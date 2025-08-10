El sueño de Alba Alguacil se hace realidad La canterana de 18 años, desde prebenjamín en el Jairis, cumplirá esta temporada la ilusión por la que lleva trabajando desde niña: formar parte del primer equipo

Por fin en la élite. Alba Alguacil, con los colores del Jairis, en la pista del Fausto Vicent de Alcantarilla.

Olga Lorente Domingo, 10 de agosto 2025, 07:36 Comenta Compartir

El trabajo, muchas veces, tiene su recompensa y el mejor ejemplo de ello es Alba Alguacil (Murcia, 18 años). Todos los niños y niñas sueñan con jugar algún día con el primer equipo de su ciudad, algo que es sumamente complicado. Cuando un canterano llega a la élite significa que el proyecto va por el buen camino y, sin lugar a dudas, el del Hozono Global Jairis avanza a velocidad de crucero. La próxima temporada, el club decano del baloncesto femenino en la Región de Murcia tendrá a una jugadora formada y forjada en la casa en la plantilla de Liga Femenina Endesa y EuroCup.

Cuando Alba entró con apenas siete años en el Club Baloncesto Jairis (categoría prebenjamín), no imaginaba que algún día su teléfono sonaría para comunicarle que el curso que viene contaban con ella en el primer equipo. Es cierto que la murciana ya había hecho la pretemporada tres años con las profesionales, pero esta vez iba a ser diferente porque será parte del grupo durante toda la campaña. «Me dio la noticia Andrés Medina, el director deportivo. Me llamó por teléfono y me dijo que seguiré en el Primera Nacional, pero que también contaban conmigo para Liga Femenina y Europa. Al principio me costó creérmelo, tardé unas horas en asimilarlo. Para mí es un sueño hecho realidad y agradezco muchísimo al club la confianza y la oportunidad que me brindan», confiesa.

En el baloncesto actual, una de las posiciones más importantes dentro de la pista es la de base. Ahí empieza el ataque y la defensa, de sus manos nace la creación de juego de un equipo. Alguacil juega en esa demarcación, mide 1,71 metros y se define a sí misma como una jugadora «muy competitiva, trabajadora y constante. En ocasiones, demasiado autoexigente». Compartirá puesto con dos de las mejores bases del campeonato, algo que cree que le ayudará a crecer: «Compartir posición con Aina Ayuso (mejor jugadora nacional el curso pasado en España) y Ángela Mataix es un privilegio, tengo muchas cosas que aprender de ellas».

«Voy a jugar en el club de mi corazón y lo haré acordándome de todos los entrenadores que he tenido», confiesa

Emociones a flor de piel

Entrenar con el primer equipo no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana. Alba Alguacil ha pasado por todas las categorías de formación, desde prebenjamín hasta sénior, dentro del Hozono Global Jairis. Cuando el equipo ascendió a Liga Femenina, la reclutaron para hacer la pretemporada con ellas, la de este año será su cuarta. Como es lógico, estos días tiene los sentimientos a flor de piel: «Me hace muchísima ilusión, es un orgullo para mí y siento que es una recompensa al trabajo que se realiza en el club en todas las categorías inferiores. Mi sueño se ha hecho realidad, voy a jugar en el primer equipo del club de mi vida y lo voy hacer acordándome de todos los entrenadores y compañeras que he tenido hasta llegar aquí. Voy a aprovechar al máximo esta oportunidad».

El Club Baloncesto Jairis tiene 70 años de historia y llegar a la cima no ha sido fácil. Ahora se ha consagrado en la parte alta de la clasificación de la Liga Femenina, ha disputado dos 'playoff' consecutivos, juega la segunda competición europea más importante y en su primera Copa de la Reina se llevó el título. El éxito del primer equipo tiene su reflejo en la cantera, ya que en los últimos años el número de licencias federativas han aumentado considerablemente. Hace 20 años sólo había dos equipos en el club y ahora tiene en todas las categorías.

Un espejo en el que mirarse

Las de Alcantarilla han logrado crear referentes, ser un espejo en el que las más jóvenes, como Alguacil, pueden mirarse. «Alba es un ejemplo de lo que queremos construir en el Hozono Global Jairis: una cantera sólida, comprometida y con oportunidades reales de crecer dentro del club. Su progresión ha sido constante, es una jugadora inteligente, trabajadora y con una gran ética de equipo. Sabemos que esta experiencia le ayudará a seguir creciendo a nivel deportivo y como persona», afirma el director deportivo, Andrés Medina.

La incorporación de la joven base con el equipo profesional reafirma el compromiso que siempre ha mostrado el CB Jairis con sus bases. Y ante eso ella irradia felicidad: «Llevo en el club desde que tengo siete años, esta será mi temporada número 11. Siempre, desde que estaba en categorías inferiores iba a ver los partidos del primer equipo y soñaba con llegar ahí algún día. He visto cómo ha crecido el club y el proyecto en los últimos años y ha sido algo espectacular. Nunca olvidaré la fase de ascenso (que se organizó en Alcantarilla), ni la canasta de María Bettencourt que nos dio la permanencia el primer año en la élite. Después me emocioné mucho con la Copa de la Reina que hizo el equipo en Zaragoza, el crecimiento ha sido brutal».

La élite conlleva también sacrificios. Alba Alguacil compaginará el próximo curso los entrenamientos con los estudios en doble grado de Marketing. Será un año exigente, pero estará cumpliendo un sueño. Con ella, a la espera de ese último fichaje en la línea exterior, la plantilla del Hozono Global Jairis está cerrada. Aina Ayuso, Ángela Mataix, Alba Prieto, Lou López-Sénéchal, Txell Alarcón, Jasmine Walker, Andrijana Cvitkovic, Billie Massey y Aaronette Vonleh intentarán volver a hacer vibrar al Fausto Vicent.

Comenta Reporta un error