Juegos murcianos en mesas del mundo

Suena anacrónico eso de que el boca a boca es el indicador del éxito y que un juego de cartas solo está pensado para desplegarlo sobre una tablero sin versión en línea para móvil. Si a ello se añade que una pequeña editorial familiar murciana está detrás de su fama en los mercados extranjeros, se encuentran las tres claves de Jacobo Rufete (Alcantarilla, 2002), estudiante de Bellas Artes en la Universidad del País Vasco (UPV), en Bilbao, y creador de tres juegos de mesa, con apenas 23 años, que han sido traducidos a varios idiomas y reúnen a jugadores en torno a mesas de todo el mundo.

Los juegos muestran solo una de sus facetas artísticas. Jacobo ha explorado diferentes formas narrativas para contar historias a través del relato clásico, pues también escribe, y se encarga del diseño visual y las historias de sus juegos. Después de cursar un año de Bellas Artes, se encuentra inmerso en una etapa de descubrimiento que lo lleva a interesarse por el arte «más allá de los juegos», y que desvela a un artista que se ve a sí mismo «capaz de pintar, de hacer exposiciones y esculturas».

Él mismo confiesa que es un «autor novel» que aún se está haciendo a la idea de su propio éxito en el mundillo. El que sí conoce las cuentas de sus productos es Anastasio Martínez (Murcia, 1989), fundador de la editorial de juegos de mesa Pif Games, que lleva a Jacobo; también es su tío. El último juego que han desarrollado juntos, 'Yokai Pagoda', se extiende al otro lado del charco por Estados Unidos y Latinoamérica. Pero a este aún le queda mucho mundo por recorrer, porque el primero que creó ese mismo año, 'Iluliaq' (iceberg en la lengua 'inuit'), ya ha impactado en Corea del Sur.

El joven murciano, además, es profeta en su tierra. 'Yokai Pagoda' lleva vendidas en menos de dos años unas 17.000 cajitas solo en España y ganó, de forma inesperada, el Premio del Público en el Festival Internacional de Juegos de Mesa de Córdoba 2024. El premio lo otorgaban los aficionados, que saltaban de estand en estand probando las diferentes propuestas de la feria. Sin embargo, el equipo de Jacobo no insistió a nadie para que se decantaran por él: «No sabíamos que estaba disponible para la votación». Ese mismo año, el puesto de Pif Games se quedó sin existencias del juego el primer día que lo mostraron en la Feria Spiel, «la más importante del mundo», aclara Anastasio, en la ciudad alemana de Essen.

Este emprendedor de juegos de mesa tiene su propio manual de instrucciones para materializar las partidas que se echa, primero, en su imaginación. Su casilla de salida es «tener clara una sola regla». Después, adapta el tema a la mecánica de juego para lograr su objetivo: «Conseguir que los abuelos jueguen y lo entiendan es un paso muy a favor porque es gente que no está acostumbrada a los juegos de mesa». La otra máxima que propone es «paciencia».

El artista y el jugador

Cuando Jacobo supo que «podía coger cosas de casa y empezar, con nada, a diseñar juegos» tras participar en una demostración a la que le llevó su tío Anastasio, descubrió, años después, su propia veta artística. Hizo un año de carrera en Publicidad, pero enseguida se cambió a Bellas Artes dispuesto a encargarse «de todo el aspecto visual» de sus juegos, además de concebir las reglas.

«A la hora de crear, sí me ha gustado siempre la parte narrativa o visual del juego, pero luego es la mecánica lo que da el tirón», revela Jacobo, cuyos juegos causan impacto en Corea

«A la hora de crear sí me ha gustado siempre la parte narrativa o visual del juego, aunque luego es la mecánica lo que da el tirón». Esa doble personalidad, entre jugador y artista, lo convierte en un diseñador de juegos de mesa completo y ambicioso: «Lo que más me gusta es la historia, me gusta escribir también, y por eso me encanta el universo que puedes crear con los juegos de mesa». Esa pulsión narrativa la complementa con su gusto por la presentación, que es la avanzadilla para «que la gente entienda la idea», en un simple vistazo de la caja en la tienda.

Partidas paralelas

La historia de Jacobo es paralela a la de su editorial Pif Games. Anastasio Martínez, arquitecto de profesión, nunca pensó dedicarse a ello; de hecho, solo lleva dos años con dedicación exclusiva en el proyecto. Como aficionado, solo iba a montar una campaña para crear Captain's Log a través de pequeñas donaciones de particulares, un juego con partidas que pueden durar hasta ocho horas. «La intención de la editorial era morir», asegura, si bien su mujer, que había maquetado el juego, le animó a publicar el primero de su sobrino. Con la suma de los miembros, Pif Games se ha acabado convirtiendo casi en una empresa familiar que publica juegos de creadores internacionales y los coloca en países de todo el mundo.

La joven editorial y el joven continúan forjando «la época dorada de los juegos de mesa» en la Región de Murcia, que inició Rocket Lemmon Games, dueña del famoso 'Rey Paparajote'. «Yo no diría que heredo esa corriente, porque quiero probar muchas cosas. Pero sí diría que soy parte de ella y uno de los muchos que están, de los que llegarán y de los que continúan ese legado», concluye Jacobo.

