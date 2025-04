La incombustible Orquesta Mondragón: «Tenemos carretera para rato»

Daniel Vidal Jueves, 24 de abril 2025, 00:52 Compartir

«Ladies and gentlemeeen...» Con todos ustedes... ¡Javier Gurruchaga! Y, por supuesto, su incombustible Orquesta Mondragón. Tan incombustible como el propio Gurruchaga (San Sebastían, 1958). El cantante, actor y 'showman', que ya ha cumplido sesenta y tantos años de vida, está a punto de festejar medio siglo sobre los escenarios, que es el mismo tiempo que lleva haciendo música –y arte– junto a su banda. Perdón, Orquesta. Y con mayúscula. «Estos años se han pasado volando. De repente te das cuenta de que han pasado cincuenta años de carrera», resume la experiencia Gurruchaga.

El Teatro Circo de Murcia será el siguiente destino de Gurruchaga tras estrenar en el Teatro Price de Madrid el inicio de la gira del 40 aniversario de su disco Rock and Roll Circus, que recorrerá el resto de España a lo largo de 2025 repartiendo algunos de los grandes éxitos del grupo. Desde el legendario 'Viaje con nosotros' a 'Ponte la peluca' pasando por 'Caperucita feroz'. En aquel álbum de 1985 también estaba '¡Es la guerra!', que quizá no sea tan conocida pero puede enlazar perfectamente con el último single que publicó la Orquesta Mondragón en 2022, con motivo de la guerra de Ucrania, 'No dispares más', un tema que «reivindica la paz en estos momentos convulsos y difíciles que vivimos» y que forma parte del nuevo disco que se está pergeñando en el estudio.

Concierto de Primavera Cuándo Jueves, 24 de abril, a partir de las 20.30 horas.

Cuánto 20 euros.

Dónde En el Teatro Circo, sede de los Conciertos de Primavera (lunes 21, Ruto Neón, Mala Cotton y Colectivo da Silva; viernes 25, Russian Red). Estos conciertos se complementaron ayer con otra actuación con motivo del 25 aniversario de la ONG Cirugía Solidaria, que reunió en el TCM a bandas y solistas como El Kanka, Los Marañones, Sara Zamora y Carmesí, entre otros.

–No le han hecho mucho caso.

–Veo que no. Ahí siguen las guerras, y no veo que tenga mucho arreglo. Es un disparate todo. No sé lo que pasará. Fíjese, Trump antes defendía a Ucrania y ahora hace planes con Putin. Despúes de esto ya puede pasar cualquier cosa.

Precisamente para huir del panorama en blanco y negro –aunque sea por un rato– está aquí Gurruchaga, cuyo objetivo sigue siendo «crear una noche mágica» donde el poúblico cante y baile para olvidarse de los problemas, Sí, por supuesto que también habrá un lugar privilegiado para el celebérrimo 'Corazón de neón' –la canción con más escuchas en Spotify, claro– en la actuación programada este jueves a las 21 horas dentro de los Conciertos de Primavera, que ponen el do mayor a estas fiestas murcianas postnazarenas. El Teatro Circo de Murcia es también el lugar al que volverá este cantante, pero también actor con un currículum interminable, que ya pisó estas mismas tablas hace «muchísimos años» con la comedia 'Golfus de Roma'. «Me hace mucha ilusión volver, tengo grandes recuerdos de Murcia. Mi profesora de arte dramático, María Ruiz, era de allí. Me encanta la huerta. De vinos no entiendo, no te puedo decir, porque soy abstemio. Pero se come muy bien y la gente es muy amable», apunta.

Aunque no sepa de vinos, Gurruchaga sí que sabe que el buen vino evoluciona de maravilla. Y eso es 0precisamente lo que le está pasando a él mismo y a su grupo de músicos –y amigos–, que en 2019 batió récords de contratación, participando también en numerosos festivales de relevancia como Inverfest, Sonorama Ribera o Vive Latino México. Tampoco la pandemia –«una época desgraciada para todos»– frenó la energía creativa al artista, que se arrancó la mascarilla con una gira en teatros y auditorios titulado 'Historias Extraordinarias', donde, al repertorio inacabable del grupo, se sumaban 'sketches' de humor basados en la obra de Edgar Allan Poe. Humor tras la tragedia como estrategia de supervivencia, siempre.

«En forma»

–Y ahora, ¿cómo está Javier Gurruchaga y su grupo?

–Con muchas ganas de trabajar, y muy a gusto. Enfocados en el nuevo disco, que será un recopilatorio de lo que hemos hecho todos estos años, pero también tendrá canciones nuevas. Aunque usted ya sabe que vender discos ahora es más difícil. Pero estamos en forma, y si hay salud tenemos carretera para rato.

–Canciones nuevas 'peleando' en el mismo disco contra clásicos que llevan sonando 40 años y que forman parte de la vida de muchas personas. El síndrome Paul McCartney, lo llaman.

–Es que son muchos años. 'Viaje con nosotros', en concreto, ha significado muchos momentos divertidos, también fue un programa de televisión. Es el tema con el que cerramos el 'show'. Y ahí seguimos viajando y haciendo cosas nuevas y proponiendo que, a pesar de las malas noticias, haya un poco de humor y optimismo en estos momentos inciertos que vivimos.

–En estos tiempos de los que habla, con censura en aumento, ¿podría ver la luz con éxito 'Ellos las prefieren gordas'? ¿O se le comería algún colecitvo de ofendidos u ofendidas? Cada vez la tocan menos, de hecho.

–¿Por qué no? Pero las gordas ¿qué tienen de problema? Hay que saber reírse de las cosas. Y no pasa nada. Es una canción muy 'light' esa. A veces la tocamos, y si la tocamos menos es porque es muy pachanguera, y nos da pereza [risas]. Pero es una canción simpática. Yo ahora mismo estoy tratando de adelgazar, comiendo un poco menos. Pero es verdad que la gente lo coge ahora todo con mucho detalle. Se interpreta todo muy puntillosamente, a veces completamente al revés. Ya digo que estamos viviendo tiempos convulsos. El mundo transcurre así, y a veces

–¿Qué viajes le faltan?

–Muchos. Me faltan por hacer muchas cosas. Dar con la obra de teatro que te gustaría hacer. Dar con las canciones que conecten. Sigo con ganas de hacer muchos conciertos, con ganas de que haya empatía con el público. Este año pinta la cosa bien. Entretener a la gente, que es lo que hago desde que era chaval, desde que contaba chistes en la escuela.

–¿Qué agradece?

–Que me sigan llamando para dar conciertos. Que sigan acordándose de uno y que además haya respuesta. Poder seguir trabajando. Muchos no han podido.

