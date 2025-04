«Rafaella Carrà también sufrió un apagón en pleno concierto y la gente acabó cantando 'Rumore' a capela»

Manuel Madrid Lunes, 28 de abril 2025, 18:50 Comenta Compartir

A Raffaella Carrá también se le fue la luz en un concierto. «Fue en la plaza de toros de Valencia, y el apagón se produjo cuando estaba cantando el 'Rumore'. El concierto acabó con todo el mundo entonando el 'Rumore' a capela». Lo cuenta en 'Nada es eterno salvo la Carrà' (Dos Bigotes, 2024) Pedro Ángel Sánchez, crítico musical, locutor de radio y presentador de televisión desde hace más de veinte años, que este miércoles estará en Murcia en la presentación de la primera biografía escrita en España sobre Raffaella Carrà, una de las artistas internacionales más queridas. El acto será conducido por el crítico musical de LA VERDAD Alberto Frutos, y está incluido en la programación paralela del Warm Up-Estrella de Levante, 'Somos Murcia'. El acto tendrá lugar este miércoles, a las 19.30 horas, en el bar La Yesería, con entrada libre.

Pedro Ángel Sánchez atiende a LA VERDAD a bordo del AVE, a punto de entrar en Toledo, la mañana en que el caos del apagón eléctrico ha alterado la normalidad en toda la península. «Todo está relacionado con Raffaella Carrá», admite el periodista, que realizó la última entrevista que la artista italiana concedió a un medio de comunicación en España. La actriz, cantante, bailarina y coreógrafa murió a los 78 años de edad en julio de 2021, a consecuencia de un cáncer de pulmón que había llevado con mucha discreción. Su muerte sorprendió a sus seguidores en todo el mundo.

«Desde el primer momento en que este libro salió a la venta todo lo que ha llegado ha sido muy bonito: los medios y la gente han dado una acogida impresionante a este libro sobre Rafaella, lo que demuestra cuánto la queremos». El volumen ya está a las puertas de la tercera edición. ¿Cuál es el secreto? «El único secreto es que Rafaella es un personaje que marcado a muchas generaciones y que ha formado parte de la vida de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestra generación, de los más jóvenes. El 'Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe' se convirtió en un fenómeno musical, de nuevo, el año pasado. Rafaella es atemporal, de ahí el título que le hemos puesto al libro».

Pedro Ángel Sánchez da respuesta en esta historia a preguntas que se puede hacer todo el mundo: ¿Cómo era Raffaella Carrà cuando se apagaban los focos? ¿Qué la llevó a ser la presentadora mejor pagada de Europa? ¿Por qué la censuró el Vaticano? ¿Qué le supuso España a nivel personal y profesional? «Vendió más de sesenta millones de discos, tuvo audiencias televisivas millonarias. Sus canciones, cuenta el periodista, derrochaban alegría y sus programas, entre risas, bailes, entrevistas y llamadas telefónicas, nos permitían soñar con un mundo sin preocupaciones. Pero Raffaella era mucho más que esa estrella de melena rubia que contagiaba entusiasmo y una vitalidad desbordante: era una trabajadora infatigable que siempre demostró su amor por las cosas bien hechas».

La cantante de 'Fiesta' y 'Hay que venir al sur' concedió su última entrevista en España en diciembre de 2020, y sus propias palabras se mezclan con testimonios exclusivos de otras personas que la conocieron o que admiraron su genio, como Danilo Vaona, Ramon García, Loles León, Miriam Díaz-Aroca, Isabel Gemio, Enrique del Pozo, Juan Luis Iborra, Mónica Naranjo, Supremme de Luxe, Paco Clavel y Jorge Javier Vázquez, autor del prólogo. Pedro Ángel Sánchez, que desde 2018 presenta en la radio autonómica manchega el programa 'La tarde suena bien', cuenta a LA VERDAD que está dispuesto a seguir recorriendo España, «yendo allá donde me llamen», para contar la historia de Raffaella Carrà, que no se ciñe exclusivamente a su vertiente musical y como presentadora de televisión, sino también como bailarina, coreógrafa y actriz. De hecho, hizo una película en Hollywood con Frank Sinatra. «Estamos ante una mujer fascinante, y había muchas cosas que contar sobre ella, creo que este era el momento de hacerlo», remarca.

