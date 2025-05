Un pasodoble para recordar el vuelo de Los Alcázares a Nueva York

Natalia Benito Martes, 6 de mayo 2025, 00:58 Comenta Compartir

El 21 de junio de 1929 Ramón Franco [hermano de Francisco Franco Bahamonde] junto con Ruiz de Alda, Gallarza y Madariaga salieron de Los Alcázares con destino a Nueva York, con el propósito de ser los primeros en cruzar en sentido este-oeste el Atlántico Norte [en hidroavión]. A mitad del recorrido tuvieron que amerizar y permanecieron náufragos durante siete interminables días. Se organizó una enorme operación de búsqueda internacional. Finalmente, cuando ya se habían perdido todas las esperanzas, fueron rescatados el día 29 de junio por el portaviones británico Eagle», resumen desde la asociación La Ecocultural de Los Alcázares –fundada en 2011 con el propósito de divulgar el patrimonio histórico, artístico y natural de la zona– la aventura de la que se van a cumplir 96 años que llevó al municipio marmenorense a aparecer en los periódicos internacionales.

«Ramón Franco realizó el vuelo después de haber volado a Sudamérica con el 'Plus Ultra', en 1926. En 1929 se propuso ser el primero en atravesar el Atlántico Norte en dirección este-oeste. El reto era conseguir atravesar el Atlántico, aunque incluyera una escala en las Azores, una aventura que se malogró», cuenta el historiador Pedro Bernal, vocal de Historia Antigua y Ecología de la asociación, que ha dedicado su tiempo «al conocimiento exhaustivo y a la divulgación de todos los detalles que rodean este vuelo», como explican desde la misma, al que han apodado 'La aventura del Dornier 15/16'. «Ramón Franco era un aviador mundialmente conocido y se realizó una operación de búsqueda internacional impresionante. En España se le ha dado poca importancia a este vuelo. Contacté con la fundación Smithsonian de Estados Unidos y nos enviaron en papel –porque fue en el año 2012, creo recordar– cientos de artículos que hablaban de toda la trayectoria de Ramón Franco en periódicos de todo el mundo, incluido The New York Times. Algo impresionante», explica el historiador, que considera que en España no se le ha dado nunca el espacio necesario porque «a raíz de este vuelo fue cuando Ramón Franco se separó definitivamente de su hermano. Él fue republicano», explica Bernal, que se ha encargado de realizar la reedición comentada del libro 'Águilas y Garras', en el que Ramón Franco narra las vicisitudes de este vuelo: «Yo realicé 134 notas de pie de página e incluimos varios prólogos y anexos para contextualizar el libro. La figura de Ramón Franco y la forma en que políticamente se aleja de su hermano es muy interesante, pero corremos el riesgo de que el personaje se imponga a toda la historia del naufragio».

Durante el tiempo de investigación, en 2023 la asociación localizó, en el Convento de las Clarisas de Madrid, una partitura de un pasodoble dedicado a los héroes del Dornier 15/16, compuesto por Germán Rivacoba en 1930. «La encontró Nicolás Ruiz. Sabíamos que en esa época había cierta costumbre de componer piezas para personas como ellos, considerados héroes mundiales. Cuando Ramón Franco llegó a Montevideo (Uruguay), la gente le volcó el coche. Había 40.000 personas esperándolo. Siempre decimos que en ese momento eran entre un astronauta y Michael Jackson, algo increíble». Un pasodoble que no ha vuelto a sonar desde entonces –«tenemos noticias de que se estrenó en 1930 pero no volvió a interpretarse»– y que, desde La Ecocultural, sueñan con que vuelva a hacerlo justo el día en el que se cumplen 96 años del accidentado viaje. Para ello, Pedro Cánovas, director del grupo de cámara de la Agrupación Musical Sauces de Cartagena, ha realizado una transcripción y orquestación para gran banda de la obra. Casi un siglo después de su composición se reestrenará el 'Pasodoble del Dornier 16'. También se interpretará «el tango que Carlos Cardel, en 1926, dedicó al vuelo del 'Plus Ultra'. Se llama 'La gloria del águila». Será un concierto en la plaza del Ayuntamiento de Los Alcázares. Además, actuarán un grupo de bailarines liderados por la profesora Rasa Lingiene y se ofrecerá una charla a cargo de Antonio Zapata, cronista de Los Alcázares y presidente de La Ecocultural.

Para que el proyecto salga adelante, la asociación ha lanzado una campaña de micromecenazgo a través de la plataforma Verkami. Su objetivo es conseguir 1.000 euros y, hasta la fecha, ya cuentan con más de la mitad recaudado, 581 euros. Se pueden realizar donaciones de diferentes cuantías y, por 10 euros, cada mecenas recibe como recompensa un asiento preferente para disfrutar del evento. «Estamos encantados con la adaptación para banda que ha hecho Pedro Canovas, se ha entusiasmado mucho con el proyecto. La composición es muy interesante para nosotros desde el punto de vista artístico, histórico y emocional, porque tenemos mucha emoción de descubrir cómo suena esta pieza», cuenta Bernal, que está convencido de que en los próximos días se conseguirá la financiación necesaria para el concierto.

Premio de Defensa

Esta asociación sin ánimo de lucro recibió en 2024 el Premio Nacional a la Promoción de la Cultura Aeroespacial, que otorga el Ministerio de Defensa, y trabaja paralalelamente en diversas acciones. Desde el 18 de marzo hasta el 22 de junio en el exterior del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqua) de Cartagena se exhibe la muestra 'Los grafitos de la Torre de Rame. Cuatro siglos mirando al Mar Menor', que revela la historia de la emblemática torre situada en Los Alcázares a través de los dibujos grabados en sus muros. En 2018, varios investigadores comenzaron a documentar estos grafitos gracias a la labor de la asociación. Las representaciones de navíos como galeras, galeones, jabeques y polacras reflejan la evolución de la construcción naval en el Mediterráneo. Además, «a finales de mayo llevaremos la exposición del Dornier 16 al Museo Minero de La Unión y, en octubre, celebraremos el primer Congreso de Historia del Mar Menor», menciona Pedro Bernal los próximos eventos.

