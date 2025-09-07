La Boca Te Lía apuesta por la experiencia para consolidarse

Las jugadoras de La Boca Te Lía de Alcantarilla celebrando el título de la Copa Federación, hace unos días.

El deporte femenino en Alcantarilla sigue arraigándose en la élite temporada tras temporada. La localidad murciana cuenta desde 2022 con dos equipos en la máxima categoría, el Hozono Global Jairis (en baloncesto) y La Boca Te Lía (en fútbol sala), dos proyectos que han ido creciendo casi de forma simultánea. Ambos ascendieron el mismo verano, solo con un mes de diferencia, los dos sufrieron después por mantenerse y posteriormente han podido acometer fichajes de renombre para que les ayuden a consolidarse. El caso del Jairis, decano por excelencia del baloncesto en la Región de Murcia, ha sido muy especial ya que en su tercera temporada entre las mejores ya han logrado su primer título (la Copa de la Reina). El del fútbol sala va con más calma, también nació más tarde, pero con paso firme. En la actualidad es el club con más títulos femeninos en categorías de formación.

La Boca Te Lía logró subir a Primera División de fútbol sala en junio de 2022 ganando en la pista del Almagro, tras haber disputado tres 'playoff' anteriormente. Además, fue un ascenso doble ya que el filial hizo lo mismo llegando hasta Segunda. Ese mismo día el presidente del club, José Manuel Ibañez, ya hablaba en clave de futuro: «Fue algo apoteósico, lo llevábamos peleando tres años antes. Ascender es difícil pero más todavía lo es mantenerse. El fútbol sala murciano volverá a estar representado por dos clubes, Roldán y nosotras, y eso es una magnífica noticia. Espero que La Boca Te Lía poco a poco vaya creciendo», dijo.

Asentar los cimientos de un nuevo equipo en la máxima categoría no ha sido tarea fácil. La entrenadora que las llevó hasta ahí, Alicia Morell (también exseleccionadora nacional), renovó su contrato una vez logrado el objetivo y en su primera temporada en Primera no pudieron hacerlo mejor. Las de Alcantarilla terminaron la liga en séptima posición con 45 puntos, logrados en 14 victorias, tres empates y 13 derrotas, números que validaron la continuidad de Morell. En la 2023/2024 volvieron a terminar séptimas y alcanzaron, además, las semifinales de Copa de la Reina. Sin embargo, el curso pasado les costó un poco más.

La 2024/2025 arrancó con un revés importante, ya que la entrenadora con la que habían alcanzado la gloria debía dejar el equipo por motivos personales. Joaquín Peñaranda cogió el testigo de Alicia Morell, un técnico con mucha experiencia y éxitos en su curriculum (con el STV Roldán fue campeón de Liga 18/19, subcampeón de la Supercopa de España 2019, campeón de Europa en 2019 y subcampeón de la Copa de la Reina en la 22/23).

El pasado fue un curso de supervivencia, de ir saltando obstáculos para lograr el objetivo de consolidarse en Primera División. La Boca Te Lía concluyó la competición doméstica en décima posición, con nueve triunfos, cinco empates y 16 partidos perdidos. Estos números sirvieron como punto de inflexión sobre el que construir este verano.

Renovación del entrenador

La primera decisión que comunicó el club de cara al nuevo proyecto fue la continuidad de Joaquín Peñaranda al frente del banquillo. La noticia se hizo oficial el pasado mes de abril, precisamente en la previa del derbi regional que las enfrentaba con el STV Roldán. Al técnico le siguieron después las renovaciones de la capitana, Miriam Zamora, y de Ana Belén, Bet Carrasco, Lola Martínez, Toñi Martínez y Pao Cartagena.

La apuesta de La Boca Te Lía por jugadoras contrastadas y con experiencia este verano ha sido muy fuerte. El club de Alcantarilla ha firmado el fichaje de Patricia González, 'Peque', toda una referente del fútbol sala femenino en nuestro país que ha disputado más de cien partidos con la selección española (y apuntar a estar en el primer Mundial de la historia) en los que ha marcado 46 goles y ha ganado tres Europeos. La nueva ala del conjunto murciano liderará al equipo con 38 años desde su enorme conocimiento de la competición, donde ha conquistado cinco Ligas, seis Copas, cuatro Supercopas y una Champions.

Peque no ha sido el único fichaje de renombre que ha hecho el club de Alcantarilla este verano. A la madrileña se suman Cami Gadeia, ala-cierre brasileña que fue clave durante muchos años en Burela; Catarina Lopes, una joven talento portuguesa con mucha proyección; Danny Domingos, brasileña que ha conquistado infinidad de títulos en Burela y Cristina Sánchez, 'Cristi'.

Un gran inicio

Ayer arrancó oficialmente la Primera FS Iberdrola, una competición que estará plagada de estrellas este nuevo curso y que ha vivido un centenar de movimientos en este mercado veraniego. La Boca Te Lía se impuso en un gran partido a la AD Ceuta (2-1), arrancando la liga con muy buen pie. Por su parte, el otro equipo de la Región de Murcia y actual subcampeón, el STV Roldán, visitó ayer al Atlético Navalcarnero en su pista reeditando en esta primera jornada la última final de liga. Fue un choque muy igualado que finalmente se llevaron las madrileñas (5-3).

La semana pasada, las de Alcantarilla conquistaron la XIII Copa Presidente tras vencer por 1-4 al STV Roldán en el Gabriel Pérez. El palmarés del torneo que empezó a jugarse en 2010, pese a esta derrota, lo domina claramente el club de Roldán con ocho títulos. Lo que importa, no obstante, es lo que empezó ayer.

