pabellones públicos hasta en clubes de lujo o en terrazas de rascacielos. Se juega hasta en hoteles. Se puede practicar de forma individual o por parejas y puedes encontrar todo tipo de niveles porque la exigencia técnica es de bajo nivel. El material no es muy costoso.

2.500 licencias federativas se tramitaron la pasada temporada en la Región de Murcia. El pádel es el segundo deporte más practicado en la provincia, solo superado por el fútbol. 47 clubes exclusivos de pádel están funcionando ahora mismo en la Región de Murcia. Hay 20 en la capital, 8 en Cartagena, 4 en Molina de Segura y 2 en San Javier, Mazarrón, Lorca y Yecla. Además, hay cientos de pistas privadas y públicas en instalaciones deportivas. 15 años en la élite del pádel profesional lleva la cartagenera Patty Llaguno, que llegó a ser número 1 del mundo en 2013. Con su última compañera, Lucía Sainz, ha sido sexta del ránking.

Los orígenes de la creación de este deporte lo sitúan en 1969 en México, cuando un empresario decidió adaptar una pista de tenis en su propia casa para que la pelota no saliese de la propiedad. Cambió las raquetas por las palas de madera lo que derivó, sin saberlo al principio, en la creación de una nueva disciplina. Años después, otro empresario fue de visita y le gustó tanto la idea que la exportó a Marbella, donde se construyeron las primeras pistas de Europa.

'Boom' tras la pandemia

La Región de Murcia no vive al margen de la situación nacional, aquí también ha habido un 'boom' con el pádel. «Fue sobre todo en 2007 y en el Centro Deportivo Juan Carlos I de Murcia donde todo empezó. En este club se creó la primera pista moderna, con paredes de cristal, de la Comunidad Autónoma, y fue un absoluto éxito –antes eran pistas de muro, muy famosas en el Infante y en Altorreal-. A raíz de ahí, numerosos empresarios vieron en montar pistas de pádel un gran nicho de negocio. Empezaron a construirse las primeras pistas cubiertas en Murcia, Molina de Segura y Cartagena. Empezaron a fundarse clubes con sus primeros socios para practicar este deporte. Habría alrededor de 15 o 20 clubes. El crecimiento estaba siendo exponencial, pero a raíz de la pandemia es cuando eclosionó todo», comenta Roberto Lorente, presidente de la Federación murciana.

Todo empezó en 2007 en el Centro Deportivo Juan Carlos I de Murcia y tras la pandemia llegó la locura definitiva

El coronavirus cambió nuestras vidas para siempre, nuestras formas de relacionarnos socialmente y también nuestras rutinas deportivas. Durante el confinamiento se prohibió practicar deporte de forma colectiva, pero uno de los primeros que tuvo luz verde fue, precisamente, el pádel. Se vio beneficiado de que no es una disciplina que requiera contacto físico, que se puede practicar al aire libre y que guarda cierta distancia entre oponentes. «Todo el mundo empezó a jugar al pádel en la Región en ese momento. A nivel amateur crecimos muchísimo, todo el mundo quería jugar a esto porque no se requiere un gran nivel ni físico ni técnico. Siempre lo puedes equilibrar con parejas cambiantes», añade Lorente.

Ampliar Una jugadora amateur se prepara para golpear la bola, en un partido de la liga territorial jugado el pasado sábado en Molina de Segura. Andrés Molina/ AGM

Según datos oficiales, en la actualidad el pádel es el segundo deporte más practicado en la Comunidad Autónoma de Murcia. Solo le supera el fútbol. Haciendo una comparativa con cifras reales, el crecimiento es mayúsculo, ya que se ha pasado de las 700 licencias en 2018 hasta las 2.500 en el último curso. Y aquí pasa una cosa que no sucede tanto en otras provincias: la popularidad entre las mujeres es enorme. «A nivel femenino, en Murcia se practica muchísimo, si vas a cualquier pista siempre puedes encontrar mujeres jugando al pádel. En las ligas territoriales, cerca del 70% de las inscritas son mujeres, sobre todo con edades entre los 30 y los 35 años», cuenta.

