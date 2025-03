María Dueñas regresa a las librerías para narrar la huella olvidada de los 'pieds-noirs' españoles

Natalia Benito Domingo, 30 de marzo 2025, 08:04 Comenta Compartir

Por si un día volvemos' «me transporta a Orán y me hace sentir el sonido del viento, me trae a la memoria el color del mar... quienes conocen Orán podrán llenarse de recuerdos con este libro». Los que no, encontrarán en estas páginas una forma de acercarse a la historia. No es una opinión de una lectora cualquiera, son las palabras de Eliane Ortega, oranesa descendiente de exiliados españoles, investigadora especializada en el exilio republicano en Argelia y una de las fuentes de documentación con las que ha contado María Dueñas para elaborar su sexta novela, 'Por si un día volvemos' (Planeta), que ha llegado esta semana a las librerías.

A través de la historia de Cecilia Belmonte -un nombre que el personaje toma prestado ya que nunca se llega a conocer su verdadera identidad-, que emigra partiendo de la Región de Murcia a Orán, la escritora de Puertollano (Ciudad Real, 1964) afincada en Cartagena acerca a los lectores al auge colonial y el final de la Argelia francesa.

Siguiendo los pasos de este personaje, que deja atrás a su familia y su pasado en El Puntarrón obligada por sus circunstancias vitales y con la esperanza de empezar una nueva y mejor vida, aunque para ello deba de pasar todo tipo de penurias laborales -se deja la piel en plantaciones y lavaderos, como empleada doméstica y operaria de fábrica a destajo, hasta que da con la clave empresarial a través de la venta de jabón, inicialmente clandestina- se da a conocer la historia de los 'pieds-noirs' españoles. Así, literalmente 'pies negros', se denominaron a los migrantes que cruzaron el Mediterráneo por la costa del sureste español en los años 20 del pasado siglo en busca de un futuro mejor y regresaron décadas después volviendo a tocar tierra nacional principalmente por el puerto de Alicante, pero también llegando a Cartagena.

Ampliar Salida de Orán de un grupo de 'pieds-noirs' que huyeron del conflicto bélico en 1962, cuyo desenlace fue la independencia de Argelia.

«A la hora de documentar la novela, tuve problemas para darle más peso al puerto de Cartagena. Hubo muchísimo movimiento desde allí. Había trasiego y mucho comercio, pero intenté buscar documentación a través de los archivos e investigadores conocidos y no encontré tanta como de Alicante. No obstante, la prensa sí que recogió cómo llegaron los barcos de Argelia a Cartagena a lo largo de la primavera y el verano del año 62», explica María Dueñas.

«Hubo mucha gente que empezó a salir de esa tierra por su cuenta, en veleros, en barcos de pesca, en remolcadores o en lanchas. A través de un amigo conseguí hablar con un señor francés, de origen holandés, que llegó desde Orán hasta el puerto de Cartagena junto a su padre y un amigo montados en un barco que se hicieron ellos mismos. Su padre, supuestamente, había estado vinculado al OAS -Organización del Ejército Secreto, banda terrorista de extrema derecha-», cuenta la escritora, que en su libro relata la evolución de este territorio durante más de tres décadas y relata un episodio histórico poco conocido, el rescate de miles de españoles atrapados en Orán en 1962, en pleno conflicto bélico que finalizó con la independencia de Argelia. El 'Virgen de África' y el 'Victoria', buques gemelos de la Compañía Transmediterránea, ordenados por el régimen franquista, evacuaron de Orán y llevaron hasta el puerto de Alicante a más de 3.000 personas. «Teóricamente uno de esos buques salía hacia Cartagena y el otro hacia Alicante pero, a mitad de travesía, no se sabe por qué, se cambió el destino y ambos finalizaron su trayecto en Alicante. Allí, sus pasajeros fueron recibidos entre aplausos y con los brazos abiertos», relata la autora sobre este hecho histórico con el que pone fin a su última novela. «No sé si por desinterés o por falta de atractivo, se ha escrito poco sobre los 'pieds-noirs' españoles en nuestro país», reconoce.

