Sigue la racha de Ureña: cuatro orejas en Lorca

Comenzó la corrida de la Feria de Lorca con una sorpresa, al interpretar la banda de música a la salida del primero toro una jota lorquina que se recuperaba 'ad hoc' para este festejo. 'Gavilán' se llamó el astado, al que saludó Paco Ureña para cargar la suerte en el quite por el mismo palo. El brindis del lorquino fue para sus paisanos. Inició Ureña por estatuarios su faena. Tuvo nobleza el de Álvaro Núñez, con tendencia a rajarse. Lo entendió perfectamente Paco, que le tapó la salida y lo mantuvo en la muleta, destacando una serie al natural, toreando despacio. Los circulares, citando por el lado contrario, y las manoletinas resultaron un final al alza. Pinchó antes de cobrar una gran estocada de la que rodó el morlaco. Paseó la primera oreja de la tarde.

Castaño y lucero fue el tercero, un toro que embistió con claridad al capote de Ureña, que dibujó un saludo de bonitas y despaciosas verónica, rematadas con la media mirando al tendido. Se lo dejó entero en varas el toro para la muleta el lorquino, que antes firmó un quite por chicuelinas a pies juntos muy garboso.

EL FESTEJO Plaza de Toros de Sutullena Corrida de la Feria de Lorca. Casi lleno, en tarde agradable. Corrida de toros de Feria. Seis toros de Álvaro Núñez, correctos aunque desiguales.

Paco Ureña De rioja y oro, una oreja, dos orejas y una oreja.

Juan Ortega De rosa palo y oro, una oreja, ovación con saludos y una oreja.

Brindó a Pedro 'El Perea' y Consuelo, amigos de siempre, una faena iniciada con las dos rodillas en tierra que abrochó con un gran pase de la firma y el de pecho de costadillo. Fue buen toro el de Álvaro Núñez, al que Ureña cuajó, sobre todo de mitad de faena para adelante, cuando ligó series de muletazos muy largos, con naturales de mucha enjundia. El final de faena, con el maestro toreando con la diestra tras arrojar la ayuda, llegó mucho a la grada, así como los remates con el pase de la firma mirando al tendido y las trincheras. Para poner el culmen citó en la suerte de recibir, cayendo al espada algo baja. Paseó dos orejas y se le pidió el rabo.

Volvió a estirarse a la verónica para recibir al quinto, un toro que se repuchó en varas, manseando en ese primer tercio. Lo ordenó Ureña con su muleta en una faena importante, que brindó al torero retirado Pepe Luis Vargas. En los medios, solos toro y torero, el de Lorca sacó el fondo del astado, primero con un toreo vertical que recordó a su paisano Pepín Jiménez y luego con total entrega y torería. Firmó series de naturales de gran plasticidad, volviendo a torear despojado del estoque simulado. Por si faltara algo para convencer a sus paisanos, en el centro del ruedo, se echó de rodillas para torear en redondo, abriéndose la chaquetilla. Mató al segundo intento de más de media en el rincón de Ordóñez. No estuvo certero el puntillero y el premio, que podría haber sido mayor, quedó en una oreja. Cuatro en total paseó un Ureña que sigue en racha.

La tarde había quedado en mano a mano, por la lesión de costilla de Manzanares. Por lo que los seis se los quedaron entre Ureña y Juan Ortega, que no pudo lucir en toda la tarde sus grandes dotes como capotero. Su primero tuvo nobleza, pero le costó repetir. Dejó detalles, mató con habilidad y se el premió con la oreja. Muy poca fuerza tuvo el cuarto, al que tuvo que torear a media altura, sin trasmisión, y el sexto, aunque echó pronto la persiana y permitió a Juan momentos en los que se intuyó su alma de artista, sobre todo con la diestra, al torear despacio. Una estocada muy eficaz dio paso a la petición del trofeo que le permitió salir a hombros junto a Ureña.

