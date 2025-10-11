José Luis Garci: «Soy un melómano pequeñito» Música de cine. El director participa este domingo junto a Inocencio Arias en la Semana Grande de la Fundación Cajamurcia para recordar, con la orquesta que dirige Virginia Martínez, las melodías de la gran pantalla que marcaron a estos dos «cowboys»

En su enésima visita a la Región, José Luis Garci quiere «comprar lotería de Navidad en El Gato Negro para ver si me toca de una vez».

Ninette es una zagala parisina, inteligente, graciosa y muy sexy que trabaja en las Galerías Lafayette de la capital francesa. La muchacha tiene enamorado a todo el personal y también a Andrés, un humilde vendedor murciano que cae rendido a sus encantos. «Cómo no voy a conocer y me va a gustar la Región de Murcia si yo dirigí la adaptación al cine de 'Ninette y un señor de Murcia'», sonríe al otro lado del teléfono el director José Luis Garci. Reconocido hincha del Real Murcia, jugador de lotería que no dejará pasar la oportunidad de comprar algún décimo para el sorteo de Navidad «en El Gato Negro, para ver si me toca de una vez», Garci vuelve a la Región este domingo para participar en la Semana Grande de la Fundación Cajamurcia. Será gracias a una novedosa propuesta que se desarrollará en el Auditorio Víctor Villegas, a partir de las 19 horas, bajo el título 'Memoria sonora de dos cowboys'.

Los dos 'cowboys' patrios son José Luis Garci y su amigo el diplomático Inocencio –'Chencho'– Arias, que realizarán un recorrido por las bandas sonoras de películas que han marcado sus vidas. Unas melodías que además serán interpretadas por la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia bajo la dirección de Virginia Martínez. «Un lujo», define Garci, que se siente «un privilegiado» cuando piensa que se podrá sentar «junto a los músicos, al lado del concertino o del director, mientras interpretan y te envuelve la música que creó, por ejemplo, John Barry para 'Memorias de de África'», imagina el cineasta. «Y te vas a ese momento en el que Robert Redford le lava el pelo a Meryl Streep». Ese momento. «En el proceso creativo de mis películas me puedo acercar en algún momento al músico, o a la fase de creación de la banda sonora, pero esto es totalmente nuevo para mí», se emociona Garci, pasados los 80 años, como el niño que estrena sus zapatos recién comprados.

Quién sabe si podrá colarse, en la selección de melodías que han preparado estos dos amigos, la banda sonora de 'Ninette'. Puede, y solo puede –confiesa el cineasta– que el domingo también suenen esas notas inconfundibles –del genio Cole Porter– que acompañaron el éxito de 'Volver a empezar', la cinta con la que Garci ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera en 1982. «La mayoría de las películas las ha elegido 'Chencho'», admite Garci entre risas. También es verdad que, si a José Luis Garci le dejamos la responsabilidad de separar el polvo de la paja, estaríamos aquí hasta el día del juicio final. «Es muy difícil elegir, no nos caben todas las magníficas bandas sonoras que se han hecho en el cine, tanto el más clásico como el actual. Pero al final no podemos meter todas las que querríamos porque haríamos una cosa terrible, que es aburrir a todo el mundo», concede.

–¿Qué bandas sonoras entrarían en su 'top' particular?

–A mí me gusta mucho 'Lo que el viento se llevó', la fuerza que le imprime Max Steiner, sobre todo en la segunda parte de la película. El 'Moon river' de 'Desayuno con diamentes' también es impresionante. Y bueno, Enio Morricone me parece fundamental. Como diría el sargento que tuve en la 'mili', me gustan 'cienes' de composiciones de Morricone [risas]. Aunque una de las más geniales para mí es la de 'La Misión'.

Además de estas recomendaciones del director, la selección de los dos 'cowboys' para este domingo la conforman bandas sonoras de joyas del celuloide como 'Cinema Paradiso', 'Memorias de África' –claro–, 'Casablanca', 'Horizontes de grandeza', 'La vida es bella', 'El Mago de Oz' y 'Lawrence de Arabia', entre otras. En el programa también tienen cabida temas compuestos para series tan recordadas como 'Anillos de oro' y una suite formada por música de la filmografía del propio Garci. Habrá que ver si entra 'Volver a empezar' sobre la bocina, aunque 'Tiovivo c. 1950' tiene muchas papeletas, adelanta.

«Tanto 'Chencho' como yo somos del cine clásico, digamos. John Ford, Willy Wilder... Pero también valoramos el cine más moderno, con bandas sonoras geniales como las de Tarantino, por ejemplo. De hecho, yo creo que gran parte de la creatividad musical del siglo XX está en el cine, pero ahora se siguen haciendo unas bandas sonoras extraordinarias, y más perfeccionadas. Aunque, con la inteligencia artificial, el problema es que no sabremos si la música está hecha por un compositor [humano] o no. Supongo que son incomparables».

Garci, que se define –entre otras cosas– como «un melómano pequeñito» y se pone a enumerar películas y compositores de carrerilla, tiene presentes a músicos «enormes» de la historia de nuestro cine como Manuel Balboa (fallecido en 2004), que compuso la banda sonora de películas como 'El abuelo'. O como el jumillano Roque Baños, uno de los más reconocidos a nivel mundial y ganador de tres Goya: «¡Fíjese! No creo que haya habido un compositor español que haya ganado tantos premios», reconoce Garci.

Rendido en los últimos tiempos a eso que se ha venido a denominar 'música clásica', que el director de cine exprime en sus largos paseos, Garci asegura que «parte de la magia y el misterio de la música es que no se puede ver, pero sí escuchar y sentir». Este domingo tendremos una buena oportunidad para comprobarlo a través de la memoria sonora de dos 'cowboys' de la talla de Garci y Arias.

