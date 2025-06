Scorpions: «En Francia hubo un 'baby boom' cuando salió 'Still Loving You'»

Iván Rosique Miércoles, 25 de junio 2025, 13:55 Comenta Compartir

La cuarta edición del Rock Imperium arranca este jueves en Cartagena con Scorpions como uno de sus principales reclamos. Será la segunda vez que la veterana banda alemana de hard rock actúe en la Cuesta del Batel, tras haber ayudado a que su edición inaugural, en 2022, despegara con éxito. En una charla con LA VERDAD a través de videoconferencia, el guitarrista y fundador de la banda, Rudolf Schenker, hace balance positivo de su primera visita a la ciudad portuaria: «Hemos hecho tantos festivales… Pero cuando nace uno nuevo nos encanta porque cada promotor tiene una idea propia o una manera especial de presentarlo. Eso siempre es emocionante».

El regreso de Scorpions a Cartagena se producirá con el proyecto ya plenamente consolidado como uno de los principales festivales de rock de España y coincidirá también con un momento muy significativo para la formación, que celebrará sus 60 años de carrera con «un espectáculo nuevo y espectacular» del que Schenker se resiste a soltar prenda. «No quiero revelar todos los detalles especiales porque tendremos algunas sorpresas y tiene que haber un poco de misterio. Lo que sí puedo decir es que, además de los éxitos, habrá una parte del repertorio nueva donde tocaremos material de los 70», adelanta. Se refiere a 'Top of the Bill', 'Steamrock Fever', 'Speedy's Coming' y 'Catch Your Train', cuatro canciones de su primera época que sonarán condensadas en una única pieza. «Hemos tenido que acortarlas un poco, pero el popurrí ha quedado muy bien y la gente es muy feliz por poder escuchar algo de los 70».

El guitarrista insiste en varias ocasiones en que el lema de Scorpions es 'amor, paz y rock and roll' y no faltarán en el repertorio los tres grandes clásicos que encarnan esa proclama. «'Still Loving You' representa el amor, sin ninguna duda, mientras que 'Wind of Change' es la paz y 'Rock You Like a Hurricane' es el rock and roll», explica. No obstante, tras una veintena de discos, reconoce que lo difícil no ha sido elegir qué 'hits' formarán parte del concierto de aniversario, sino decidir cuáles habría que dejar fuera. Además, existen otros factores a tener en cuenta: «Nosotros sabemos lo que la gente quiere oír, pero la fluidez del concierto es muy importante. No se puede saltar directamente a canciones exigentes como 'No One Like You' o 'Still Loving You' porque el cantante tiene que calentar primero la voz para que el concierto sea bueno. Todo el espectáculo es importante».

Ampliar Klaus Meine y Matthias Jabs durante el concierto de Scorpions en la primera edición del festival Rock Imperium, en 2022. Pilar Morales

Química y los pies en la tierra

Desde que Schenker formó la banda con apenas 17 años, su sueño fue llevar su música a todo el mundo, algo impensable en la Alemania de la época. «Ya en los 70 decía en las entrevistas que mi objetivo era convertir a Scorpions en una de las 30 bandas de rock más grandes de la historia».

Lo que probablemente no esperaba es aguantar seis décadas sobre los escenarios, sobre todo si tenemos en cuenta que ya hubo un intento de colgar las guitarras en 2010, con una gira de despedida que solo sirvió para descubrir que en realidad no querían despedirse. «Nos dimos cuenta de que era demasiado aburrido quedarse en casa sin hacer nada. Y ahora tenemos muchísimos fans nuevos gracias a YouTube. Hay una nueva generación que nos quiere ver, así que ¿por qué parar?», razona.

Preguntado sobre las claves de la longevidad del grupo, su cerebro lo tiene claro: «Lo primero es tener los pies en la tierra. Muchas bandas de Inglaterra o Estados Unidos tenían mánagers que se ocupaban de que todo fuera perfecto y cuando llegaban a lo más alto se les hinchaba el ego y se peleaban. Scorpions era diferente. Nosotros lo hacíamos todo por nosotros mismos, aprendiendo por nuestra cuenta. Cuando llegó el momento apropiado, a finales de los 70, estábamos junto al mejor mánager del mundo, Lever Krebs, que también tenía a Aerosmith, Ted Nugent, AC/DC y Def Leppard en la familia. En nuestro caso sucedió cuando estábamos preparados. Ya sabíamos como dar lo mejor en el escenario y hacer que la gente 'rockeara' como un huracán».

