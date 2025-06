Un estudio de la UMU confirma que participar en temas de ODS crea ciudadanos más concienciados

Pascual Vera Murcia Jueves, 19 de junio 2025, 22:01 Comenta Compartir

Inés López López, Pedro J. Cuestas y Longinos Marín son los coautores del artículo 'Understanding students' responses to university SDG focused proyects', recientemente aparecido en 'Journal of Marketing for Higher Education'. Inés López es profesora titular del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la facultad de Economía de la Universidad de Murcia, y desde noviembre de 2018 es la coordinadora de Responsabilidad Social en el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cultura de la UMU, razón por la cual coordina el proyecto Odsesiones.

López López pertenece al grupo de investigación de Comportamiento del Consumidor y sus trabajos se centran en descubrir por qué toman las decisiones los consumidores, qué factores les afectan para ello... En este terreno trabaja en dos líneas prioritarias: el papel de las emociones y las respuestas afectivas en el comportamiento del consumidor, tanto en el momento de la compra como en los posteriores, llevando además una segunda línea que es precisamente la Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, que intenta averiguar cuáles son los factores que hacen que éste se comporte de forma más responsable y sostenible.

Origen de la investigación que dio lugar al artículo

El proyecto Odsesiones comenzó en la UMU en febrero de 2019 con la finalidad de dar visibilidad a los objetivos de desarrollo sostenible. Se trataba de que la comunidad universitaria en general y, muy especialmente los estudiantes, fuesen conscientes de los retos globales y de los problemas que tenemos como planeta y como humanidad. El proyecto Odsesiones está dedicado a 17 objetivos de desarrollo sostenible cuya celebración se extiende a lo largo de 17 meses, uno por mes, de manera monográfica. En estos momentos, el programa ODS está cerca del final en lo que constituye la segunda vuelta del proyecto: finaliza en noviembre de este año, y solo quedan por abordar los dos últimos objetivos: Paz, justicia e instituciones sólidas, y Alianzas para lograr los objetivos.

17 objetivos para transformar nuestro mundo-ods 2030 1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria, innovación e infraestructura

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

Los programas mensuales adoptan distintas fórmulas: mesas redondas, visitas a ONG, intervenciones tales como reforestación de distintas zonas, limpieza de basuras en ámbitos como el campus o las playas, escape rooms..., todo ello con una intención muy clara: trasladar al estudiantado de la UMU el espíritu de los ODS y la necesidad de que se impliquen y aporten su granito de arena. Sin duda, son los estudiantes el elemento vertebrador, y para conseguir su participación se involucran los equipos decanales de todas las facultades, el Servicio de Cultura, Campus Sostenible, Voluntariado, Sedes Permanentes...

Desde la coordinación de Responsabilidad Social se intenta implicar en el proyecto a las distintas unidades internas de la UMU y a todas las delegaciones de estudiantes, así como lo que se podría denominar compañeros de viaje externos: ONG, asociaciones empresariales, sindicatos, administración pública... «Con todos estos socios hemos tenido la oportunidad de muchas actividades interesantes y de impacto», asegura López López, que añade que han percibido que, a medida que ha transcurrido el tiempo, el proyecto ha ido siendo más conocido y valorado.

La investigación, publicada en una revista internacional, asegura que la implicación incrementa la sensibilidad del alumno en causas sociales

López y el resto de los autores del artículo querían corroborar con el estudio que todo el esfuerzo que se ha estado haciendo a nivel institucional en la Universidad de Murcia se materializaba en cambios en los estudiantes, incrementándose la sensibilidad del alumnado en lo referente a los problemas sociales, económicos y medioambientales. Ese y no otro ha sido el origen de la investigación publicada en 'Journal of Marketing for Higher Education'. Con esta idea en mente, elaboraron un cuestionario que pasaron a los estudiantes que habían asistido a actividades del proyecto.

El porqué del trabajo

Asegura Inés López que la Responsabilidad Social Corporativa está muy relacionada con los ODS. Y que, aunque la Universidad de Murcia sea una institución pública, la respuesta que pueden generar sus trabajadores o su estudiantado se puede asimilar a la respuesta que dan los trabajadores o los clientes de una empresa a las iniciativas de RSC. Los tres investigadores, tomando como base lo que ya sabían de la literatura de RSC, decidieron combinar las dos patas: odsesiones como proyecto aplicado y su conocimiento previo en la investigación en la RSC. Así fue como elaboraron un cuestionario planteando una serie de relaciones entre variables para conocer exactamente el impacto real del proyecto. «Nuestra intención era confirmar si el proyecto estaba constituyendo una invitación a la acción. No queríamos quedarnos en palabras, queríamos saber que con nuestras actividades estábamos impulsando cambios en sus conductas, comprobar que el hecho de asistir a conferencias o participar en tareas de intervención como recoger basuras y plásticos producía como consecuencia que el estudiantado modificara su comportamiento».

