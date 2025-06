El paso de cadete a júnior, un problema sin fin para el baloncesto de la Región de Murcia

Emilio Sánchez-Bolea Martes, 24 de junio 2025, 17:54 Comenta Compartir

Hace alrededor de dos meses que terminó la temporada en el baloncesto de la Región de Murcia. Un poco menos para quienes disputaron fases finales. Y, como cada año, el quebradero de cabeza más común entre los directivos de los clubes es la formación de los equipos júnior. Tradicionalmente, la cadete es la categoría con mayor número de equipos y licencias. Y, justo la siguiente, la junior, la que menos. 56 equipos han pisado del parqué esta temporada en cadete masculino, pero 38 en junior. En chicas, la brecha es aún más preocupante. En júnior femenino han competido 11, menos de la mitad que en cadete, 24. Algo pasa.

Fran Ortín, responsable del departamento de Psicología del CAR, cree que no existe una razón única, pero es innegable «el factor vital en una edad de cambios», una que se da en el paso de Secundaria a Bachillerato, donde «se ha disparado la presión que hay en la consecución de notas», apunta.

Justamente al tema de los estudios apunta desde Águilas Pedro Bayona, que compara el modelo español con el de Estados Unidos. «En el instituto no tienen facilidad para hacer exámenes o perderse alguna hora». No es baladí la cuestión en su caso. «Hay veces que tenemos desplazamientos de una hora y media, más la hora que hay que estar antes del partido, las dos que dura y la vuelta, ¿esos chicos cuándo estudian?», se pregunta el aguileño.

El sistema no ayuda

Una presión por los estudios que dificulta la práctica deportiva a una edad en la que también aparecen otras motivaciones sociales. «Llevar deporte de rendimiento con estudios y un estilo de vida hay quienes lo llevan mejor y peor», comenta Ortín, que señala al peligro del síndrome de 'burnout'. «Hay un agotamiento emocional en quienes se ven sometidos a presión que hace más fácil el abandono». Uno que llega cuando entrenadores y padres buscan lo contrario. «Es una presión que ejercemos intentando motivar y ayudar, pero la adherencia viene aislando al deportista del estrés», analiza el psicólogo deportivo.

La brecha llega en una edad donde crece la vida social, se intensifican los estudios y aumenta la competitividad

Pero hay veces que no es tanto el abandono, como el pez grande comiéndose al chico. David Meléndez, director deportivo del CB Santo Ángel, apunta a que «los chicos no son tontos y van teniendo una edad en la que quieren competir». En sus muchos años al frente del baloncesto en su pedanía ha visto cómo jugadores suyos han marchado a clubes como el UCAM, el Infante, el Real Murcia o el Jairis. Y ahí tiene claro dónde señalar. Unos se quejan de un sistema que no compatibilizado estudios y deporte, pero, otros, del de competición en la Región, donde, desde hace dos temporadas, las categorías se dividen en Oro, Plata y Zonal según los méritos de las generaciones anteriores a la que a esta categoría llegan por edad. «Nos condena», analiza contundente Meléndez, que cree que «perpetúa que los grandes sean siempre los grandes», ya que son los únicos que, por alcance, pueden garantizar homogeneidad en el nivel de sus generaciones. «Tenemos equipos de Oro que al año siguiente les toca competir en Zonal, y es normal que los jugadores quieran competir más arriba e irse», comenta resignado.

Baile de categorías

Esa falta de cercanía la sienten con efecto contrario en el club más remoto. «No podemos tener jugadores de otros lados, como en las zonas de Murcia y Cartagena, porque no tenemos nada cerca». Al final, las generaciones se descuelgan. Su junior ha estado completado con tres cadetes que debían jugar cada fin de semana el partido de su categoría y el de la de arriba. En Beniel, Joaquín Hernández se ve venir algo parecido el año que viene. «Nuestro junior va a tener que apoyarse sí o sí en jugadores del cadete», una generación que, para completarse «traeremos gente de Orihuela», vaticina el director deportivo.

El femenino, materia pendiente del deporte rey en España

El deporte rey en España entre las mujeres es el baloncesto. Así lo dicen los últimos datos oficiales del CSD, de 2023, que recogían 138.267 licencias en femenino, 30.000 más que el fútbol. Sin embargo, en la Región de Murcia el impacto no llega tanto. Mientras que el 33,6% de las licencias federativas del baloncesto español corresponden a mujeres, en la Comunidad el porcentaje desciende al 23,1%. Juan Carlos Hernández, presidente de la Federación Murciana, apunta a una «pandemia que nos mató» y al «auge del fútbol», pues «antes teníamos un buen ratio».

En tal que su federación concreta «una campaña de promoción», los clubes se buscan la vida. Lorca, Puerto Lumbreras y Águilas mantienen conversaciones para una posible fusión femenina. «No todos los padres querrán, pero no queremos que se queden sin jugar», dice Bayona, que en su club ha sacado cadete, pero sin infantil ni junior.

Abarán, 'rara avis'

Muchos clubes ven cómo niñas que empiezan a jugar con niños terminan por irse a otros clubes o dejárselo, por no tener compañía con quien crecer. La excepción es Abarán, donde su club puede presumir de tener cuatro equipos femeninos de los seis de su club. Más difícil será crear un sénior que dé continuidad. «Es muy complicado, sobre todo por los estudios», cuenta su responsable Tino Gil. Pero la voz se corre en los alrededores, pues «nos vienen chicas de Blanca y Cieza». El secreto que todos buscan no parece existir. «No hacemos nada especial, solo damos un buen entorno», cuenta humilde Gil.

