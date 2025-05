Jordi Juste, el hombre metódico que hace soñar a Cartagena

Rubén Serrano Lunes, 26 de mayo 2025, 01:09 Compartir

La madrugada del 20 al 21 de abril de 2024, la discoteca Opium era una fiesta. En este céntrico local madrileño jugadores, cuerpo técnico y directivos del Odilo FC Cartagena CB se dejaron llevar: bailes, copas y selfis prolongaron el estado de euforia hasta altas horas. No era para menos: era la celebración del ascenso a Primera FEB, la segunda categoría del baloncesto español que Cartagena no pisaba desde hacía más de tres décadas. Fue una noche especial y en una costado de la discoteca, feliz pero como si ese no terminara de ser su sitio, estaba el principal artífice de esa gesta: el entrenador Jordi Juste (Tarrasa, Barcelona, 46 años).

La anécdota de aquella madrugada en la discoteca Opium define bien al entrenador catalán. Ni le va la marcha (dejó de vivir en el casco histórico, entre cosas, por el ajetreo) ni se cree mejor que nadie. Simplemente Jordi Juste es un amante del baloncesto. Este deporte lo vive, lo disfruta, lo analiza y lo ve. A eso dedica el día a día y a eso dedica también parte de su tiempo libre. Porque no es fácil verlo pasear por la ciudad. No conoce con detalle sus calles, sus costumbres, sus rincones y sus bares. Ama su profesión y eso es lo que más feliz le hace.

Los pies en el suelo

Jordi Juste disfruta de los buenos momentos pero siempre mantiene los pies en el suelo. Los mantuvo aquella noche en Opium, los mantuvo cuando la salvación en Primera FEB era prácticamente un hecho y los mantuvo, incluso, cuando la afición invadió la pista principal del Palacio de los Deportes para festejar el triple de Calvin Hermanson, que sellaba la clasificación para esta fase de ascenso a la ACB. Él mantuvo la compostura y enfiló el camino a los vestuarios.

Esta semana en Cartagena no se habla del Efesé ni tampoco del Jimbee. El tema de conversación es el Cebé y gran parte de culpa la tiene Jordi Juste, quien definitivamente se ha convertido en uno de los entrenadores de moda en España por confeccionar una plantilla sin altos vuelos, sin demasiada experiencia en Primera FEB y bajo un presupuesto más inferior que el del colista de la categoría Morón. Con un mensaje certero y una fe ciega en el trabajo diario ha exprimido al máximo la capacidad de sus jugadores, los ha convencido con juego, argumentos y victorias. Son una familia.

Curtido en mil batallas, experiencias y países [estuvo en Serbia, Irlanda, Suecia y Finlandia], empezó a entrenar muy pronto y sabe perfectamente lo difícil que es lograr lo que ha logrado el Cebé. Por eso siempre pone en valor a todos los integrantes de su cuerpo técnico y jugadores. Es activo en redes sociales y alguna vez ha salido al corte de críticas injustificadas. Hace casi dos meses dejó de escribir en la red social X, agotado y al considerar que no era «saludable» para su día a día. «A aquellos que escribís mierda con total impunidad, hacedlo tranquilos, tenéis el camino despejado», dijo por última vez el 6 de abril.

Quienes mejor lo conocen, quienes conviven con él en el día a día, definen a Jordi Juste como alguien extremadamente inteligente, metódico y reflexivo, que es amante de la lectura. De hecho, aprovecha cada largo desplazamiento en autobús para agarrar un buen libro. Al entrenador catalán no le gusta dejar cabos sueltos. Tampoco las distracciones. Cada cosa tiene su momento. Pocos lo conocen en detalle, en su vida más personal y familiar; en ratos libres aprovecha para pasar tiempo con su pareja, que es de Zaragoza y lo viene a visitar a Cartagena. A Juste le gusta el orden, la seriedad y la profesionalidad.

