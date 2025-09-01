Murcia Street Art project y el arte urbano El colectivo ha organizado, en los últimos diez años, eventos significativos y populares para dar visibilidad a esta expresión artística

La exposición 'Vandalos y leyendas', en el Mubam y San Esteban, ha recibido más de 30.000 visitas.

Aunque los inicios de Murcia Street Art Project fueron para dar a conocer el arte urbano a través del coleccionismo y la pasión por este arte emergente, capitaneado en su mayoría por artistas que fueron denostados y otros ensalzados, lo que no ha sido casual es la esencia que ha llevado a Murcia Street Art Project (Musap), a realizar los eventos más significativos y populares del arte urbano en la Región de Murcia.

Musap siempre ha apostado fuerte por colaborar y fomentar el arte urbano, dando visibilidad a los artistas en primer lugar, en segundo lugar realizando eventos y actividades con unos objetivos claros que son calidad y profesionalidad, y en tercer lugar dejando que los artistas se expresen y no condicionando su forma de trabajar, dándoles libertad y oportunidades.

Fue en el 2016 cuando Murcia Street Art Project me autorizó para presentar a Javier Bernal, por entonces director del Museo de Bellas Artes de Murcia, una propuesta para llevar a cabo una exposición inédita en cuanto a su contenido y formato, donde no solo íbamos a colgar obras de los artistas más importantes del mundo relacionados con el 'street art' y el grafiti, también queríamos llevar arte en directo durante todo el tiempo que durase la exposición, así como realizar talleres, visitas guiadas y acompañar la exposición con las redes sociales y obra gráfica de promoción.

Para nosotros era un examen muy importante, pues desconocíamos si el éxito que ya habíamos conseguido en redes sociales, en las que tenemos unos 200.000 seguidores, se podía materializar en un evento real, una exposición en un Museo.

En abril del 2017 se inauguró la exposición titulada 'Arte Urbano: De la Calle al Museo' en el Mubam, y se rompieron todas las previsiones desde el minuto uno, pues asistieron ese día casi 1.500 personas, abarrotando ambas salas y dándole una visualización al arte urbano que no esperábamos, y con la asistencia a una exposición con unas 24.000 visitas, nivel no logrado hasta ese momento. Cabe decir que junto con la exposición se realizaron más de 25 intervenciones en directo y 15 murales de gran formato en la Ciudad de Murcia, en una comunión perfecta con Murcia Street Art Project entre la Comunidad de Murcia y el Ayuntamiento.

Esta exposición fue el detonante que hizo afianzar el proyecto de Musap y apostar fuertemente por el arte urbano, y desde entonces se han conseguido otros logros de los que estamos muy orgullosos.

En 2019 volvimos a llevar a cabo otro proyecto expositivo en el Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena. En 2021 trasladamos nuestra idea de arte urbano a Almería, inaugurando en el Museo de Arte Espacio 2. Dejamos también nuestro sello en otros espacios expositivos más pequeños como el Museo de Alcantarilla en 2022 y en el 2024 en el Museo Barón de Benifayó en San Pedro del Pinatar, siempre con gran éxito de público y un apoyo total por parte de los Ayuntamientos implicados, que en muchos casos acompañaron el proyecto con actividades paralelas de arte en directo y visitas guiadas.

Otro punto de inflexión para nosotros fue el promover grandes murales. La experiencia del 2017 acercando a artistas de otros países para dejar su arte en las calles de nuestra región, tuvo su cenit cuando empezamos a colaborar con el Ayuntamiento de Alcantarilla y en noviembre de 2020 conseguimos traer a 10 artistas nacionales para dejar unos maravillosos murales por sus calles.

Pero esa semilla germinó, y a día de hoy Musap ha colaborado en varias ocasiones con el Ayuntamiento de Alcantarilla, trayendo a artistas de calado internacional para pintar en sus calles, creando así una ruta de arte urbano de las más importantes a nivel nacional, contando con murales de artistas de la talla de The London Police, Belin, Dulk, Dale Grimshaw (su mural quedo quinto del mundo en 2021), Dan Ferrer, Kraser, Deih, Sfhir, Dante Arcade, Toren, etc...

Se ha prorrogado el plazo de la exposición 'De vándalos a leyendas: arte urbano' hasta el 28 de septiembre en el Mubam

También hemos podido llevar a cabo murales en Molina de Segura, con Rocket01, Mr. Chapu o Goyo203 –este último dejó su huella además en San Pedro del Pinatar–. Poco a poco el arte urbano se va haciendo un hueco en nuestras calles y dejando un museo al aire libre para el deleite de todos los ciudadanos.

Del mismo modo hemos aportado nuestros principios de calidad y profesionalidad a talleres de arte urbano, y queremos destacar los que recientemente hemos realizado en Librilla con el apoyo de la Comunidad Autónoma y su plan de formación de la juventud (Formarte), donde los alumnos no solo han creado murales, también se les ha instruido en la historia del grafiti y el 'street art'.

Una apuesta segura

Pero siempre estamos dispuestos a colaborar con todas aquellas instituciones y museos que nos presenten ideas interesantes. En el año 2023 estuvimos en el Museo Ramón Gaya de Murcia participando en la Noche de los Museos y llevando a cabo, con tres de los artistas locales más importantes de la Región de Murcia, la interpretación de tres obras de Ramón Gaya, que más tarde fueron subastadas en favor del Banco de Alimentos en la Sala de Catas de Estrella de Levante, entidad que fue una de las promotoras de este evento tan especial y solidario.

Además actualmente se ha prorrogado el plazo de la exposición 'De vándalos a leyendas: arte urbano' hasta el 28 de septiembre en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Hasta finales de agosto, la presencia en redes sociales y en medios de comunicación de dicha exposición ha sido impresionante, siendo la asistencia de visitantes entre el Mubam y San Esteban de unas 30.000 personas, algo inédito en la Región de Murcia.

En definitiva, Murcia Street Art Project es una apuesta segura cuando se habla de arte urbano en cualquiera de sus variantes, y además tenemos la suerte de que su magnífica colección con más de 700 obras, considerada la más importante de Europa por cantidad y calidad está en Murcia. Ojalá algún día podamos ver esa colección convertida en una exposición permanente para el disfrute de todos los murcianos y visitantes.

