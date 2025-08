A Mares: «Estoy centrada en disfrutar del camino»

Daniel Vidal Miércoles, 6 de agosto 2025, 00:12 Comenta Compartir

Canta A Mares en su primer single, 'Estación del Norte': «Hay ojos que te juzgarán / ya no puedes dar marcha atrás». Y eso es lo que está viviendo la compositora murciana tras haber publicado su primer sencillo. Siente que ya no puede dar marcha atrás tras haberse lanzado de lleno a la escena musical con la publicación de este primer sencillo, que llevaba en el cajón desde hace un literalmente un lustro. Y, por supuesto, como nos pasa a todos, hay ojos que juzgarán su talento, su trabajo y hasta su manera de estar en este mundo. Pero esos ojos, de momento, ya han colocado su nombre en Las Noches del Malecón, en un concierto junto a Ultraligera y La Milagrosa, así como en el próximo cartel del Lemon Pop. Con solo una canción en el mercado, recordamos.

A Mares es el alter ego artístico de Patricia Zamora (Murcia, 2000), que cursó Diseño y Tecnologías Creativas en Valencia y que ahora trabaja como tatuadora en el estudio de Paco Cachadas, en la capital, tras haber realizado un curso formativo en este mismo estudio: «Estoy muy agradecida por esta oportunidad porque estoy aprendiendo muchísimo. Entre la música y el tatuaje he encontrado mi sitio».

Aunque se ha pasado unos días junto al mar en la casa familiar de la Torre de la Horadada, Patricia es más de montaña que de playa. De hecho, hoy mismo se marcha de viaje junto a su pareja, Sergio, a recorrer la Sierra del Segura «para pasar fresquito». Alcalá del Júcar, Riopar, Ayna... Lo de su nombre artístico no tiene nada que ver con su proximidad al mar, y tampoco con los dos mares que bañan la Región de Murcia. «A Mares surge de la identificación personal en un momento de mi vida con la letra de la canción 'SINMIGO' de Rozalén y Mr. Kilombo», donde hay una estrofa en la que dice «hay que soltar con fuerza / dejar que llueva a mares».

Se reconoce como «bastante sensible, con mucha facilidad para llorar». Una persona «que siente las cosas muy intensamente», lo que hizo, precisamente, que se dedicara a componer. Ya de pequeña estudió en el Conservatorio y, cuando había cumplido los 18, adoptó ese nombre. A Mares. Llora Patricia «a mares», por ejemplo, con una serie o con una película. No digamos ya con 'El Diario de Noa' y cosas similares, claro. También en un concierto. La última vez que se quedó corta de pañuelos fue viendo a Quique González en Las Noches del Malecón, entonando 'Cerdeña' y 'Miss Camiseta Mojada'. O cantando en el FIB todas las canciones con las que Love of Lesbian iluminó parte de su adolescencia. «Especialmente 'Orinia e Insomina', 'Incendios de Nieve', '1999'...». Casi se vuelve a emocionar recordando la emoción.

Deslumbrada en la infancia por los Beatles, fascinada más tarde por Coldplay –los dos primeros discos–, Radiohead y Viva Suecia, adoradora de bandas como Florence + The Machine, «con mucha gente en el escenario», A Mares huye de poner etiquetas a su proyecto. «Es verdad que a mí me gusta mucho el rock y siempre he tenido cierta afición por este género, pero creo que mi proyecto es más libre si no escojo ningún tipo de género. Me encanta la música de los 90: Radiohead, PJ Harvey, que es como más duro... Aunque también escucho mucho tipo de música y bebo de muchas corrientes. Al final, mi música también es como muy frágil y tiene muchas partes vulnerables. Tiene un poco de ese contraste». Como el contraste que supone escuchar, a priori, Taylor Swift y Arctic Monkeys en la misma lista de reproducción. Firmado por una profunda admiradora del trabajo de Maestro Espada: «Tuve la oportunidad de de formar parte del coro cuando tocaban el Teatro Circo y en el videoclip que sacaron. Y me parecen unos genios a nivel musical. Creo que es de las propuestas más interesantes del panorama actual, ya no solo a nivel regional, sino a nivel nacional también».

Desde una sensibilidad apabullante y una contundencia lírica sorprendente, esta «narradora de emociones», como ella misma se define, ha empezado a pisar fuerte en la escena murciana. A Mares también tiene sueños tan altos como el cielo, pero tiene los pies bien pegados al suelo. 'Estación del Norte' habla de la necesidad de abandonar tu lugar de origen y tu hogar para empezar de cero en otra ciudad, enfrentándote a los cambios y la incertidumbre que genera la nueva situación vital, y es el primer sencillo de otros cuatro singles que conforman su primer EP, que seguirán viendo luz a partir del mes que viene. La segunda piedra preciosa de esta joya engarzada será 'El Momento', y se publicará el 5 de septiembre. Despacito y buena letra. Muy buena letra.

«Un logro muy grande»

«Me encantaría que el proyecto fuera creciendo y poder ver, por ejemplo, una sala llena de gente queriendo escuchar lo que hago». Algo que todavía no ha vivido, pero que se fija como una meta «realista». Aunque sea a corto plazo. «O sea, a mí me encantaría llenar un recinto grande o tocar en Madrid, ¿no? Pero son cosas que ahora mismo me sorprendería que sucedieran. Mi objetivo ahora es seguir componiendo, seguir trabajando. Poder girar ya me parecería un logro muy grande. Como voy paso a paso, ahora mismo estoy más centrada en disfrutar del proceso, del camino, que en ponerme metas increíblemente grandes». «Para construir algo sólido tienes que ir poco a poco y y tener los pies en el suelo. Ahora estoy en esa etapa».

Una etapa que, de momento, la llevará a los ciclos del Lemon Pop en Ítaca y, después, a un encuentro fonográfico independiente que se celebrará también en septiembre en el Cuartel de Artillería. Y otras cosas pendientes aún por confirmar en octubre. Aunque, de momento, lo importante es seguir disfrutando del viaje. Empezando por la Sierra del Segura.

