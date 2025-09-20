El esparto de Sonia Navarro viaja a Shanghái Una de las obras de la lumbrerense forma parte de la exposición 'Balada del Ouroboros' del Instituto Cervantes en la megaurbe china

Sonia Navarro ha vuelto de Shanghái (China) maravillada con la tradición de la seda en el país oriental. «Es una pena que hayamos perdido esta tradición en nuestra Región de Murcia, donde tan importante era la seda en los tiempos pasados», cuenta la de Puerto Lumbreras que, durante su breve viaje ha aprovechado para hacer turismo pero «siempre buscando cosas que me interesen para mi trabajo. Fui a Suzhou, un pueblo con canales en el que se encuentra el Museo de la Seda», explica a LA VERDAD la artista.

La creadora, ganadora en 2023 del 38 Premio BMW de Pintura, ha viajado a China porque forma parte, con una de sus obras, de la exposición organizada por el Instituto Cervantes 'Balada del Ouroboros. Arte y coleccionismo en femenino'. La muestra se inauguró el 5 de septiembre en el Museo de Arte Jiushi de Shanghái y está comisariada por las expertas en arte contemporáneo Rosina Gómez-Baeza –exdirectora de ARCO–, Ma Nan y Lucía Ybarra y reúne obras de 41 artistas españolas y chinas, cuyas piezas forman parte de importantes colecciones privadas impulsadas por mujeres en ambos países.

En concreto, la pieza de Sonia Navarro expuesta es 'Stirpa I' (2021) y pertenece a la colección Yera. «Las piezas que se exponen no nos pertenecían a los artistas. Forman parte de una colección que ha prestado las piezas para estas mantengan un diálogo con otras piezas de otras artistas en China», aclara Navarro sobre «un esparto hecho por las esparteras de Blanca» y muestra su ilusión por que «salga de nuestras fronteras y esté en un museo en China. Es una forma de mostrar nuestra tradición y darle visibilidad».

Según la impresión de Navarro, «parece que algunas de las artistas chinas están también revisando la tradición, aunque miran más hacia la tecnología. Me decían que mi pieza era más china que algunas de las de ellas».

«Asia es muy grande y nos lleva muchos pasos, es una cultura muy anterior a la nuestra. Ellos estaban tratando fibras naturales antes que nosotros. La pieza ha tenido muy buena acogida, la han sentido muy suya», asegura, y especifica que en su trabajo con la tradición también hay una mirada hacia el futuro. «No podemos vivir sin la tecnología, no podemos ignorarla y tenemos que incorporarla. A mí ellos me han parecido unos modernos. En Europa nos creemos lo máximo y, ojito», dice Sonia Navarro que, en su vuelta a España, está ultimando los detalles de su próxima exposición, con la que se inaugurará la nueva sede de la galería T20 en Madrid, el 3 de octubre.

Tiempo cíclico

«Desde una perspectiva feminista, esta muestra hace evidentes las limitaciones de una narrativa que suele ser lineal y unidireccional. En su lugar, la exposición propone otra manera de entender el tiempo cíclico basado en la restauración, el equilibrio y la diversidad. A través de la creación artística y el coleccionismo, destacamos el papel vital del arte en el mantenimiento de la memoria cultural, la autorrenovación y la regeneración mediante los saberes compartido», indican desde el Instituto Cervantes sobre una muestra en la que «también se resalta el impacto único y trascendental de las perspectivas femeninas en el panorama cultural contemporáneo. Más que constituir una suma de obras de arte, esta exposición profundiza en los fundamentos conceptuales de cada pieza, incluyendo el simbolismo, la materialidad, la técnica y la arquitectura de las ideas». Se podrá visitar hasta el 22 de octubre.

