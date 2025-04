Capas y capas de color para captar el esplendor del mundo clásico

Natalia Benito Viernes, 18 de abril 2025, 00:30 Comenta Compartir

Son más de 8 años los que lleva Torregar explorando el mundo clásico. Cerca de dos lustros que han dado como fruto más de doscientas obras. «Cuando uno empieza una serie no sabe a dónde va a llegar, ni siquiera sabe si en sí ese trabajo va a ser una serie», cuenta el artista de Ceutí (1978) José Antonio Torregrosa sobre este proceso de investigación «no solamente documental, sino pictórica, que me he ido llevando por estos derroteros. He encontrado un filón que podía explotar y seguir indagando y aprendiendo del proceso».

En concreto, el creador se ha sumergido en obras inmortales que han llegado a nosotros en distintas circunstancias, y que gran parte de ellas decoraban los foros y los pórticos en la Antigüedad para embellecer los espacios de reunión ciudadana. Se trata de una serie de esculturas griegas y romanas que han sido su fuente de inspiración. Así nos acerca a nuestra herencia clásica.

Una pequeña parte de este proyecto lleva habitando desde el pasado noviembre el Museo del Teatro Romano de Cartagena. Son una veintena de obras las que componen 'Porticus', una muestra que se despide del espacio en unos días, el 28 de abril.

Elena Ruiz Valderas, directora del Museo del Teatro Romano de Cartagena, y Juan García Sandoval, director del Museo de Bellas Artes de Murcia (Mubam), son los comisarios de la muestra y encargados de la selección de la obra «para narrar un discurso coherente y un diálogo con el museo, ya que este es un enclave absolutamente idóneo», considera el artista visual y profesor asociado en el Área de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia.

'Atenea', 2018. 'Augusto', 2019. 'Homero', 2019. 'Venus de Capua I', 2019. 1 /

«Siempre me ha llamado mucho la atención la mitología y la historia del mundo clásico que, de alguna manera, pone las bases sobre las que se sustenta la cultura occidental tal y como la entendemos a día de hoy. Esta tradición de la cultura grecolatina es un espejo donde mirarse y a través de los mitos se explican muchas de nuestras tradiciones, de nuestra manera de ser y de nuestra forma de pensar», cuenta el creador que, además, pone un foco especial en el mundo femenino, pintando esculturas de Venus y Afroditas: «Este es el eje central en el que puede pivotar gran parte de la historia mitológica».

«La cultura grecolatina es un espejo donde mirarse y a través de los mitos se explican muchas de nuestras tradiciones»

Entre las obras seleccionada aparece plasmada 'La Venus de la manzana': «Es la manzana de la discordia, el premio en el primer concurso de belleza de la historia y, en cierto modo, la idea de las tres gracias da lugar a la 'Ilíada' y la 'Odisea' [de Homero] y otra mucha narrativa concentrada en la figura de Venus». Los comisarios de la muestra, según explica el artista plástico, han querido dedicar una pared completa a la representación de esta diosa. La directora del Teatro Romano destaca que «la 'Venus púdica' o agachada en cuclillas, tocando casi el suelo con su rodilla derecha y volviendo su cabeza hacia ese lado, es un homenaje de Torregar a la bellísima escultura helenística, que atribuida a Doisaldas de Bitinia, pasó a decorar el pórtico de Octavia en Roma y de la que se conservan diversas versiones».

Más allá de la mitología

«El mundo clásico nos sirve para poner el acento en cuestiones que a veces no recordábamos. Como mi punto de partida son las esculturas, aparecen en mi obra otros personajes que no son mitológicos pero que también pertenecen al mundo clásico, como Homero, plasmado en un gran retrato, y [la escultura] 'Augusto Prima Porta', del emperador en cuyo mandato se mandaron construir muchas infraestructuras en el Imperio romano. Recibió un Imperio en piedra y dejó uno en mármol. El Teatro Romano de Cartagena se mandó construir durante este periodo. Aparecen también otros personajes como el propio Alejandro Magno, un gran conquistador...».

La técnica empleada por el pintor en esta serie queda definida por Ruiz Valderas en el catálogo de la muestra como «un ejercicio pictórico que se manifiesta a través de las sucesivas capas de color que se dejan ver parcialmente a modo de secuencia estratigráfica, como si el paso del tiempo hubiera hecho mella en los propios cuadros, creando unas veladuras del tiempo, y donde Torregar ha jugado con procesos de construcción y destrucción de la materia resultando unas obras que invitan al espectador a redescubrir las distintas texturas y acabados de los cuadros».

«Me planteo cada uno de los cuadros como si fuera un yacimiento arqueológico»

«Me gusta hacer un trabajo muy visible, muy de pintor, pintor. Siempre digo que soy muy cocinitas en el proceso», contesta el creador. «Para mí es importante que existan esas capas. Yo me planteo cada uno de los cuadros como si fuera un yacimiento arqueológico. Esta especie de estatografía es un continuo proceso de prueba y error, de quitar y poner pintura de tal manera que el espectador, cuando vea la obra final, también observe parte del proceso. Creo que es una de las claves de mi trabajo, también porque le confiere una patina muy particular y, por así decirlo, muy viejuna y deteriorada».

A la vez, el resultado es «una paradoja» porque «inicié esta serie precisamente al tener conciencia de que un grupo de investigadores habían llegado a la conclusión de que la escultura clásica que nosotros percibíamos como de un blanco inmaculado y hecha en mármol, en su origen, era mayoritariamente policromada. Esto me rompió los esquemas y me ayudó a imaginar cómo podrían ser originalmente estas esculturas. Este fue el desencadenante que hizo que me cuestionara rendir una homenaje a la escultura de ese tiempo».

Con la exploración del mundo clásico «en una fase que no quiero dar por cerrada» y decenas de obras que todavía no han visto la luz, Torregar continúa trabajando, «en modo silencioso» en otros proyectos.

Comenta Reporta un error