«Nada es tan transgresor como la alegría. Y eso era Raffaella: alegría y libertad», afirma en el libro el periodista y presentador Jorge Javier Vázquez

En esa última entrevista, Raffaella Carrà atendió la llamada de Pedro Ángel Sánchez desde Roma. «Fue seis meses de fallecer, ella no había contado a casi nadie que padecía su enfermedad, de hecho, ella quiso ocultar a muchos miembros de su familia el cáncer de pulmón que tenía. Ella se mostró muy alegre, estábamos al final de la pandemia, y deseaba que todo acabase pronto y que todos nos pudiésemos volver a abrazar. Fue una entrevista con su sello personal, el de la alegría. Hicimos un repaso por su trayectoria y por todo lo que representó ella para España y para el mundo». España parecía más abierta y tolerante cada que vez la italiana aparecía en la pequeña pantalla, era una ventana por la que la audiencia podía asomarse a otros mundos.

«Me di cuenta escribiendo el libro que su historia, en realidad, marcha paralela a la historia de nuestro país. Porque ella llega a España en los últimos momentos de la dictadura, antes de morir Franco en el 75, y con ella pasamos la transición, vivimos la llegada de la democracia y el desarrollo de España ya en libertad». Una de sus mejores amigas en España fue Lola Flores.

Alegría y libertad

A mediados de los 90, Raffaella Carrà se hospedaba en el hotel Eurobuilding, y en un momento dado, se vendían una serie de habitaciones y ella compró dos, las unió y vivía aquí cuando estaba en Madrid. «Nada es tan transgresor como la alegría. Y eso era Raffaella: alegría y libertad», afirma en el libro el periodista y presentador Jorge Javier Vázquez. «Aventura que me proponía, aventura que aceptaba. Nunca le dije que no a nada porque trabajar a su lado era aprender y vivir nuevas experiencias», asegura la actriz Loles León. Para Mónica Naranjo, «fue una gran maestra. Era libre, una mujer muy evolucionada y además la ARTISTA PERFECTA».

Muchos hitos de su vida quedaron ensombrecidos por el eco de su música, pero si hay algo que sorprende a los lectores de este libro es descubrir la parte más humana de la Carrà. «Era la parte más desconocida, porque ella era una persona muy hermética, tenía pocos amigos, solo confiaba en dos o tres personas que eran amigos íntimos. Ella, a pesar de su personalidad expansiva, lo que le gustaba era irse a su casa de la Toscana a jugar a las cartas, a organizar cenas con sus amigos y a preparar sus programas televisivos. Porque no le gustaba estar de fiesta en fiesta, pese a esa imagen que tenemos de ella de ser una persona tan festiva y dada a los demás».

«Es que muchas veces nos hemos quedado con la imagen del 'Explota', pero también era una mujer que arriesgó mucho y fue transgresora cantando cosas que hace 50 años nadie hubiera imaginado» Pedro Ángel Sánchez Autor de 'Nada es eterno salvo la Carrà'

Pedro Ángel Sánchez y Raffaella Carrà no eran amigos. «Pero ella sabía que yo era un periodista que la admiraba y que le tenía mucho cariño, de hecho, me dio la entrevista porque sabía que era una persona diplomática, me dijo ella, por eso confió en mi trabajo». Este libro es un homenaje a un personaje que tenía que entenderse de otra forma, en toda su magnitud y con todas sus caras y complejidades. «Es que muchas veces nos hemos quedado con la imagen del 'Explota', pero también era una mujer que arriesgó mucho y fue transgresora cantando cosas que hace 50 años nadie hubiera imaginado, como 'Luca', un canto a la homosexualidad, y otras canciones en las que apela a autocomplacencia femenina. Fue una mujer muy valiente, y se atrevió como pocos a hacer cosas fuera de lo común en la pantalla, porque además de una presentadora era creadora de sus propio shows».

En Italia la muerte de Raffaella Carrà provocó una ola de reconocimientos. De hecho, hubo tres días de luto nacional, la gente pudo ir a despedirla en masa, y se lanzó una moneda y un sello conmemorativo. En Madrid se le dedicó una plaza, frente a los números 43 y 45 de la calle de Fuencarral, entre Malasaña y Chueca, inaugurada en 2022. Dirigida por Nacho Álvarez, 'Explota Explota' (2020) es la película musical basada en el universo de las canciones de Rafaella Carrà, con Ingrid García-Jonsson, Verónica Echegui y Fernando Guallar; y 'Bailo Bailo' es el musical que en Madrid homenajeó a Raffaella Carrà. El libro de Pedro Ángel Sánchez es un anillo más en el universo Carrà.