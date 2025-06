Lorca activa el modo festivalero con Fortaleza Sound Miss Caffeina, La La Love You y Temples abren con éxito la primera jornada del festival en la Ciudad del Sol, que hoy tendrá como plato fuerte a Love of Lesbian

Es un festival que cumple dos añitos de vida este fin de semana, pero que tiene visos de consolidarse con pilares de hormigón en la escena musical murciana. Y ayer lo demostró con creces. El Fortaleza Sound abrió este viernes el telón en Lorca con varios conciertos de calidad, como los que ofrecieron algunos de los cabezas de cartel de esta edición. El 'amanecer' del festival corrió a cargo de Los Fresones Rebeldes –ni más ni menos–, que tuvieron que lidiar con un calorazo que fue remitiendo a la par que subían los grados de la apuesta musical. Después de actuaciones como las de Vruto –la nueva banda formada por Jorge Guirao y Don Fluor– y Venturi, los escenarios del Fortaleza empezaron a servir platos contundentes como los de Ladilla Rusa y Cala Vento. Aperitivos de lujo para pesos pesados de la primera jornada de esta edición como La La Love You y, sobre todo, Miss Caffeina y los británicos Temples, que se la dejaron botando para el final de fiesta a Cycle y a We Are Not Djs.

Para la jornada de hoy, el foco está puesto en Love Of Lesbian, la banda liderada por Santi Balmes, aunque también hay conciertos tan atractivos como los de Veintiuno, Varry Brava, Shinova y nuestra murciana Kuve, para rematar un fin de fiesta por todo lo alto con Second Djs y Madbel.

No solo eso. El Fortaleza Sound cuenta con cuatro escenarios repartidos por toda la ciudad, que estarán situados en las plazas Calderón, Joaquín Castellar, Arcoíris y, como principal novedad, en la Alameda de la Constitución, que sustituye a la Plaza de España como nueva ubicación del festival, y en los que actuarán más de una treintena de artistas.

Entre las actuaciones destacan bandas emergentes y otras ya consolidadas del panorama nacional, con una programación completa y gratuita pensada para todos los públicos. Así, el escenario 'Estrenarte', que se situa en la Plaza de Calderón y en colaboración con la Dirección General de Juventud de la Región de Murcia y la Concejalía de Talento Joven de Lorca, contará hoy con los conciertos de Ave Alcaparra (13 horas) y Sistema Nervioso (14.15 horas).

En el escenario del Vas, ubicado en la Plaza Joaquín Castellar, se repartirán pistolas de agua de regalo para combatir la canícula. Aquí también se ofrece arroz gratuito para comer a las personas que acudan con su pulsera, y habrá sesiones de Djs. Este sábado, por ejemplo, las sesiones corren a cargo de Motores y Fermanagert (15 horas), Don Fluor (17 horas) y Koni Deejay (19 horas); mientras que el domingo se llevará a cabo la fiesta de clausura del festival (22.30 horas) con Jonathan Castillo, con sorteo incluido de abonos VIP para la próxima edición.

Por otro lado, en la Plaza Arcoíris y en el escenario Arcoíris se realizará hoy, como ayer, el taller 'Dansing', inclusivo en lengua de signos, donde también tendrán lugar esta tarde los conciertos de Bernal (16 horas) y Dead Beans (17.15 horas).

El escenario Costa Cálida Región de Murcia, que será la novedad y estará ubicado en la Alameda de la Constitución, acoge este sábado las actuaciones de Malva (15 horas), Embusteros (16 horas), Secret Show (17 horas) y La Milagrosa (17.45 horas). El domingo será el turno de Norte Perdido (15.30 horas), Julia Cry (16.35 horas), Reverxo (17.40 horas), Alec López (18.45 horas), Jere (19.50 horas), Sienna (21.15 horas) y Koni Deejay, que volverá a la mesa de mezclas en el cambio de artistas.

De comer

Pero no todo va a ser bailar. Para reponer fuerzas después (o antes) de la batalla, 'Fortaleza Street Tapas' ofrece la posibilidad de degustar un bocado típico de Lorca en 18 establecimientos hasta el mismo domingo. Participan La Alacena, Cervecería Las Columnas, Taberna La Cepa, Gastrobar el Cañarejo, Tostadelia, Cuatro Bellotas, Merendero Padilla, Tebeo, Phelans Iris Pub, Restaurante Los Caorlos, El Parloteo, Restaurante Alameda, Pastelería Zenón, La Mafia se sienta a la Mesa, Bar Buda, Caballerizas del Castillo, Mesón Lorquino y Bar Sojo. Porque comer hay que comer.

