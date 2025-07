Un estimulante viaje para FOD, de Roma a Carthago Nova

Natalia Benito Jueves, 10 de julio 2025, 00:45 Comenta Compartir

Ha aprovechado el tiempo el artista multidisciplinar Francisco Olivares Díaz (1973), más conocido como FOD, durante su estancia en la Real Academia de España en Roma. Más de ciento cuarenta obras estima haber creado el de Puerto Lumbreras –«debería contarlas, tengo la curiosidad»– mientras ha visto pasar un otoño, un invierno y una primavera desde su estudio con altos techos, que lo convierten casi en un cubo de 7 m² con vistas al Fontanone –Fontana dell'Acqua Paola–. 'Esculturas habitables' es el nombre del proyecto que FOD presentó inicialmente a la Academia, un trabajo con el que se compremetía a fijar su atención «en las geometrías de los suelos de los templos y palacios romanos, en concreto, en la variedad de juegos geométricos que crean perspectivas y en cuya combinación de dichas geometrías junto con el color, surgen otras nuevas representaciones». Ocho meses después, con el curso finalizado, «una experiencia muy recomendable e irrepetible, una forma estupenda de trabajar», el artista muestra parte del resultado de su trabajo en '647 millas aproximadamente', una muestra que se inaugura esta tarde, a las 20.00 horas, en la sala La Naval (plaza de la Merced esquina Duque) de Cartagena, que dirigen el arquitecto Martín Lejarraga y el artista plástico Ángel Mateo Charris.

«Hay artistas trabajadores y artistas vagos, como en todo. Y ni lo uno ni lo otro te garantiza la excelencia o la calidad de tu trabajo [...]. FOD es de los primeros, trabajador nato, y no lo digo para elogiarlo sino porque carga la marca de ese sindicato, en la que las herramientas danzan con las ideas con mucha convicción y ajeno a las expectativas, que no puede sólo construir castillos en el aire sino que necesita que sean sólidos, materia y construcción, madera, pintura, hierro, tela, casa, maqueta, refugio, espacio, que necesita medir y cortar y crear alquimia con milímetros y reglas, sabiendo que uno se tiene que poner a trabajar –meterse en harina, que dicen los cocineros– sin saber muy bien cuando va a saltar la magia», dice sobre él Charris, para presentar una propuesta artística «que ha evolucionado bastante», asegura a LA VERDAD el creador de Puerto Lumbreras. «Tú planteas un proyecto específico por el que ganas la beca, pero siempre quedan esos flecos que hacen que el proyecto vaya, evidentemente, siempre a mejor. Tu no puedes decir que vas a hacer cinco cuadros y tres esculturas. Si llegas a una ciudad como Roma, te da un vuelco increíble, porque todo lo que estás viendo es tan estimulante...», asegura. Por ello, «el resultado ha cambiado pero siempre está esa base relacionada con las geometrías más básicas que se repiten en infinidad de templos e iglesias romanas», recuerda el creador, que ha visitado más de un centenar de edificios religiosos, de los cerca de mil que alberga la capital italiana.

«La mayoría de las piezas están sacadas, de alguna manera, de los marcos. Yo voy al mercado Porta Portese, que lo conoce todo el mundo y es un como una especie de rastro, es gigante. La primera semana empecé a ver unos marcos maravillosos, un poco estropeados pero ¡a un precio increíble! En la exposición 'Todo al verde' ya empecé a utilizar los marcos reciclados. Los pintaba de negro. Y ha surgido un poco igual», cuenta sobre la importancia de este elemento en sus obras, como se podrá ver en la exposición de Cartagena, en la que se muestran más de cuarenta piezas del artista. En Roma, ha experimentado también con otros materiales: «Es muy enriquecedor ir a las tiendas de materiales, que para nosotros son como templos. De lo primero que me enamoré fue del yute y de los linos. Y no es cuestión de calidad, porque la calidad del lino español es una locura, simplemente, son diferentes».

'647 millas aproximadamente' incluye también un gabinete de curiosidades. «Lo he ido elaborando muy poco a poco en Roma, colocándolo todo en la pared de mi estudio, sobre todo en una esquinita. He querido traspasar todo lo que tenía allí, como si fuera el camarote de un capitán que siempre está lleno de reliquias», indica. La referencia marítima se encuentra también en el título de la muestra, '647 millas aproximadamente', que surgió «porque la idea del viaje siempre está presente en todos los trabajos. Ese viaje de ida y vuelta, de Roma a Carthago Nova. Incluyo el 'aproximadamente' porque las distancias en barco nunca son fijas».

Destino, Palermo

Paralelamente, su trabajo se expone hasta el 15 de noviembre en la muestra colectiva 'Processi 152', en la sede de la Academia de España en Roma. Una exposición que presenta los resultados de las investigaciones realizadas por las becarias y becarios en residencia en la Academia durante la promoción 2024-2025. Además de FOD, becado en la modalidad de Artes plásticas y visuales, han pasado por la institución Sara Barquinero (Literatura), Joel Blanco (Diseño), Inés Cámara Leret (Artes plásticas y visuales), Massimiliano Casu (Audiovisuales y creación sonora), Bruno Delgado (Audiovisuales), El Primo de Saint Tropez (Artes vivas), el murciano Vicente Funes –coordinador de la Comicteca y de Estrategias Digitales de la Biblioteca Regional (BRMU)– (Bienes culturales), Iñigo García Odiaga (Arquitectura), Blanca Gracia (Artes plásticas y visuales), Ester Guntín (Artes escénicas), Antoni Hervàs (Artes plásticas y visuales), Javier Moreno (Música), Fabián Ramos (Audiovisuales), Pilar Recio Bazal (Estudios teóricos), Regina Rivas (Bienes culturales), María Ruido (Audiovisuales), Juan de Salas (Literatura), Adrián Salvador Candela (Diseño) y Minou Schraven (Estudios teóricos).

Cuatro días más tarde de la clausura de esa exposición, el 19 de noviembre, el lumbrerense inaugurará una nueva muestra en el espacio Centro, Centro, de Madrid, que mantendrá la esencia del trabajo realizado en la capital italiana. Más tarde, se marchará a Palermo para trabajar 'in situ' en una nueva propuesta artística que se podrá disfrutar en abril de 2026. Será una exposición individual en la desacralizada iglesia de Santa Eulalia de los Catalanes, la sede del Instituto Cervantes en la ciudad siciliana.

