Pepa Astillero, quince años de compromiso con el teatro accesible La actriz y payasa, alma del Centro Escénico Pupaclown, repasará el martes en el Aula de Cultura de LA VERDAD una trayectoria dedicada a hacer feliz a la infancia

Con Eric de Bont la actriz Pepa Astillero (Badajoz, 1965) descubrió el tipo de payasa que quería ser. «El clown vulnerable, no el típico payaso de circo que conocía», recuerda la actriz, que para entonces ya había iniciado su carrera actoral formándose en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Fue en un curso con el holandés cuando conoció la experiencia de los 'clinic clown' –payasos de hospital– y, en 1998, por iniciativa del entonces jefe de Cirugía Pediátrica del Hospital Virgen de la Arrixaca, Miguel Ángel Gutiérrez Cantó, comenzó a trabajar como payasa de hospital, un proyecto del que ahora es directora artística. Así nació la asociación Pupaclown, que vio nacer después una compañía y, hace 15 años, el Centro Escénico Pupaclown en Murcia (c/ Federico García Lorca, 18), un teatro completamente accesible para acercar la cultura a todos los niños.

El teatro «es fruto del trabajo en el hospital. Cuando empezamos a trabajar en La Arrixaca nos dimos cuenta de que no había espacios de ocio adaptados a los niños con alguna discapacidad física o psíquica que dejaban de estar ingresados», explica la artista, que el próximo martes (21 de octubre) repasará su trayectoria profesional en el Aula de Cultura de LA VERDAD y la Fundación Cajamurcia, en un encuentro conducido por Manuel Madrid, jefe del Área de Culturas y Sociedad de este diario. Como novedad en esta cita, que comenzará a las 19.00 horas con entrada libre, habrá intérprete de lengua de signos. La charla se emitirá también en directo a través del canal de Youtube de la Fundación Cajamurcia. A partir de este evento del martes, en todas las aulas de LA VERDAD y Fundación Cajamurcia se ofrecerá este servicio para hacer las sesiones más accesibles.

A raíz de esta reflexión nació la idea de construir un teatro realizado específicamente «para integrar socialmente a niños con discapacidad física o psíquica en un ambiente normalizado, es decir, sin barreras arquitectónicas y con un equipamiento técnico especial». Entre las características del espacio, cuenta con una cabina de audiodescripción para niños con discapacidad visual y un sistema de infrarrojos, «que permite limpiar la frecuencia del sonido para que los niños con implantes cocleares o audífonos estándar puedan oír mejor. Funciona con una petaca y es muy bonito porque los niños vienen, se lo ponen y de pronto miran a sus padres alucinados». Además, hay zonas adecuadas para sillas de ruedas e, incluso, espacios especiales para los niños que no pueden salir de su cama «dotados de red eléctrica para poder conectar todo los aparatos que necesiten, como una bomba de oxígeno. Tenemos también una grúa para mover a grandes dependientes y camillas. Vamos solucionando problemas», cuenta la directora del centro, que a menudo recibe llamadas de los familiares de los niños, quienes les plantean sus casos particulares y así van ubicando a los asistentes. Por ejemplo, «la zona de los pasillos se suele dejar para niños autistas o con TDAH, porque aquí pueden salir y moverse; también pueden ver el espectáculo tumbados», cuenta, demostrando que todas las casuísticas pueden tener solución. «La familia se sienta alrededor. Esto es algo que he observado cuando la gente con discapacidad va a sitios como el cine. Tienes dos huecos en primera fila, pero no pueden estar con su gente», denuncia Astillero.

Para la creación de este centro, contaron con los arquitectos Vicente Martínez Gadea y Cristina Rodrigo: «Fue una suerte. Nos escucharon y dieron solución a todo lo que les pedimos».

En este espacio escénico se realizan campañas escolares entre semana, programación teatral familiar los sábados y domingos y talleres para profesionales y para los payasos de hospital. Además, con el tiempo, se han creado diferentes sinergias y, desde hace unos años, de la decoración del teatro se encargan los usuarios de la Asociación Alfa, durante sus talleres de verano: «Cada temporada se centran en una temática, y este año es el universo».

Si hablamos de datos, durante la temporada pasada asistieron 29.726 personas a las diferentes representaciones, 9.837 en la programación familiar y 18.633 en la programación escolar. Hubo 1.266 participantes en talleres y 990 personas que participaron en otras actividades. En los espectáculos de la programación familiar, además de comprar las entradas por 8 euros, se pueden adquirir localidades par la Fila 0, el denominado Banco Solidario: «En el centro trabajamos en la integración social de familias que no tienen recursos económicos. Es sencillo, si tú compras una entrada para el Banco Solidario, el importe se asigna a entradas para personas sin recursos que asisten al teatro y se sientan como otro espectador más. El año pasado derivamos unas 960 entradas al Banco Solidario; está muy bien. Uno de nuestros objetivos es que el teatro sea para todos. La cultura tiene que ser un bien que todo ciudadano disfrute. Nosotros creemos en la cultura como un educador del alma para hacer mejores personas. Con el arte tú ves la mirada de otro, pero también te identificas en el otro en ciertas cosas y eso nos hace diversos y tolerantes», indica.

Son también los propios artistas los que contribuyen a hacer crecer este Banco Solidario: «A lo largo de estos 15 años hemos traído espectáculos que no podíamos asumir económicamente, pero han sido las propias compañías, por su fe en este proyecto, las que nos han dado facilidades para venir y grandes maestros que han aprovechado sus viajes a Murcia para impartir talleres sin cobrar, donando todo su caché al Banco Solidario».

Alfonso López, responsable de la programación del centro, explica que cada año acuden a la feria Feten, de Gijón para fichar parte de sus espectáculos. «Buscamos obras que se adapten bien a este espacio a nivel técnico y a nivel de calidad», asegura. No obstante, el actor y programador destaca que hasta el momento su gran punto fuerte han sido los clásicos montados por la compañía Pupaclown. «Nuestro montaje de 'Los tres cerditos' acaba de cumplir ahora quince años», cuenta sobre una obra que él mismo interpreta. «Fue el primero que montamos. En la programación intentamos meter los siete espectáculos que ahora mismo tiene la compañía en cartel. 'Los tres cerditos' es un cuento que se trabaja en los colegios porque en esos tres hermanos, cada uno con un rol definido, los niños se identifican. El villano es muy claro, el lobo, y necesario, porque la sociedad está llena de lobos y no podemos obviarlos. Ahora hay cuentos en los que los lobos quieren ir a la escuela y ser buenos pero nosotros no seguimos esa línea», explica López.

Pendientes de los vaivenes presupuestarios, pues la ayuda pública es esencial para mantener esta amplia programación con precios ajustados, el Centro Escénico Pupaclown continuará formando nuevas generaciones de público aficionado al teatro, al igual que los Payasos de Hospital continuarán cuidando a los más pequeños, porque, «como es un trabajo del alma, de pronto cuando entra ese flecha, no hay quien te la quite», admite Pepa Astillero. «Nosotros acompañamos y ayudamos, pero ellos también nos dan algo igual de grande. Cuando tú te enfrentas con la enfermedad, ves lo efímero que es la vida. Yo me levanto muchas mañanas y, simplemente con no tener dolores y poder respirar, ya estoy agradecida al mundo», finaliza la artista, que hace siete años sufrió un ictus del que ya, por suerte, apenas le quedan secuelas.