Así heredó el pueblo su patrimonio nacional

En otras cosas quizá no, pero España tiene «mucha suerte» con su patrimonio histórico nacional. En Reino Unido, por ejemplo, todos los palacios y los terrenos sobre los que se asientan pertenecen al rey. Así que un tercio del suelo de Londres «son propiedad de la corona británica». Y esto en España no sucede. Porque los palacios españoles, como El Escorial y el arte que contiene, son de los españoles. El ejemplo lo pone encima de la mesa el catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Murcia Miguel López-Morell, que lleva la friolera de tres años coordinando un ambicioso y exhaustivo proyecto encargado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y que se presentará este lunes en la Fundación Ramón Areces de Madrid. El proyecto, al que aún le quedan varios años más de trabajo para concluir en toda su magnitud, ha desembocado en un espectacular «libro multimedia, no un libro electrónico al uso» cuyo objetivo es «explicar cómo se gesta el enorme y riquísimo patrimonio público español desde su inicio, y cómo se consolida todo ese patrimonio a lo largo del siglo XIX».

Ese ingente patrimonio, que abarca desde los grandes museos nacionales a los palacios donde vivieron las diferentes familias reales, se genera «por la cesión del patrimonio de la Corona española», deja claro López-Morell. Y este libro multimedia, que incluye vídeos, geolocalizaciones y un sinfín de información (que ya está disponible en la web www.poderycultura.es), explica «todos los condicionantes políticos, económicos y artísticos que influyeron en ese proceso de cesión del patrimonio. Un proceso que fue muy complejo», subraya el catedrático. «Y hay que ser muy positivos con ese proceso, porque España tiene uno de los mejores patrimonios históricos del mundo, porque ha sabido conservarlo a lo largo del tiempo, cosa que no ha ocurrido en otros lugares del mundo». Un patrimonio que abarca desde los Reyes Católicos hasta los Borbones, y que en un principio pertenecía a la Corona en su totalidad.

En este proceso, destaca López-Morell, es capital el papel que tuvo «el testamento de Fernando VII y las consecuencias que tiene el reparto de sus bienes a su viuda y a sus hijas». En ese proceso del reparto del patrimonio que Fernando VII consideraba de su propiedad se produce un suceso que el coordinador del proyecto considera de «suma importancia». Y es que Isabel II, «una reina tan vilipendiada», tomó en consideración una propuesta del duque de Híjar, por aquel entonces director del Museo del Prado. «Recomendó a Isabel II que compensara económicamente a su madre y a su hermana para que la colección de los reales museos no se dispersara. Isabel II pagó entonces una cantidad enorme para la época, unos treinta y tantos millones de reales», relata el catedrático.

La decisión de una adolescente

Aceptar aquella propuesta, siendo Isabel II una «adolescente de 14 añitos, poco antes de casarse», nos ha permitido tener la impresionante colección artística que alberga hoy el Museo del Prado y otros museos nacionales. «Algo tan importante para la cultura española, y también para el turismo, que hoy es uno de los pilares de la economía nacional», recuerda López-Morell. También recuerda el catedrático que una de las primeras decisiones que se tomaron en este sentido se firmó en la Constitución de 1812, cuando se establece que «una parte del patrimonio nacional seguirá destinada al disfrute de la Corona», algo que ha permanecido hasta nuestros días. «Fue lo único de la Constitución de Cádiz que mantuvo Fernando VII», matiza.

Evidentemente, estas son solo algunas de las decisiones, las primeras y más importantes, que marcaron todo el proceso por el cual se legó el patrimonio histórico en poder de la realeza al pueblo español. Pero hay muchas más, todas ellas recogidas en este libro multimedia que ha costado tres años construir con la ayuda de un buen puñado de expertos y técnicos de primer orden.

Aclara el catedrático que del patrimonio nacional también salieron los fondos con los que nació el Museo Arqueológico, la Biblioteca Nacional (fundada con la biblioteca real) y parte del Museo de América, así como los archivos estatales. También hay que tener en cuenta, por ejemplo, el papel que tuvo la Desamortización.

Una historia tan apasionante, y a la vez con tanto peso, solo podría recopilarse en un libro apoyado en la Red, donde el usuario puede navegar –de forma totalmente gratuita– por artículos científicos que parecen no tener fin, como la propia testamentaría de Fernando VII. «En 2019, Alfredo Pérez de Armiñán consideró importante hacer este proyecto para explicar este proceso, porque nunca se había explicado bien en toda su magnitud», señala López-Morell. «Había un vacío muy importante». En el libro multimedia al que todo el mundo puede tener acceso desde hoy mismo, los investigadores han volcado incluso las 2.700 obras que formaban parte de la primera colección del Museo del Prado, todas ellas incluidas en aquel testamento de Fernando VII. El nivel de detalle llega a tal punto que los cuadros tienen incluso la tasación (en reales) de la época. Algún Caravaggio está tasado en 600 reales, que era el sueldo de un jornalero, y ahora no se vende por menos de varios cientos de millones de euros.

El equipo multidisciplinar que forma parte del proyecto también ha logrado geolocalizar lo que llaman «el Prado disperso». Es decir, obras de arte que pertenecían al museo y que ahora están en otros edificios, pero sin perder la propiedad sobre las pinturas. En definitiva, un increíble trabajo sobre el pasado para comprender mejor nuestro presente.

