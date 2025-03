La gesta de un equipo que pone en el mapa el basket regional

Olga Lorente Lunes, 24 de marzo 2025, 00:53 Comenta Compartir

Lo que se ha vivido estos días en Zaragoza con la Copa de la Reina ha sido mágico. La capital aragonesa quedará para siempre tatuada en la historia del Hozono Global Jairis y del baloncesto de la Región de Murcia porque allí se levantó el primer título del club de Alcantarilla en la máxima categoría. «Una gesta», «increíble», «absolutamente merecido», eran las palabras que salían de la boca de exjugadoras como Marta Fernández (campeona de seis Copas), Amaya Valdemoro (seis Copas de la Reina) o Vega Gimeno (plata olímpica en 3x3 y exjugadora de la Liga Femenina Endesa) cuando los árbitros pitaron el final.

El único de los ocho debutantes en el torneo había eliminado al favorito para ganarlo todo, un Valencia Basket con una de las mejores plantillas del país. Después al líder de la competición doméstica, el Spar Girona, que está cuajando una liga sensacional, y al club con más títulos hasta la fecha en España, el Perfumerías Avenida. Increíble.

Y no solo venció en el pista, el Hozono Global Jairis también triunfó en la grada. Lo cierto es que el equipo murciano ha robado el corazón de todo el público y amante del baloncesto durante estos cuatro días inolvidables. Aunque a muchos kilómetros de distancia, siempre las hicieron sentir como en casa. Se metió al pabellón Príncipe Felipe en el bolsillo desde el minuto uno (teniendo en su plantilla a jugadoras con pasado en Zaragoza como Petra Holesinska, Aina Ayuso y Carmen Grande) y esas casi 10.000 personas fueron con ellas durante los tres partidos que disputaron.

Paula Ginzo leyó el futuro del club tras los cuartos: «Nuestra fe es máxima. Hemos venido hasta aquí para levantar el título»

En los tres encuentros hubieron momentos complicados, pero tuvieron el ruido a su favor. En la final había aficionados locales con camisetas amarillas y limones en la grada. Hasta sonó el Canto a Murcia en el calentamiento y después del encuentro. Por eso, el primer gesto de las de Alcantarilla con Zaragoza fue levantar la copa con el cachirulo (el pañuelo tradicional con los colores rojo y negro de la capital de Aragón) al cuello. Un abrazo colectivo entre dos ciudades.

Confianza en sí mismas

Desde que la Copa de la Reina se juega con ocho equipos (hasta 2019 se hacía con seis), nunca ningún conjunto que no era cabeza de serie había llegado hasta la final. No estaba en ninguna quiniela que ellas se llevasen el título, pocos lo habían imaginado antes de que arrancase el torneo. Pero el vestuario del Hozono Global Jairis escondía un secreto que reveló Paula Ginzo en rueda de prensa después de eliminar en cuartos al Valencia Basket: «Nuestra fe y confianza es la máxima. Estamos convencidas de que vamos a ganar. Quizá para vosotros [la prensa] sea una sorpresa ganar hoy, pero para ninguna de mis compañeras lo es. Hemos venido para levantar la Copa». Dicho y hecho, Paula Ginzo leyó el futuro de su club.

«Lo vamos a celebrar muchos días porque es histórico», confiesa Bernat Canut, protagonista de una jornada para el recuerdo de la entidad tras llegar hace menos de un año

Las pupilas de Bernat Canut fueron rompiendo moldes desde el primer día. El jueves, en su estreno copero, pusieron fin a la racha de 19 triunfos consecutivos del Valencia Basket en eliminatorias nacionales. El sábado perdían por seis puntos a falta de poco más de dos minutos contra Spar Uni Girona. El domingo, el descaro y la valentía de Lou López Sénéchal y Aina Ayuso pudieron con la experiencia de Silvia Domínguez y la murciana Laura Gil.

Toda la expedición del Hozono Global Jairis se vació en Zaragoza. Las jugadoras lo hicieron en la pista, los entrenadores estuvieron hasta altas horas de la madrugada preparando los partidos, a los fisios les faltaban manos para recuperar el cuerpo de la plantilla, los directivos intentaban contener los nervios durante los partidos. Demasiado vivido en cuatro días. Por eso, cuando Belén Arrojo y Aina Ayuso levantaron la Copa al son del 'We are the champions', estallaron la locura y los lloros de todos. La gesta, esa en la que confiaban desde antes de subirse al autobús en Alcantarilla y viajar a Zaragoza, se había conseguido. El sueño estaba cumplido.

Una fecha para la historia

Un equipo que solo cuenta con los tres dedos de su mano los años que lleva en la máxima categoría del baloncesto femenino había abrazado la historia. Un club que nació hace 71 años y que este domingo vivió el día más feliz de su historia.

Habrá recibimiento en Alcantarilla, donde ayer centenares de aficionados se reunieron para presenciar el encuentro y celebrar después el título

Sonríe una plantilla fabulosa ideada por el director deportivo Andrés Medina y un técnico, Bernat Canut, que no ha cumplido ni un año en el cargo y ya es protagonista de la mayor proeza lograda por la entidad. Sonríen y celebran también unos aficionados que jamás olvidarán este 23 de marzo de 2025. «Lo vamos a celebrar muchos días porque esto es histórico», prometía el técnico catalán Bernat Canut, de 35 años, antes de abandonar el pabellón Príncipe Felipe. Habrá recibimiento en Alcantarilla, donde ayer se reunieron centenares de aficionados para ver el partido y celebrar después el título. Zaragoza, donde ascendió y firmó la permanencia en la ACB el UCAM Murcia y donde ahora se gana el primer título femenino, siempre estará en el corazón del baloncesto de la Región de Murcia.

Comenta Reporta un error