La encuesta

Se recogieron datos de 350 estudiantes que habían participado con distintos niveles de implicación en el proyecto. Y entonces constataron lo más importante: que la participación produce que el estudiante cambie el chip, que se sienta satisfecho con el proyecto, y que al final eso derive en una mayor identificación con la universidad por un lado y, por otro, les incline a modificar su comportamiento para ser más sostenibles.

«Cuanto más conoce el estudiante los ODS mejor actitud existe hacia ellos, y cuanto mejor es su opinión, más satisfacción hay con el proyecto»

Todo el planteamiento inicial se confirmó: comprobaron que cuanto más conocimiento tiene el estudiante de los ODS mejor actitud hacia ellos, y cuanto mejor es su opinión de los ODS, más satisfacción hay con el proyecto, pero además querían saber hasta qué punto estaban dispuestos a cambiar las cosas en su entorno más próximo.

Pudieron comprobar que, a mayor satisfacción con el proyecto, mayor comportamiento sostenible reportado, es decir, aquellos que estaban más satisfechos con el proyecto también tenían un comportamiento más sostenible: tomaban el transporte público, no generaban desperdicios alimentarios, intentaban no contribuir a las desigualdades entre personas y favorecer a los colectivos vulnerables... estaba claro que había un cambio real en su comportamiento.

Otra de las constataciones que hicieron es que la satisfacción con el proyecto aumenta la identificación con la organización. La satisfacción con el proyecto Odsesiones propiciaba que el estudiantado se sintiera más próximo y con un mayor vínculo emocional con la Universidad de Murcia. Es decir: contribuía a la existencia de una identificación estudiante-universidad. Una idea esta, asegura Inés López, que en términos de futuro es muy relevante, en la medida en que constituye una semilla que puede animar a los estudiantes a mantener sus lazos y su vinculación con la UMU en el futuro.

«Las actividades suponen una lluvia fina que va calando en las mentes de nuestros estudiantes y contribuyendo a su cambio de conducta»

López no alberga dudas: el principal valor que vemos en esta investigación no reside en la complejidad de los datos estadísticos ni en la novedad de las variables medidas, sino en el hecho de que, apoyándonos en modelos utilizados en la literatura y en la evidencia empírica, ha quedado demostrado que esta iniciativa de concienciación por la que ha apostado la UMU en los últimos años, «trasciende su propio proyecto y modifica patrones de comportamiento, haciendo que nuestros estudiantes sean más responsables y se sientan más apegados a la universidad».

Estos resultados los animan a seguir en la senda de los ODS: «Tenemos la convicción de que, en materia de sostenibilidad, las actividades desarrolladas suponen una lluvia fina que al final va calando en las mentes de nuestros estudiantes y contribuyendo a su cambio de conducta. Los resultados nos invitan a seguir con este proyecto. La exposición a él genera sentimiento de pertenencia a la institución, al tiempo que aumenta la concienciación acerca del cambio climático, la existencia de colectivos vulnerables que no disfrutan de las mismas oportunidad que otras personas y los desequilibrios económicos, entre otros. Cada cual desde su esfera de conocimiento puede contribuir a reducir las desigualdades y minimizar el impacto de los problemas».

López reconoce que aspiran a que el estudiantado sea plenamente consciente de los retos que tenemos como sociedad y, más allá de eso, que asuman su rol como ciudadanos y profesionales, de modo que, desde sus respectivas disciplinas, actúen. Los ODS son de aplicación en áreas tan distintas como Derecho, Medicina, Biología, Economía o Bellas Artes, «todos pueden aportar su granito de arena».

Asegura la investigadora que estos resultados supusieron un estímulo y, al mismo tiempo, «eran la confirmación de que estábamos claramente en la senda correcta, de que el mensaje va calando, y que los estudiantes están muy comprometidos y recogen el testigo».

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen el plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia... Para no dejar a nadie atrás, es importante que logremos cumplir con cada uno de estos objetivos para 2030.

