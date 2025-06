La yeclana Beatriz Román, en la élite del ultra trail: una pasión que mueve montañas

Olga Lorente Domingo, 15 de junio 2025, 15:08 Comenta Compartir

Amar el atletismo y la naturaleza no es excluyente gracias al ultra trail, una modalidad de carrera a pie que se desarrolla en montañas, senderos, bosques o desiertos. Se trata de una disciplina tremendamente exigente, ya que además de las largas distancias, también hay que hacer frente a los desniveles, y en la que la edad no supone ninguna limitación. Beatriz Román (Yecla, 38 años) es una de las corredoras de trail más destacadas del panorama nacional y continental, una gran referente en la categoría Máster 35 (que comprende a atletas que tienen entre 35 y 40 años).

El último mes ha sido de ensueño para ella. Primero se colgó la medalla de plata en el Campeonato de España disputado en Azpeitia en M35 y, también en tierras vascas, logró el séptimo puesto a nivel absoluto. Después subió al podio de un Europeo Máster Off-Road, celebrado en la ciudad italiana de Nicolosi (Catania), hasta en tres pruebas diferentes. En todas ellas terminó subcampeona: Classic Up & Down (con un tiempo de 44:44), Vertical Run (con 56:21) y Long Distance F35 (con 3:38:58). «En la larga distancia es donde más cómoda me siento siempre. Lo de Italia fue curioso porque quise retirarme en el kilómetro 5 y al final terminé cruzando la meta en segunda posición», afirma la corredora yeclana a LA VERDAD.

Madre de una pequeña y trabajadora en una empresa de calzado, se levanta a las 6 cada día para poder entrenar

Aunque empezó a dar zancadas en el Club Fondista de su localidad natal, en la actualidad, la atleta del Altiplano forma parte del equipo valenciano CA Cárnicas Serrano de Valencia, con el que compite en los distintos campeonatos. También viste la camiseta de la selección regional murciana, donde está considerada una de sus atletas femeninas más importantes. Todo pasa por las manos de su entrenador, Gonzalo Bernabé.

El 'hobbie' de una niña

La relación con este deporte empezó muy pronto para Beatriz Román, cuando tenía ocho años. En sus inicios se decantó por las distancias más cortas, pero después encontró su verdadera vocación en las pruebas de trail. El cambio de disciplina no fue fácil, ya que tuvo que adaptar su forma de correr a terrenos más exigentes y a distancias más largas.

Está enamorada del atletismo y no concibe su vida sin entrenar diariamente, pero no se dedica profesionalmente a ello: «Aunque le dedico muchísimo tiempo, para mí esto es un hobbie. Yo me costeo cada una de las pruebas en las que participo. Trabajo en una empresa de calzados, que por suerte me facilita los días en los que tengo que viajar para competir, y soy madre de una niña. Pese a ello, saco tiempo para entrenar todos los días por Yecla y alrededores, me levanto antes de las 6 de la mañana, aprovechando que la familia duerme, y tengo un nutricionista que me ayuda a cuidar la alimentación», confiesa. Traslada su pasión al día a día, encuentra el hueco y disfruta con ello.

Ampliar Beatriz Román, con dos medallas logradas en los Pirineos. Cedida

Precisamente, su hija está muy presente en su memoria en la llamada «soledad del corredor» de esas pruebas eternas en las que se pasa tanto tiempo luchando también contra la cabeza propia. «Cuando a veces siento que no puedo más, pienso en mi hija y eso me da fuerzas. También lo hago en algunas carreras un tanto peligrosas, en qué sería de ella si me pasase algo. La niña me suele acompañar a algunas competiciones, sobre todo las que cuentan con servicio de ludoteca», reconoce Beatriz Román.

La atleta yeclana está firmando una temporada magnífica. Arrancó triunfando en septiembre en el Campeonato del Mundo Máster de carreras de montaña celebrado en el hermoso paraje de Canfranc (Huesca). Allí se convirtió en la primera española y la sexta internacional en cruzar la línea de meta de la exigente prueba de 33 kilómetros, con un desnivel de 2.000 metros. No hay reto lo suficientemente grande para Beatriz. Su esfuerzo fue recompensado con la medalla de oro en la clasificación por equipos femeninos para España. En ese mismo escenario oscense logró el pasado fin de semana dos bronces más. No se cansa de coleccionar metales y de llevar a casa más y más medallas.

Superando obstáculos

En febrero se coronó campeona regional en la modalidad de Kilómetro Vertical durante la OXOX Vertical Chinte Trail disputada en Ricote. Esta prueba marcaba el inicio de la Diamond Trail de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia (FAMU). También fue medalla de bronce en la categoría Máster 35 en el Nacional de Subida Vertical, además de convertirse en la primera mujer en cruzar la meta a nivel regional.

«Cuando pienso que no puedo más, recuerdo a mi hija y eso me da fuerzas. También lo hago en pruebas peligrosas y en qué sería de ella si me pasa algo», confiesa

Dos meses después, Beatriz volvió a subir a un podio nacional. En esta ocasión, se colgó la medalla de plata en M35 en el Campeonato de España de Trail Running por Federaciones Autonómicas en Ibiza, destacando en un recorrido de 28 kilómetros con 1.616 metros de desnivel. Ni el calor ni la humedad pudieron con la de Yecla, que difícilmente encuentra obstáculos que puedan con ella.

Su próximo objetivo está puesto en la Liga Mundial que se disputará a comienzos del mes de julio en el Valle de Arán. Con una trayectoria en ascenso y una mentalidad enfocada en la mejora continua, Beatriz Román sigue siendo una figura clave en el trail running regional, español e internacional.

Temas

Atletismo

Yecla

Comenta Reporta un error