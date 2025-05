Alba Rubio, promesa y realidad

Olga Lorente Jueves, 22 de mayo 2025, 00:29 | Actualizado 01:09h. Comenta Compartir

Desde la antigüedad se ha relacionado la natación en aguas abiertas con proezas acuáticas, por la enorme capacidad atlética de sus protagonistas en ese difícil escenario. Ahí, precisamente, la Región de Murcia es desde hace varios años cuna de grandes talentos que siguen destacando. Abrió el camino hace más de una década Margarita Domínguez (Cartagena, 38 años), la pionera que ganó la primera medalla de oro para España en esta disciplina en un Europeo en 2008 y una plata en un Mundial en 2010. Ahora, emerge con fuerza la figura de Alba Rubio (Cartagena, 15 años), quien ya ha sido campeona nacional absoluta y todavía no ha cumplido los 16.

La nadadora cartagenera se ha especializado en pruebas de fondo, tanto en piscina como en aguas abiertas, donde impone su ley desde 2022. Este curso está siendo el de su consagración: en marzo se proclamó campeona de España júnior en 800 y 1.500 metros libres. En abril se colgó otros dos oro en el Nacional Open de aguas abiertas (en la prueba de 7'5 kilómetros) disputado en Ibiza, uno en categoría júnior y otro en categoría absoluta. Ese fin de semana glorioso no terminó ahí, también fue plata en la innovadora prueba de tres kilómetros en Knock-Out Sprint (siendo júnior de primer año) y selló su billete para el Europeo que se disputará en Portugal a finales de junio. Además, en la exigente prueba de 5km en categoría absoluta logró una meritoria 17ª posición en la clasificación general, siendo la quinta mejor española.

Este gran paso al frente que ha dado Alba Rubio en su carrera viene precedido de mucho trabajo y también de éxitos en categorías inferiores. Hace dos años subió a su primer podio en un Europeo júnior, cuando con solo 14 años consiguió la medalla de bronce en la prueba de 5 kilómetros. También en 2023 terminó en tercera posición del Festival Olímpico de la Juventud, que se celebró en Eslovenia. La temporada anterior se había coronado reina de la categoría infantil en larga distancia, firmando un récord de España en la prueba de los 3.000 metros.

Su enorme proyección la han consolidado como una de las grandes promesas de la natación de nuestro país, en las pruebas de fondo. Por ello, la cartagenera ha sido seleccionada por la Real Federación Española de Natación para formar parte del programa ESP-2028, que trabaja con los jóvenes talentos de cara a este ciclo olímpico. Gracias a esta beca entrena con el equipo absoluto de aguas abiertas dirigido por Xavi Casademont, quien bajo su método ha llevado a nueve nadadores a los Juegos.

Toda la vida en el agua

Alba empezó en la natación casi por casualidad. Sus padres la inscribieron en el CN Marina Cartagena-Áncora cuando era muy pequeña para que aprendiese a nadar y a familiarizarse con el agua. Desde el principio, los técnicos del club vieron en ella un diamante en bruto, alguien con muchísimo potencial, por lo que la reclutaron para sus equipos federados. De todos los entrenadores que ha tenido, hay dos que le han marcado, la pionera Margarita Domínguez Cabezas y el padre de ésta, Francisco Domínguez. «A ellos les debo todo lo que estoy consiguiendo», afirma.

Este año, su vida deportiva y académica ha dado un giro radical. Ahora vive y entrena en el Centro de Alto Rendimiento de Málaga, sin descuidar sus estudios en el instituto, puesto que tiene todavía 15 años. «Mis días son muy intensos, ha sido un gran cambio. Me levanto a las cinco de la mañana para entrenar en la piscina antes de ir a clase. De 8 a 14.15 horas soy una alumna más en el IES Universidad Laboral, por la tarde vuelvo a ser deportista, ya que después de comer regreso al centro Inacua para ejercitarme tanto en el agua como en el gimnasio. A las 19.30 suelo estar en la residencia para estudiar y hacer los trabajos que procedan», cuenta.

Su amplio palmarés conseguido tan temprano y las expectativas que hay puestas en ella, de momento, no suponen ningún tipo de presión para la nadadora de Cartagena. Aguanta con los pies en el suelo: «Estoy muy contenta y orgullosa de lo que he logrado. Los entrenamientos y todas las horas de trabajo que invierto a diario están dando sus frutos y no me siento para nada presionada», confiesa.

Ser deportista de élite tan joven muchas veces lleva de la mano perderse momentos propios de la edad. Este verano, por ejemplo, lo tiene programado con importantes citas deportivas ya que, además del Europeo júnior de aguas abiertas de Portugal, también disputará el Europeo de Eslovaquia con las pruebas de 800 y 1.500 metros libres. Un poco más a largo plazo, Alba Rubio sueña con participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. «Pienso en una cita así desde muy pequeña, siempre lo hablaba con Margarita y Francisco. Espero y deseo que pueda hacerse realidad», sentencia.

Inversión regional

La natación en la Región de Murcia ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años gracias a un programa para jóvenes talentos impulsado por la federación territorial. En categoría femenina, además de Alba Rubio, hay nombres que empiezan a destacar a nivel nacional: Alicia Mendoza (AD Áncora), medalla de plata en el Nacional júnior, en la prueba de los 5.000 metros; Diana Mulero (CN Cartagonova-Cartagena), octava en esa misma prueba en categoría infantil.

El calendario deportivo regional es amplio. Este próximo fin de semana se disputará la Travesía por el Mar Menor, con salida en Los Nietos. Habrá dos pruebas en aguas abiertas, una con distancia larga (4.500 metros) y otra con distancia corta (1.500 metros). La cita está abierta a nadadores de distintas edades y niveles, con categorías que van desde sénior (14-29 años) hasta Máster 5 (69 años en adelante).

