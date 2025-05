Viceversa: «Me buscan por la nostalgia; ¿cómo se lo voy a negar?»

Daniel Vidal Viernes, 23 de mayo 2025, 00:57 Compartir

Verdad. Es la palabra que más se repite durante la conversación. «Me gusta la gente de verdad». Y también la palabra que más aparece en los 75 temas editados por Ángel Beato desde principios de los 90 con Viceversa, el grupo que formó junto a su hermano Carlos. El mismo hermano al que vio jurar bandera en 1986 con los 'paracas' de la BRIPAC en Alcantarilla, donde estuvo tres meses antes de terminar la mili en Alcalá de Henares. «Cosas de la vida», resume Ángel. «Yo le tengo mucho cariño a Alcantarilla». La misma localidad en la que actúa hoy dentro del Festival Molan Los 90 XXL con motivo de las fiestas patronales de la localidad. Y con entrada gratuita. «No te voy a decir nada que no sea verdad», recalca. Pues vamos.

Hoy, Viceversa solo está compuesto por uno de los hermanos, Ángel. Asegura que no hubo enfados ni peleas entre ellos a la hora del 'divorcio' musical. Solo que, «después de 25 años, la relación de trabajo se acabó y mi hermano decidió seguir con su camino. Pero seguimos siendo hermanos», sonríe. Nada rollo Gallagher. «Los dos sabemos que Viceversa nació conmigo y morirá conmigo. No hay ningún problema».

Su hermano Carlos, que dejó Viceversa hace ya unos años, juró bandera en Alcantarilla en 1986

–¿Cuál fue la clave de su éxito?

–Si me lo pregunta hace 30 años no hubiera sabido ni qué responder. Ahora le puedo decir que las claves fueron un poquito de talento y muchísima suerte.

–¿Y trabajo?

–Hay gente que se tira 10 horas delante de un ordenador y no da ni golpe.

Otra verdad incontestable. Vale que Viceversa tenga temazos infravalorados como 'Un amigo de verdad' -y dale con la verdad-, o que la canción favorita de Ángel del repertorio del dúo sea la desconocidísima 'Escondidos'. Pero lo que es innegable es que Vicecersa es un grupo 'one hit wonder'. Que alcanzaron la fama y el éxito por una canción, y siguen sacando rédito más de 30 años a esa misma canción. Estamos hablando, claro, de 'Ella', más conocida por 'tu piel morena sobre la arena', y cuya primera frase, recordemos, es «ha llegado el momento de decir la verdad». Viceversa, según dijo el mítico locutor Joaquín Luqui y Ángel Beato se encarga de recordar, fue el único grupo que tuvo dos número uno seguidos después de los Beatles en los 40 Principales. «Luego vendrían más, digo yo».

–No le supone a usted un problema cargar con lo de 'one hit wonder', ¿no?

–¡Para nada! Pero si éramos dos hermanos de barrio, de Bufalá, en Badalona. Y yo con 12 años empecé a aporrear las teclas. Mi madre me ayudó con 80.000 pesetas para comprarme un Roland E36, mandé una casete por correo y me llamaron. Estoy muy agradecido. Cuando yo no esté, 'Ella' seguirá sonando.

–Radiohead dejó de tocar 'Creep' por mucho que la pidan los fans, (o precisamente por eso). No me imagino yo un concierto de Viceversa sin escuchar 'Ella'. ¿Se puede luchar contra el síndrome Paul McCartney?

–No. La gente me busca por la nostalgia. ¿Cómo se lo voy a negar?

Beato lleva trabajando toda su vida, componiendo incluso para artistas como Karina y Sonia y Selena, entre otros muchos. Porque, por mucho que 'Ella' no haya dejado de sonar desde aquel verano de 1992, los derechos de un 'hit' semejante no llegan para vivir de las rentas toda la vida. «Si fuera 'Enola gay'o 'Take on me', que se siguen escuchando en todo el mundo, todavía te puedes retirar. Pero nosotros solo llegamos a Miami, Puerto Rico y poco más. Sí, tuve que seguir trabajando». Incluso llegó a participar en Eurovisión, aunque Beato no es muy devoto del concurso: «Es un despropósito». Y, si hay que quedarse con una 'Diva', él es más de la que desplegó Dana Internacional.

Otra verdad, y de la buena. 'Ella', la que tenía la piel morena sobre la arena (de la playa de Badalona), tiene nombre: Mónica. Y es la 'ex' de Ángel Beato. «El 90% de las canciones que compuse estaban dedicadas a Mónica», sonríe. Al final, de tanto insistir, Ángel y Mónica tuvieron una hija «preciosa», Andrea, que ahora tiene 24 años. «Cuando escucha la canción por ahí, le dice a sus amigos: '¡ese es mi padre!'». Y la protagonista es su madre, claro. Pero los amigos no la creen. Pues que vengan hoy a Alcantarilla.

