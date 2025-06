Gran homenaje en la prisión de Campos del Río al poeta del pueblo

Manuel Madrid Lunes, 23 de junio 2025, 20:24 Comenta Compartir

El Centro Penitenciario Murcia II, como se conoce a la prisión de Campos del Río, está dedicando una semana cultural al poeta y dramaturgo oriolano Miguel Hernández, y ayer 250 internos pudieron ver en escena la obra 'Josefina', con dramaturgia, dirección y espacio sonoro de Oriol Pàmies e interpretación de Natalia Zamora, basada en la historia real entre Josefina Manresa y el autor de 'Viento del pueblo' y 'Las nanas de la cebolla'. La cultura es «un complemento fundamental» en la ocupación activa de la población reclusa en Campos del Río, enfatizó ayer el director de la prisión, Jesús Fernández, que autorizó la visita de LA VERDAD. Estos actos, que cuentan con el respaldo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y del Ministerio del Interior.

En esta ocasión han ido un paso más allá, según explicó el subdirector de Tratamiento, Santiago Reche, y se ha conseguido que participen todos los módulos a través de diferentes actividades (ciclo de cine, dos obras de teatro, salidas programadas, conferencias, visitas guiadas a la exposición de fotografía...), de modo que todos tengan acceso al exterior de forma directa con este complemento cultural.

Ampliar La actriz Natalia Zamora, durante la representación de 'Josefina'. Andres Molina / Agm

La actriz Natalia Zamora Torres, natural de Mutxamel (Alicante) y graduada en la Escuela de Arte Dramático de Murcia, vivió ayer una de las experiencias más emocionantes de su vida. Puso en escena, por primera vez en la Región de Murcia, esta obra, 'Josefina', en el salón de actos de la cárcel tras su paso por el Teatro Infanta Isabel de Madrid, donde se ha representado recientemente. «Para mí era un reto, en cierto modo, porque este público tal vez no esté tan acostumbrado a ir al teatro y a consumir este tipo de cultura. La de 'Josefina' es una historia que habla de la memoria histórica y del paso por la cárcel, y en muchos momentos del relato lo que he tenido, de repente, era un espejo, que lo ha hecho mucho más emocionante».

«La labor de Josefina, desde 1942 hasta 1975, es de protección de ese legado contra los intentos constantes de censura» Oriol Pàmies Director de escena

Josefina Manresa, recuerda la actriz, «vivió 40 años de luto, perdió a muchas personas en su vida, y tuvo que luchar, guardando este legado de Miguel Hernández, durante cuatro décadas de dictadura franquista, que fue algo muy 'heavy' para ella». En la obra, Josefina, hija de un guardia civil, está en el momento de la vejez y recuerda cómo fue su relación con «el 'rapao'», como se refieren al hijo del cabrero del que se enamoró y con el que mantuvo una relación epistolar muy emotiva.

Oriol Pàmies quiso poner el foco en Josefina Manresa y su labor de custodia del legado de Miguel Hernández, muerto en el penal de Alicante en 1942. «La dictadura entonces, como hoy hace la extrema derecha, lo que hace es intentar olvidar la figura de Miguel Hernández. Ella, en cambio, con un grupo de personas que intentan proteger a los autores que el franquismo intenta olvidar. Su labor, desde 1942 hasta 1975, cuando acaba la dictadura, es de protección de ese legado contra los intentos constantes de censura. Muchas veces, poniéndose ella y su familia en peligro. Por eso para mí Josefina fue una mujer valiente en la defensa de Miguel».

El director de la prisión, Jesús Fernández, con Santiago Reche, a la izquierda, y el funcionario Paco Abellán, con una maqueta de la casa-museo del poeta realizada por los internos; Antonio y Begoña, internos de Campos del Río, en los extremos, flanqueando a la actriz Natalia Zamora y al director Oriol Pàmies. Y la actriz Natalia Zamora durante la entrevista con LA VERDAD en la prisión. Andrés Molina / Agm

Oriol Pàmies recomienda el epistolario publicado entre ellos. Josefina conserva 340 de las 400 cartas que le envía Miguel Hernández. «De sus poemas se ha hablado mucho, pero no tanto de su epistolario, que tiene un valor grande haberlo conservado». Todavía no han salido, por cierto, las cartas enviadas por Josefina, «una mujer reservada y recelosa de su intimidad, y me parece bien que ella guarde sus intimidades y sus cartas en un lugar que nunca sepamos. También tiene derecho a guardar algo que ella quiso que nadie supiera», dice el joven autor, también emocionado por ver cómo gente en la misma situación que el poeta, con otras condiciones y circunstancias, «porque afortunadamente las cárceles ya no son lo que eran».

El homenaje más bonito y pleno, según Joan Pàmies

Joan Pàmies, albacea del legado de Miguel Hernández y fundador de la Fundación Miguel Hernández en Orihuela, también asistió a la representación de 'Josefina' en Campos del Río, y declaró que esta semana cultural ha sido «el homenaje más bonito y el más pleno, cuantitativamente y cualitativamente, con gran participación, que se ha brindado a Miguel Hernández. Ha sido un trabajo colectivo, en equipo, y lo agradezco a todos los funcionarios e internos».

En representación de los presos, Begoña y Antonio se declararon «entusiasmados» por la figura del autor de 'Perito en lunas', obra impresa en los talleres de LA VERDAD en 1933. «No pensaba que Josefina fuera una mujer tan inteligente, que lo diera todo, que no le importaba que él luchara por sus ideales, mientras ella permaneció en un pueblo como Orihuela, donde debió ser difícil después vivir», aseguró Begoña. «Es la primera vez que los presos han respetado el silencio, en todo momento. Natalia ha bordado su interpretación», dijo Antonio, uno de los internos que pudo salir días atrás a la casa-museo. «En la vida hay muchas Josefinas, Pepitas, Manolitas...», agregó Begoña.

Este jueves se plantará en el huerto terapéutico un esqueje de la higuera de la casa-museo de Miguel Hernández, una operación que ha sido posible gracias a Paco Abellán, funcionario de prisiones e impulsor de esta semana cultural.

Comenta Reporta un error