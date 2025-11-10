Los tres problemas que lastran al Caesa

Jesús Fernández Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:54 Comenta Compartir

Los amantes del baloncesto cartagenero están atravesando una mala etapa junto a su equipo, que enlazac cuatro derrotas consecutivas, cinco si contamos la de la Copa de España, y hace casi un mes de su último triunfo. Los de Félix Alonso empezaron su andadura por la Primera Feb ante el Fibwi Mallorca con una victoria con llena de dudas pero, al fin y al cabo, era el primer duelo del año y arrancar la caminata con un buen chute de energía siempre es mejor que hacerlo con un tropiezo. Pero la realidad es que desde el estreno liguero ya se vieron las áreas a mejorar de un equipo que, siete partidos después, sigue cometiéndolas y está metido de lleno en el fango.

En ese encuentro ya se vio el mayor lastre del Cebé: las pérdidas. Allá donde van, arrastran ese pesado baúl que les impide competir en condiciones. Por más ajustes y correcciones que haga Félix Alonso en su manera de jugar, su equipo pierde la posesión más de la cuenta, lo que provoca puntos gratis para su rival. En los siete compromisos ligueros, siempre ha tenido más que su rival, excepto contra el Oviedo, otro de los capos en esta estadística, pero aun así se dejaron la posesión en 16 ocasiones y, aunque parezcan muchas, es el tercer partido con menos pérdidas. En el debut cometieron 25; en Menorca, 22; contra el Ourense, 17; en Palencia, 16; frente a Estudiantes, 14; y en su viaje a Gipúzkoa, 11. Sale una media de más de 17 pérdidas por partido, un dato alarmante, récord de la categoría, y es el mayor culpable de que el Caesa esté muy lejos de alcanzar un nuevo triunfo.

Este ítem negativo del Caesa le cuesta encajar una cantidad ingente de puntos evitables. Concretamente, un 26'85% de los puntos que reciben está estrechamente relacionado con perder la posesión. De los 596 puntos en contra que lleva el combinado albinegro, 121 vienen provocados directamente por las pérdidas de balón. Además, esa cifra asciende a 160 si le añadimos los recibidos al contragolpe, que es una situación de partido que manejan bastante bien, excepto en el último choque, donde le metieron 15 puntos de esta manera.

El maldito perímetro

A las pérdidas de balón se les suma lo francamente mal que están desde la línea del triple. Tanto en fase ofensiva como defensiva. Los de Félix Alonso son el segundo peor equipo lanzando de tres con un porcentaje de acierto del 28'7%; solo le supera el Tizona Burgos con cuatro décimas menos. Ese dato lo maquilla el 40% que hicieron en la cancha del Oviedo, que fue el factor diferenciador para sumar la segunda victoria y hasta el momento última. Además, es la única vez que han acertado más que su rival en ese parámetro.

Si nos cambiamos, figuradamente, del lado de la cancha, la situación no va a mejor. El Cebé no enchufa, pero tampoco defiende óptimamente ese tipo de tiros. Solo Mallorca y Oviedo empeoraron sus porcentajes en este tipo de lanzamientos contra el Caesa. Los demás maquillaron su estadística y contra los albinegros tuvieron una tasa de acierto más alta de lo normal. Estudiantes, Ourense y Menorca son el cuarto, el quinto y el octavo equipo de la Primera FEB, respectivamente, que mejor tiran de tres y lo aprovecharon contra los albinegros. Littleson, Adams, Filipovic, McGrew y Lisboa se dieron un atracón. En dos semanas tienen que ir a la casa del Zamora, el mejor triplista de la categoría.

Las segundas opciones

El tercer punto es el rebote ofensivo. El Caesa es el segundo peor equipo con una marca de 7'4 por partido, impidiéndole de esta manera sumar canasta en segunda oportunidad. Faverani, pese a tener en estos momentos la medalla de plata de mejor reboteador de la liga, no está siendo diferenciador en la bombilla contraria y solo coge 1'5 balones. Y pese a su buen hacer en su perímetro, donde sí está dando la talla y cierra todo lo que puede el rebote, su equipo concede mucho en esta parcela. El Cebé concede por partido 13'4 rebotes ofensivos del rival, casi el doble de los que atrapan ellos. Es otro dato demoledor, que pese a tener la envergadura y el tamaño de Faverani, en la pintura no le está sirviendo para evitar provocar segundas opciones.

