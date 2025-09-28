Cieza, cuna de talentos en marcha Las hermanas gemelas Alicia e Irene Vázquez, de 27 años, comparten desde pequeñas la pasión por una disciplina que no deja de generar grandes deportistas en la Región

Olga Lorente Domingo, 28 de septiembre 2025, 07:41 Comenta Compartir

Hace unos días, la granadina María Pérez se coronaba en Tokio como la mejor marchadora del mundo ganando dos nuevas medallas de oro, primero en los 35 km marcha y después, en los 20 km. Lo hacía, además, con su segunda mejor marca personal de todos los tiempos y la primera de una española en este tipo de campeonatos con anterioridad. Así que, con este botín -que ya se había llevado en el anterior Mundial de Budapest en 2023- la atleta andaluza pasaba a entrar en la lista de los mejores deportistas de todos los tiempos en nuestro país.

Lo que hizo María Pérez en Tokio la semana pasada también le ha abierto las puertas de los libros de historia en el atletismo internacional. Solo tres corredores (cuatro, con ella) han logrado colgarse dos medallas de oro en dos Mundiales consecutivos: Carl Lewis (1983 y 1987), Usain Bolt (2013 y 2015) y Mo Farah (2013 y 2015). Un logro que ha iniciado un movimiento en España para que la atleta de Granada sea una de las candidatas al Premio Princesa de Asturias.

Dentro del atletismo, la marcha es una disciplina que exige, además de mucho sacrificio, técnica, resistencia y mucha precisión. Está creciendo como la espuma en la Región y las hermanas ciezanas Alicia e Irene Vázquez son el claro ejemplo de ello. Este deporte puede parecer a simple vista una forma de caminar más rápida de lo normal, pero detrás de ello hay una exigencia física y mental altísima. Practicar marcha es afrontar un verdadero reto deportivo, que se incorporó oficialmente al programa olímpico en los Juegos de 1904. En los últimos años, la Federación Internacional de Atletismo ha introducido cambios dentro de la marcha, como la inclusión de pruebas mixtas por relevos o reducir la clásica 50 km (fueron excluidos en París 2024) a 35 km para adaptarse a las nuevas audiencias. Menos sufrimiento, menos épica y menos minutos de televisión en tiempos de consumo rápido.

Las dos gimnastas ciezanas compartieron campeonatos de España y concentraciones con María Pérez, la mejor del mundo

El trabajo en la sombra

En la Región de Murcia, el atletismo ha destacado tradicionalmente en sus pruebas de fondo y medio fondo. Sin embargo, en los últimos años gracias a la apuesta por entrenadores especializados, la marcha ha dado un salto de calidad enorme. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es José Antonio Carrillo, al que el atleta Miguel Ángel López bautizó como el Guardiola de su deporte tras llevarle a unos Juegos Olímpicos. El entrenador ciezano cumplió su gran sueño en París 2024 cuando uno de sus corredores, Álvaro Martín, se colgó la medalla de oro en el relevo mixto y el bronce en los 20 km individuales.

Alicia e Irene Vázquez son dos gemelas de 27 años que llevan desde los siete enamoradas de la marcha atlética y que han corrido con y contra la propia María Pérez. «Lo que ha hecho en el Mundial ha sido impresionante. Es cierto que para los que la seguimos desde muy joven, no nos ha sorprendido porque ella es muy trabajadora, muy constante y que ha llevado una trayectoria marcada por la regularidad. La conozco muy bien, María es muy competitiva y tiene una fe ciega en lo que hace. Hemos coincidido con ella en muchos Campeonatos de España y, además, yo he tenido la suerte de compartir con ella tres concentraciones con la selección española. En el 2015 disputamos juntas el Campeonato de Europa de marcha en ruta, que se disputó en la Región de Murcia, y fuimos plata. Tengo recuerdos muy bonitos con ella», comenta Irene. «No siempre marcó tantas diferencias, aunque llamaba la atención por su baja estatura. Lo que sí destacaba desde pequeña era su voluntad por querer llegar lejos, ha sido muy perseverante y se ha sacrificado muchísimo. Desde categoría juvenil ya nadie le ha bajado de un podio y se lo merece», apunta Alicia.

Ros Caval / AGM

Alicia fue la primera en enamorarse de una pista de atletismo, lo que le dio envidia a Irene y le llevó a seguir sus pasos

Las hermanas se iniciaron en el atletismo de la mano del Club UCAM Athleo Cieza con apenas siete años. La primera en enamorarse de una pista de atletismo fue Alicia, aunque a los pocos días, reconoce la protagonista que por pura envidia de ver cuánto se divertía su gemela, Irene siguió sus pasos. Como ciezanas, si hay un entrenador que ha marcado sus carreras ha sido Carrillo, quien las cogió en edad cadete y al que considera como su «segundo padre, como un auténtico abuelo».

Un recuerdo especial

Como buenas pupilas, ambas se emocionaron cuando vieron romper a su maestro el clásico sombrero en los Juegos Olímpicos de París. «Lo recuerdo y todavía me emociono, era su sueño que uno de sus corredores ganase la medalla olímpica (Álvaro Martín). Siempre nos ponía fragmentos de la película Carros de fuego antes de cada competición y cuando lo vimos por televisión sentimos muchísimo orgullo. Tenemos una relación muy familiar con él, tanto que nos manda siempre una postal desde cada ciudad extranjera en la que está compitiendo», cuenta Irene.

Ampliar Ros Caval / AGM

Sus responsabilidades profesionales (una está opositando en Educación Física y la otra está terminando sus estudios de Administración y Dirección de Empresas) les han obligado a dejar la marcha en un segundo plano. Entrenan y compiten cuando pueden, sin presiones. «Preferimos hacerlo así para no frustrarnos, reconocen».

El mítico entrenador José Antonio Carrillo ha marcado sus carreras y es para ellas «como un abuelo o un segundo padre»

Ambas reconocen que, pese al revuelo que generó en el mundo atlético suprimir los 50 kilómetros marcha, ellas se sienten más cómodas en las distancias más cortas. Sus referentes son Benjamín Sánchez, Miguel Ángel López, Lidia Sánchez-Puebla y María Vasco, con quien llegaron a coincidir hace algunos años en la selección y compartieron experiencias.

Uno de los rasgos más notables de la marcha en la Región de Murcia es la capacidad de generar talento de forma continuada. La Federación territorial ha sabido tejer una red sólida de clubes, entrenadores y escuelas deportivas que tratan de forma muy cuidada y activa esta disciplina. En localidades como Cieza, Alcantarilla o Murcia capital, las categorías inferiores atraen cada año a decenas de niños y niñas que, además de iniciarse en el atletismo, encuentran en la marcha un espacio donde aprender disciplina, esfuerzo y compañerismo. Esta base garantiza el relevo generacional y explica por qué la Región mantiene un nivel competitivo tan alto.

Comenta Reporta un error