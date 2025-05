Argentina: «Mientras haya sueños, hay vida»

Daniel Vidal Viernes, 30 de mayo 2025, 00:47 Compartir

Se llama Argentina por su abuela paterna. Pero, ya puestos, y si hablamos de grandeza, bien se podría haber llamado América, o planeta Tierra entero. Porque la cantaora Argentina onubense Argentina María López Tristancho, conocida artísticamente como Argentina (Huelva, 1984), es ahora mismo una de las voces más poderosas y más reconocidas del flamenco. «Argentina lleva el perfume de los grandes como Camarón y Paco de Lucía. Ella es grande y cantar con ella me hace grande», dijo de ella el gigantesco Pancho Céspedes. Casi nada.

La cantaora, una artista internacional que ha tenido ocasión de presentarse en los festivales flamencos de más renombre y en auditorios tan célebres como el Hollywood Bowl de Los Ángeles, llega hoy a la Región gracias al Festival Murcia Tres Culturas. Será a partir de las 22 horas, en la Plaza Belluga, cuando Argentina presentará su nuevo disco, 'Mi idilio con La Habana', cuyo título deja poco margen a las interpretaciones. Y es que todo empezó con un viaje de trabajo a La Habana en 2019: «El concierto era el sábado, estuvimos toda la semana ensayando y no pudimos hacer turismo. Así que el domingo, antes de coger el avión de volver a casa, dimos una vuelta por La Habana vieja y paramos en el restaurante La Vitrola para comer». Y, de la comida, pasó a cantar. «Había un grupo tocando, nos presentamos y surgió sobre la marcha hacer algo juntos». Ese 'algo' fue una versión improvisada de 'Mi idilio con La Habana' de Willie Colón. «Lo grabamos con el móvil y pensamos que iba a gustar, pero no como para que se hiciera viral». Cuando habla de viral, Argentina se refiere a los millones y millones de reproducciones que lleva el vídeo en todas las plataformas (12 millones solo en 'YouTube'). «Aquel vídeo me ha cambiado la vida porque lo que pasó después de subir ese video a las redes fue una ola de cariño y emoción». La gente quería más. «Nos pusimos manos a la obra y grabando esta versión de 'Idilio' pensamos que esta historia tan bella no podía quedarse solo en un tema, así que hicimos este disco».

«Me alienta el deseo de seguir aprendiendo, de no acomodarme, de ser fiel a lo que siento»

–¿Qué influencias tuvo en casa?

–En mi casa siempre ha tenido mucho protagonismo la música, cuando por ejemplo íbamos en el coche, en el día a día en casa... Pero es cierto que, al ser andaluza y haber nacido en Huelva, la música más cerca que tenía era el flamenco. Yo comencé bailando flamenco, que con el tiempo dejé porque me ponía a cantar lo que escuchaba en las clases en vez de practicar los pasos de baile que había aprendido. Mi padre escuchaba los Beatles, mi madre Rocío Jurado, mi hermana Alejandro Sanz, y la verdad que, aunque elegí el flamenco porque es la música que más me llena, mi mente siempre ha estado abierta a escuchar y aprender de otros géneros musicales y otros artistas, porque sin música no puedo vivir. Por citar algunos: Enrique Morente, Camarón, La Niña de los Peines, El Lebrijano, Manolo Caracol, La Paquera de Jerez... Pero también escucho voces que me inspiran mucho fuera del ambiente flamenco, como Mercedes Sosa, Rocío Dúrcal, María Graña, Rocío Jurado, Omara Portuondo, María Jiménez, Amália Rodrigues, Chavela Vargas... Mi infancia fue un cruce de músicas verdaderas. Y eso fue formando mi identidad como artista.

–«Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía», canta usted. ¿Qué más deseos le alientan?

–El deseo de seguir emocionando, de hacer que alguien, al escuchar mi música, sienta que no está solo. Me alienta el deseo de llevar el flamenco por todo el mundo, de seguir dándole el cariño y el amor que se merece, de hacerlo crecer y que los españoles sepan que es nuestra música, la música del pueblo, la que nos representa fuera de nuestro país. Una música muy grande que fuera de nuestras fronteras es respetada, admirada y valorada, que aunque el idioma no sea el mismo, el flamenco tiene tanta verdad que cuando alguien lo escucha o ve, va directo al corazón. Me alienta el deseo de seguir aprendiendo, de no acomodarme, de seguir jugando con la música como si fuera la primera vez. Y me alienta el deseo de ser fiel a lo que siento, aunque no esté de moda.

Ilusionada con volver a Murcia, y sobre todo con el concierto de esta noche, con una mezcla de flamenco, son cubano, salsa y bolero, y acompañada del grupo Nova Cuba, Argentina promete «un repertorio lleno de emociones, donde el flamenco se abraza con los ritmos cubanos, donde los silencios también canten».

–¿Qué sueños quiere cumplir?

–Poder seguir llevando mi música por los mejores escenarios y festivales de todo el mundo, hacer colaboraciones con compañeros a los que admiro y que mi voz sea la banda sonora de una película de gran éxito (risas). Y seguir soñando, porque mientras haya sueños, hay vida.

