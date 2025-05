Lidia Damunt: «Necesito ser fiel a mí misma»

Daniel Vidal Sábado, 17 de mayo 2025, 07:40 Compartir

Sale a las nueve de la mañana para la estación de tren de Varberg, en Suecia. Tras un trayecto de casi tres horas en tren, llega al aeropuerto de Copenhague, en Dinamarca. A las dos de la tarde sale su vuelo para Madrid, donde coge el coche para su viaje «hacia el sureste». Para llegar a su tierra a las nueve de la noche. Un largo viaje el de Lidia Damunt, residente en Suecia desde hace años pero nacida en la Región. Ni más ni menos que en La Manga del Mar Menor, que en invierno y para los nacimientos también existe. «Tengo recuerdos de jugar en el Monte Blanco cuando era pequeña. Eran unas dunas grandes de arena blanca y fina. Pero al poco ya construyeron otro edificio. A veces pienso: '¿He soñado que jugaba en esas dunas o eran reales?'. Ojalá se recupere un poco el Mar Menor». Sus sentimientos sobre su lugar de origen los reflejó en una canción: 'Edificios con vistas al mar'.

Vuelve a la Región de Murcia la cantante y compositora Lidia Damunt (La Manga del Mar Menor, 1978) para participar hoy (21 horas) en el festival feminista de literatura Demoleer. A ella, lo que le gustaría «'demoleer'» para siempre, sería «el capitalismo salvaje». Lo tiene claro.

–Se le ha tildado muchas veces de «inclasificable». ¿Cómo se define Lidia Damunt?

–Tengo mis particularidades pero soy bastante normal, como todo el mundo, creo. Vivo la música y a veces es difícil hacer las cosas cuando me las piden. Quiero que salgan de mi. .

–Este sábado vuelve a tocar en su tierra. ¿Cómo se plantea el concierto?

–Un festival literario y feminista como Demoleer es un contexto en el que me siento muy cómoda. Me parece una iniciativa muy guay y estoy contenta de poder formar parte de ella este año. Para mí, que hace tiempo que no hago conciertos, va a ser como un reencuentro, algo festivo.

«Hace tiempo que no tengo objetivos y me preocupa un poco (risas). Hoy mismo estoy claramente intentando recuperar alguno: llegar a Murcia y comerme un paparajote. Soy fan»

–'Soy un disfraz de tigre', cantaban Carlos Ballesteros y Genís Segarra en Hidrogenesse. Usted, ¿qué disfraz sería?

–A veces pienso que a lo largo del día todos tenemos varios disfraces. Pero no lo digo como algo negativo, sino como una herramienta para movernos en contextos diferentes: madre, empleada, música, hija, vecina... Al fin y al cabo ya lo dijo Ru Paul: 'we are born naked and the rest is drag'. Pero, si lo que quiere es que le diga un disfraz al uso, me quedaría con uno de Godzilla. Echaría fuego por la boca y acabaría con los malos

–Tormina, ese personaje que ha sido recurrente en sus creaciones y sus composiciones, ¿cómo se encuentra?

–Tormina tiene una energía expansiva. Últimamente está reclamando más y más espacio, y esp creo que significa que se avecinan cambios.

–El año pasado publicó 'Déjá Vu'. ¿Hay nuevo disco o proyecto en el horizonte?

–Estoy intentando arrancar. Seguiremos informado.

«Sacar disco y desaparecer»

–¿Sigue teniendo la necesidad de huir y desaparecer de la escena, de la imparable rueda de la industria musical?

–Eso de sacar un disco y luego desaparecer es algo que he hecho estos últimos años. Es mi Déjà Vu, en el sentido de que es algo que debo de estar programada para hacer. Me gusta tener pocas cosas en las que centrarme. Pero, siendo un poco crítica, creo que es una forma de huir de ciertas cosas, de escurrir un poco el bulto. Así que voy a dejar de hacerlo, me va fatal para mi carrera musical.

–¿En qué momento está el movimiento riot grrrl?

–El riot grrrl sucedió en un momento concreto en el tiempo. Surgió de una escena DIY, underground y feminista en Estados Unidos en los 90 e influenció a muchas bandas en todo el mundo, se escribían fanzines... Fue el motor del fanzine Miau! y también de Hello Cuca [que fundó junto a su hermana Mabel y Alfonso Melero]. Y por supuesto como fuente de inspiración, ahí está y supongo que habrá gente joven ahora que beberá de esa fuente. Pero no pienso que es un movimiento en activo o un género musical o algo así.

Spotify y el declive

–En su último disco, Rufus T. Firefly cantan: «Hice tanto por el indie, y el indie no hizo nada por mí». ¿Coincide?

–No reniego de haber formado parte del indie. Para mi, que venía del underground y la autoedición con Hello Cuca, sacar discos en el contexto de la escena indie me ayudó a tener más proyección. Pero si hay que quejarse de algo yo le echo la culpa al 'streaming'. En mi opinión, con Spotify empezó el declive.

Lidia Damunt, madre de dos hijas, reconoce sentir la necesidad imperiosa de «ser fiel a sí misma». Y tiene un sueño: «la paz en el mundo». Algo más accesible, por el momento, es echar un vistazo a algunas de las canciones indispensables de su playlist. 'Bolleras como tú', 'Tu presencia' y 'Cuento los latidos' estarían en el Top 3 de temas de Lidia Damunt para Lidia Damunt. Si hay que hablar de las canciones creadas por otros artistas, ese Top 3 estaría conformado por 'Pretend we are dead, de L7; 'Handsome & Gretel', de Babes in Toyland; y 'I love rock and roll' de Joan Jett.

—¿Cómo han cambiado sus influencias en estos años?

–En mis primeros discos tenía influencias claras de otros artistas, discos que escuchaba sin parar, etc. Desde hace unos años para acá, mis canciones aparecen desde una especie de silencio. No quiere decir que no escuche música, pero necesito parar y encontrar ese espacio desde el que surge lo nuevo.

–Y sus objetivos, ¿han cambiado a lo largo de los años?

–Hace tiempo que no tengo objetivos y me preocupa un poco [risas]. Hoy mismo estoy claramente intentando recuperar alguno. Por ejemplo: llegar a Murcia y comerme un paparajote. Una hoja de limonero. Qué idea tan genial. Soy fan.

