Marina viaja al País de las Maravillas y atraviesa el espejo

El montaje y las obras. Ramón Garrigues, Katarzyna Rogowicz, Virtudes Fenor y Fuli García, con la galga 'Mamba', ante las obras de 'Marina en el País de las Maravillas' en Studio K.

Pepa García Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:43 Comenta Compartir

La presentación del calendario solidario de Marina se ha convertido ya en una cita cultural y social ineludible en Murcia antes de que empiece la Navidad. Y, un año más, ya van 11, trece reconocidos artistas plásticos murcianos se suman a la causa de Virtudes Fenor, madre de Marina y diseñadora gráfica y creativa, para crear las obras con las que ilustrar el almanaque de 2026 que permitirá a Marina colarse esta vez por la madriguera del Conejo Blanco para realizar el difícil tránsito de la niñez a la vida adulta, como 'Alicia en el País de las Maravillas', y disfrutar de ese otro mundo en el que habita 'A través del espejo'.

Este año, el almanaque, el calendario de mesa, el juego de trece posavasos y el de 13 marcapáginas se presentará en Studio K, el taller y sala de exposiciones de la artista plástica Katarzyna Rogowicz, 'Kasia', y el arquitecto Ramón Garrigues. Sera hoy, jueves, a partir de las 19 horas, gracias a «una constelación de casualidades», reconoce Kasia.

ALMANAQUE SOLIDARIO Presentación 'Marina en el País de las Maravillas 2026' se presenta este jueves, a las 19 horas, en Studio K (c/ Cuartel de Artillería, 22, Murcia).

La expo Autores y colaboradores asistirán a la inauguración, también hoy, de la exposición de las obras en Studio K, que se podrá visitar de 17.30 a 20 h, los días 2, 3, 4, 9, 16, 17 y 18 de diciembre, y 7 y 8 de enero. También podrá comprarse el material solidario.

Para colaborar. Los calendarios, de pared o sobremesa, los juegos de posavasos y marcapáginas podrán adquirirse, además, en horario comercial en: Francisco Portillo (c/San Antón, 26, Murcia), Educania (c/Alfaro, 8, Murcia), Libros Traperos (Ronda de Garay, 39B, Murcia), Avanzo-Sesma (avda. Miguel Ángel Blanco, 11, Murcia) y Neuro Avanzo (c/Cieza, 14, Murcia).

«Virtudes y yo nos conocimos en 1990 en Ilustración de la Escuela de Arte y Diseño», cuenta. «Y nos reencontramos este año en mi exposición 'Amor' en la Carcel Vieja». Virtudes reconoce que repitió su visita porque a Marina «le fascinó» la obra de Kasia de 'Alicia en el País de las Maravillas', dedicada precisamente a la entrada en la adolescencia de su hija Alicia; «esos cuadros tan grandes y coloristas», recuerda.

Virtudes, mujer de energía vital, tuvo que dejar a un lado su vida cuando ella nació. «La falta de oxígeno en el parto produjo parálisis cerebral severa a Marina, lo que le impide hablar, sentarse o alimentarse por la boca, pero no entender perfectamente el lenguaje», cuenta Virtudes. Una dedicación 'full time' que aborda siempre con una sonrisa y en la que Kasia y Ramón, tras su reencuentro, «la hemos querido arropar ofreciéndole Studio K, un espacio con alma, para presentar este bonito proyecto de apoyo a Marina, y ayudar a darle visibilidad». De hecho, todo el dinero que se recaude, también con la venta de las obras originales, se dedicará, como todos los años, a financiar las terapias, los tratamientos y la asistencia, caros todos ellos, que necesita para evitar el acortamiento de su musculatura, aliviar su dolor, favorecer la comunicación y mejorar su calidad de vida,

El año que está a punto de empezar, Marina cumplirá 13 años, pero, como aclara su madre, «su sistema nervioso y su organismo van muy acelerados», lo que explica que esté ya en el difícil paso de la niñez a la adolescencia, como la propia Alicia, de Lewis Carroll, y como la Alicia de la serie de Kasia, que es su propia hija. Además, el paso del tiempo, tema crucial en las dos novelas de Carroll, también se convierte en un asunto trascendental en la vida de Marina.

Ampliar José Merlos. Fini Monteagudo

Este año, la portada es de Fuli García, una Alicia con un Cheshire de tres ojos. «Tiene una destreza magistral para simplificar las imágenes complejas en tres o cuatro colores», alaba Virtudes, y recuerda la ilustración que el año pasado hizo sobre Björk. Además, participan en el calendario de este año (muchos de ellos repiten): Ana Galvañ, José Merlos, Manuel Páez, Tamara Mondaca, Ana Martínez, Fuli García, Fini Monteagudo, Paula Mondaca, Guadalupe López, Esther Páez, Natalia Marín, Berta Garrido y Ana Lavella.

Artistas, familiares y colaboradores tienen en común que «conocemos y queremos a Marina y Virtu y aspiramos a darle mucha visbilidad para que se vendan muchos calendarios y ayudar a Marina, que es lo único que importa. No hay más pretensión», apunta Ana Galvañ, autora de una de las ilustraciones (dibujo a lápiz y técnica digital) que aborda la escena de la caída de Alicia por la madriguera del Conejo Blanco, pero a la que ha querido dar «un punto de vista más positivo, más naïf y más cándido que la Alicia de Carroll, que es un poco más oscura». Y reconoce que también para ellos este acto de solidaridad se convierte cada año en «una sorpresa porque no sabemos lo que hace el otro, cada uno con una visión diferente y técnicas diferentes en sus obras», considera Galvañ, que confiesa que no falta nunca a la cita y que siempre intenta «hacer el homenaje a Marina lo más bonito posible» en una obra en evolución que queda reflejada en cada calendario.

Ampliar Ana Galvañ. Ana Lavella

Manuel Páez ha optado este año por la escultura para crear la pieza del calendario. Un modelado en resina de Marina antes justo de beberse el brevaje que la hace pequeña y para la que ha también ha modelado el decorado: la mesa, la botella,... «Todo analógico –dice porque se niega a emplear el procedimiento digital para crear–, aunque pueda parecer antiguo y carca». Con esa escena, Páez hace un montaje que fotografía para generar la imagen que ilustra, en este caso, el calendario. «Llevo 10 años participando; Virtu y Marina son amigas y es una idea estupenda», celebra haberse apuntado a la iniciativa «en cuanto me enteré».

Ahora, el calendario para 2026 está listo para regalar esta Navidad arte y solidaridad.

