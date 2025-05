Juan Álvarez y Jorge G: «Tenemos más ganas que nunca. Lo mejor está por llegar»

Pepa García Miércoles, 14 de mayo 2025 | Actualizado 15/05/2025 01:14h. Comenta Compartir

Los dibujantes Juan Álvarez y Jorge Gómez celebran este año su cuarta década de carrera como dibujantes de cómic e ilustradores. Toda una vida dedicada al humor gráfico, al que siguen enganchados «con más ganas que nunca de seguir haciendo cosas», apunta Juan Álvarez, responsable de líneas, guiones y bocadillos en esta pareja artística bien avenida y de ya casi eterna trayectoria. «Lo mejor está por llegar», añade Jorge G., colorista de las viñetas que han hecho reír desde España a Estados Unidos, pasando por Italia y Francia.

Con edad de estar jubilados, hoy estrenan nueva aventura, la inauguración de la gran exposición '40 años ilustrando sonrisas', en la que, con el apoyo del Ayuntamiento de Murcia, los personajes a los que han dado vida durante toda su trayectoria ocupan tres importantes espacios expositivos de la ciudad de Murcia: Museo Ramón Gaya, Molinos del Río y Caballerizas.

La muestra, que se abre al público a las 12 h en el Museo Ramón Gaya y a las 19 h en Molinos del Río y Caballerizas, ofrece al visitante un recorrido por la carrera de estos dos murcianos cuya fe en sí mismos –«nadie llama a tu puerta, hay que tener olfato para elegir proyectos, promoverlos y dar visibilidad a tu trabajo», apunta Jorge– les ha permitido «no solo estar en cabeceras punteras con las que nunca hubiéramos soñado» –como la española 'El Jueves', la norteamericana 'Playboy', la francesa 'L'Echo des Savanes' o la italiana 'Blue'– sino codearse «con autores a los que siempre habíamos admirado y consideramos maestros», como Forges, Wolinski, Vázquez, Jean-Claude Mézières o Ventura y Nieto, cita Álvarez junto a innumerables cientos de anécdotas vividas con ellos. «Es una sensación muy fuerte», dicen al recordarse cómo cicerones de David Lloyd ('V de Vendetta') en Murcia, compartiendo momentos familiares con Kim ('Martínez el Facha') o asistiendo a la reprimenda de Hugo Pratt ('Corto Maltés') a Vázquez ('Anacleto, agente secreto ') por comer a dos carrillos hueva y mojama y llevarse los bolsillos cargados de almendras del estand regional del Murcia Joven en el Salón del Cómic de Barcelona.

LA EXPOSICIÓN Qué 'Juan Álvarez y Jorge G. 40 años ilustrando sonrisas. 1985-2015'. Recorrido por su carrera como dibujantes de cómic e ilustradores en tres sedes de la ciudad de Murcia.

Cuándo y dónde Hoy, jueves, se inaugura la exposición, a las 12 h, en el Museo Ramón Gaya (Murcia) y, a las 19 h, en Los Molinos del Río y la Sala Caballerizas (Murcia). Permanecerán abiertas hasta el verano.

En el Museo Ramón Gaya, primer centro artístico en el que abrirá sus puertas '40 años ilustrando sonrisas', Juan Álvarez y Jorge G. mostrarán 24 versiones de pinturas universales en las que los eternos estudiantes de 'Los Mendrugos' –M. M., Tete, el Gordo y Adolfo–, 'La Capitana Diana', 'Hera, la bombera' y 'Lucía, gabinete de sexología' abandonan sus viñetas y se convierten con sus gamberradas y sus personalidades en protagonistas de pinturas universales. Desde 'La última cena' de Da Vinci hasta 'Guernika' de Picasso, pasando por 'La creación de Adán' con que Miguel Ángel coronó la Capilla Sixtina, 'Las Meninas' de Velázquez, 'Los fusilamientos del 3 de mayo' de Goya, 'La noche estrellada' de Van Gogh... –así hasta 24 obras– se transmutan gracias a la mirada siempre humorística de Juan Álvarez y Jorge G., que intervienen «encajando el universo de cada personaje en las célebres escenas».

Esta colección, creada a propuesta del Instituto Quevedo de las Artes del Humor, que depende de la Fundación General Universidad de Alcalá, con Jesús Sánchez, coordinador de actividades de la Fundación Gin, como comisario, contó con 30 originales, de los que ahora han podido volver a reunir 24, aunque «en las vitrinas de la segunda planta del Gaya expondremos reproducciones de los originales que no hemos podido traer», explican ambos. Y reconocen que, inicialmente, pensaron en establecer un diálogo pictórico con Gaya, a modo de homenaje, a través de las reproducciones que Ramón Gaya hizo para el Museo del Pueblo de las Misiones Pedagógicas, como 'Los Fusilamientos', pero que no había obras coincidentes suficientes. No obstante, explican, la iniciativa promovida a finales de 2023 por la Universidad de Alcalá de Henares tuvo también un fin didáctico, el de dar a conocer de un modo lúdico algunas de las pinturas universales de la historia del arte a los universitarios de hoy.

Una trayectoria completa

En Molinos del Río, los dos dibujantes guían a los visitantes por sus creaciones, desde su primera historieta para 'TBO' (Ed. Bruguera) en 1985, que «hacíamos en planchas enormes y Jorge pintaba con óleo», apunta Juan entre risas, cuando se acuerda de que, «a veces, no daba tiempo a que se secara el óleo y las páginas llegaban emborronadas»; hasta el monográfico publicado con motivo de los 50 años de 'Playboy USA'. Además, se podrán ver la variedad de trabajos realizados: ilustraciones, cartelería, portadas de libros, colaboraciones y hasta las creaciones para 'apps' didácticas que también han desarrollado.

Los más fans de 'Los Mendrugos' encontrarán su espacio en la sala Caballerizas, donde, además de una docena de historietas de estos estudiantes murcianos que poblaron 'El Jueves' durante 13 años y pósters para páginas interiores, podrán ver recreada la habitación en la que preparaban o comentaban sus aventuras.