«Precisamente el tema de la edad es muy característico en esta disciplina porque no importa, no hay límite, y eso no se ven en otros deportes. Eso hace del pádel un deporte distinto», afirma el presidente de la federación murciana. De hecho, la mejor jugadora de pádel que ha dado la Región de Murcia es la cartagenera Patty Llaguno, quien a sus 40 años sigue en la élite.

Patty Llaguno, referente

Su momento cumbre llegó en 2010, cuando obtuvo en Cancún el título mundial por parejas y por equipos, representando a España . En 2013 alcanzó el número 1 del ranking World Padel Tour junto a Eli Amatriain, siendo todavía a día de hoy una de las parejas más recordadas en la historia del circuito. El éxito de la jugadora formada en el Club Dos Mares de La Manga del Mar Menor ha sido tan grande que incluso tiene una colección de palas con su nombre y contratos exclusivos de publicidad con marcas como Dunlop y Siux.

Llaguno es noticia estos días porque acaba de anunciar que se separa de la catalana Lucía Sainz, la que ha sido su pareja desde septiembre de 2023. Ambas han conformando una pareja muy sólida cuyo tope se había instalado en los cuartos de final, una fase alcanzada en nueve torneos a lo largo de 2025. Pero se sentían estancadas, quieren más, y para conseguirlo han optado por separarse y buscar nuevas parejas con las que llegar a instancias superiores. Lo dejan tras haberse situado en el sexto puesto del ránking FIP.

«Si vas a cualquier pista de Murcia siempre puedes encontrar mujeres jugando al pádel», dice el presidente de la federación

En una publicación de Instagram, Lucía Sainz confirmó que no volverá a jugar con Patty Llaguno: «Quiero contaros que el torneo de Milán será el último que juegue junto a Patricia Llaguno. Han sido años de dedicación y de mucho trabajo en equipo, y me quedo con todo lo aprendido y lo vivido en este camino. Ahora toca afrontar nuevos retos con la misma ilusión de siempre», escribió la jugadora catalana. Un mensaje sincero que resume la buena relación entre dos jugadoras que siempre defendieron con orgullo su proyecto.

Ampliar La cartagenera Patty Llaguno, durante un partido de esta campaña en el World Padel Tour. Andrés Molina/ AGM

Ellas formaban una de las duplas más longevas y míticas de un circuito femenino profesional cada vez más inestable, en el que los cambios de pareja están a la orden del día. Hasta seis separaciones se han anunciado en la última semana. A la jugadora cartagenera ahora le toca pasar página. Tras un par de semanas de descanso, Llaguno debutarán con nueva compañera (su nombre todavía no se conoce) en el New Giza P2 (27 de octubre - 1 de noviembre), donde empezará una etapa ilusionante con el objetivo de seguir siendo competitiva en un circuito cada vez más exigente. Tiene 40 años, pero ni mucho menos está pensando en la retirada. Tiene todavía cuerda para rato para seguir en la élite del pádel profesional.

Clara Alarcón, el futuro

El éxito del pádel femenino regional no se queda en Patty Llaguno y en sus tres lustros de triunfos por todo el mundo. Hace unos días se disputó en Reus el FIP Júnior World Cup, una de las citas más importantes a nivel internacional en categorías de formación en la que España se llevó un buen botín. Concretamente, la murciana Clara Alarcón, de 14 años y jugadora del Club Cordillera, se llevó el oro en categoría individual y la plata en parejas.

Esta jovencísima murciana es una de las grandes promesas del pádel nacional. Clara es la menor de dos hermanas que han destacado mucho en categorías inferiores, ganando campeonatos regionales y logrando subir al podio en varios torneos de índole nacional. Juan José López Sandoval es su entrenador en el Club Cordillera. Su preparador físico es Luis Miguel Hernández, y desde que comenzó a competir junto a su hermana Celia ha demostrado que tiene mucho futuro en este deporte.