La escritora superventas, que firma grandes éxitos editoriales como 'El tiempo entre costuras', 'Las hijas del capitán' y 'Sira', vuelve a dar el protagonismo a una mujer. En este caso a una mujer no solo sometida a trabajos ingratos, sino también una víctima de machismo, abuso sexual y malos tratos. «Lo que yo cuento con crudeza a través de Cecilia era el pan de cada día de aquellas mujeres, sometidas al marido o a cualquier hombre que se te cruzaba en tu vida, y más en esos entornos tan carentes. Las mujeres eran carne de abuso constante y así lo he intentado reflejar, sin separarme de la realidad del momento», dice Dueñas, que da vida a «mujeres fuertes porque la vida las hace fuertes. Las circunstancias les van endureciendo la piel». Sira, Cecilia y las protagonistas de 'Las hijas del capitán' comparten las circunstancias de «ser jóvenes que reemprenden una vida nueva que ellas no sospechaban. Un futuro incierto que van a tener que ir trabajando poco a poco. Cecilia, durante treinta y tantos años, va a pasar por momentos de la historia colectiva y después por el éxodo que trajo de nuevo de vuelta a muchos europeos».

En el caso de Cecilia Belmonte, el ascenso social llega a través del negocio del jabón: «Es algo que hacían las exiliadas de la guerra civil española cuando a sus maridos les trasladan a campos de refugiados y ellas se quedan muy solas, sin medios para trabajar. Comienzan a elaborar jabón clandestinamente, arriesgándose y vendiéndolo por las calles».

«Ya no queda nada del Orán de entonces», explicó la autora, que viajó a Argelia durante el proceso de escritura de la novela. «La ciudad se había levantado al modo francés, con edificios preciosos. Su arquitectura permanece, aunque se mantiene de forma decadente». Por otra parte, «los antiguos barrios españoles, como La Escalera o La Marina, han ido desapareciendo. Ya no queda nada de esa sociedad multicultural en la que se oía francés, árabe, español, italiano... con muchísima gente de orígenes distintos».

Ampliar Carlos Galiana, María Dueñas, Eliane Ortega y José Torroja durante la presentación de 'Por si un día volvemos' en Alicante. J. Ocaña

Una ciudad con marcada alma española, donde se vivieron tradiciones como la música, los toros, las hogueras de San Juan o la gastronomía. La mayoría de los españoles que allí se trasladaron adoptaron la nacionalidad francesa, la lengua, las rutinas y los nombres de pila y Orán se llenó de nombres como Jean-Pierre Martinez, Pauline García, Agnès Moreno o Maurice Rubio. Sin embargo, a pesar de ser oficialmente franceses, los españoles no siempre tuvieron los mismos derechos que los originarios de la metrópoli, y eran a menudo tratados de forma despectiva.

Un proceso de aprendizaje

Con una tirada inicial de 500.000 ejemplares y publicada simultáneamente en España, Estados Unidos y 18 países de Latinoamérica, con el lanzamiento de 'Por si un día volvemos' María Dueñas comparte con los lectores una novela que, como cada una de las anteriores, ha sido «un proyecto vital que engloba varios años de mi vida» y «aunque sea una frase muy manida, yo no soy la misma persona que cuando empecé la novela. Este ha sido un proceso de aprendizaje, al rodearme de universo completo, geográfico, humano y emocional en todos los sentidos que me ha enriquecido, más allá de los datos, las fechas y los lugares».

Entre los estremecedores testimonios que le han ayudado a dar forma a la novela, el de la citada Eliane Ortega, que acompañó a María Dueñas durante la presentación del libro, el miércoles en Alicante, así como Carlos Galiana, descendiente de una familia alicantina con empresas en Orán, donde él mismo vivió unos años; el investigador Juan Ramón Roca, autor de 'Los españoles en la Argelia Francesa, emigración y exilio'; y José Torroja, residente en Orán hasta su independencia.