Otro favor determinante que menciona es la buena dinámica entre compañeros. «Cuando encontré a Klaus Meine -cantante- no pudo unirse porque tenía que irse a hacer el servicio militar durante 18 meses y después estuvo tocando con mi hermano -Michael Schenker, guitarrista-», recuerda. «Cuando nuestro guitarrista de entonces tuvo problemas con las drogas, le pedí a mi hermano que se nos uniera y con él vino Klaus. Cuando tocamos juntos me di cuenta de que él era el hombre. Ahora tenemos también a Mikkey Dee -batería desde el año 2016-, que encaja a la perfección y disfrutamos muchísimo. Siempre que llegaba alguien nuevo la cuestión era cómo era la química con él y cómo trabajaba con los demás».

Historia de Europa

Scorpions no solo puede presumir de haber sido la primera formación de rock alemana en conseguir un éxito masivo internacional, también es la banda alemana con más años en activo de la historia. Tras prácticamente toda una vida en la carretera, Schenker y los suyos han sido testigos de la transformación de una Europa en constante cambio y, en ocasiones, han formado parte de la Historia misma. Convencido de que «la música une a la gente», el guitarrista recuerda cómo se propuso atravesar el Telón de Acero para actuar en la URSS. «En el año 82, estábamos en nuestro local de ensayo y tuve la idea de que teníamos que tocar en Rusia. Quería demostrar que había surgido una nueva generación de alemanes que no iban con tanques ni haciendo la guerra, sino con guitarras, para llevar un mensaje de amor, paz y rock and roll. Cuando tocamos en el Music Peace Festival de Moscú, en 1989, fue increíble ver cómo el mundo estaba cambiando. No lo estábamos viendo por la tele, estábamos allí, formando parte de ello. Fue increíble».

La voluntad de usar la música para unir los lazos de un continente dividido cristalizó en uno de los mayores éxitos de la discografía de Scorpions, 'Wind of Change', a la que Schenker se refiere como «la banda sonora de la revolución más pacífica de la Tierra». Pocos meses después, la banda participó junto a Roger Waters en el concierto de la caída del Muro de Berlín, que puso música al fin de una era.

No obstante, no todo es tan positivo para el músico. También lamenta que, 35 años después de esa mano tendida a Rusia en forma de balada 'heavy' perfecta, las acciones de Putin les han llevado a tomar la decisión de actualizar su mensaje. «Hemos tenido que cambiar un poco la letra para apoyar a Ucrania», comenta.

Momentos íntimos

Además de poner banda sonora a la caída del comunismo y la reunificación alemana, Rudolf Schenker destaca que algunas de sus canciones han marcado momentos muy significativos de las vidas de sus seguidores. «'Still Loving You' es algo así. Recuerdo a una mujer que vino y me dijo que esa canción había hecho que sus padres estuvieran juntos». Entre risas, el músico alemán comparte un dato que da a entender que también muchos hijos fueron engendrados mientras sonaba el tema: «En Francia hubo un 'baby boom' cuando salió 'Still Loving You'. Era la canción más escuchada en la radio, ¡sonaba todos los días!».

Preguntado sobre la buena mano de Scorpions para componer baladas emotivas, el guitarrista no duda en señalar a Klaus Meine como principal responsable: «Tiene una voz maravillosa. Cuando le vi por primera vez con su grupo anterior, The Mushrooms, tocaba cosas tipo The Beatles y Bee Gees, más suaves. No estaba acostumbrado a cantar con ese estilo rockero. Al entrar en la banda empecé a componer música más dura y contundente para él, así que hicimos una buena mezcla. Cuando hicimos las baladas él ya estaba perfecto».

Una mirada al futuro

Aunque la gira del 60 aniversario tiene un carácter nostálgico, el líder de Scorpions no quiere acomodarse en los éxitos del pasado y adelanta a LA VERDAD que el notable 'Rock Believer', su último disco hasta la fecha, podría tener un sucesor próximamente. «Estoy trabajando en ello. Pero 'Rock Believer' surgió de repente. Klaus llegó con unas letras y, cuando fui a mi estudio de Tailandia, al examinarlas pensé 'oh, buen material, es genial'. Las letras me inspiraron para escribir la música. Antes siempre era al revés, yo traía la música y Klaus escribía las letras encima de ella. Fue diferente y muy divertido. Cuando acabemos de celebrar los 60 años de Scorpions veremos. Ya tengo algunas ideas y Klaus probablemente también. Quizá esta vez él traiga letras y yo música desde el principio, de modo que Klaus pueda escribir para mi música y yo componer para sus letras».

Una cosa está clara y es que el futuro material de Scorpions seguirá sonando a Scorpions. Schenker admite mantenerse al margen de las nuevas tendencias en el mundo del rock: «Vi a Ghost hace poco. Estuvo genial. Maroon 5 también es muy buena banda. Pero mira, para mí es muy importante no copiar ni robar ideas por error, así que no escucho demasiada música porque quiero crear mi propio mundo a la hora de componer. No quiero escuchar la radio y que se me pegue algo automáticamente. Quiero crear mis propias ideas y para hacerlo necesito tiempo y tranquilidad».

