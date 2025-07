Antón Reixa en Cartagena: «Los gallegos no decimos ni sí ni no, decimos depende, y eso es una clave cósmica de sabiduría, de sentido común» El poeta y músico vigués, expresidente de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), visita por vez primera la antigua Cartago Nova para participar en La Mar de Letras y presentar la antología 'Enciclopedia perplejidad': «La poesía manda en mí»

Manuel Madrid Miércoles, 16 de julio 2025, 12:44 | Actualizado 13:36h.

Antón Reixa (Vigo, 1957), reconocido escritor, músico (fundó la banda gallega Os Resentidos, que en 2021 publicaron 'Organización Nautilus', su primer álbum en 28 años), poeta (fue cofundador del grupo Rompente, uno de los principales grupos de vanguardia poética gallega), guionista, productor y director de cine ['El lápiz del carpintero' (2002) y 'Hotel Tívoli' (2007)], ha visitado esta semana Cartagena por vez primera en su vida, donde ha participado en La Mar de Letras, invitado por el Ayuntamiento de Cartagena y el ciclo coordinado por Belén Rosa de Gea, donde mantuvo este martes una conversación con la periodista y poeta Lara López, una de las guionistas del programa Documentos RNE y directora y presentadora del programa de música y pensamiento 'Derivas', en Radio Clásica, y conductora de 'Músicas posibles'.

Reixa, que en 2021 fue distinguido con la Medalla de Oro de las Bellas Artes y se ha repuesto felizmente de un ictus, un accidente de tráfico, una depresión y la covid, vino a Cartagena para hablar de la antología poética en castellano 'Enciclopedia perplejidad (selección poética 1976-2023), aparecida en Cuatro Lunas en 2024. «La poesía es lo que más me gusta de todo. La poesía manda en mí. Es en lo que empecé, y he hecho otras cosas porque estaba convencido de que la poesía no genera profesionalidad, y profesionalmente me he ido metiendo en otras cosas: en la música, en la televisión, en el cine...». Durante muchos años tuvo una productora de cine y televisión, «y, afortunadamente no, porque fue una ruina importante, ahora ya me puedo dedicar solo al trabajo creativo».

Jubilación activa

Está muy volcado con la escritura. Pero si mira atrás, no siente vértigo. «Ahora vivo mejor que nunca, porque el 100% de mi tiempo es para el trabajo creativo. He tenido en mi vida algo que no esperaba, que era convertirme en un empresario del mundo audiovisual, pero aquello era un trabajo muy intenso, y al final he acabado así, en la poesía, y con una fórmula de jubilación que es la jubilación activa, que cobras la mitad de tu pensión pero puedes y facturar todo lo que quieras».

Desde 2017 ha publicado más libros que nunca, y aunque ha hecho algún nuevo disco con Os Resentidos, ahora está centrado en una performance de poesía en formato de danza contemporánea. «Ahí me ves, a mis 68 años, aprendiendo a hacer danza y con una enfermedad crónica que me afecta a las piernas, pero estoy muy contento con esto», cuenta a LA VERDAD.

¿Está en el mejor momento de su vida? «Yo quiero pensar que sí», admite sonriente. «Porque pienso que la jubilación es la mejor forma de vivir, yo he tenido una vida muy completa. La contradicción mayor es que yo, que tengo una visión del mundo muy ácida, muy corrosiva y muy recalcitrante, personalmente ha sido todo lo contrario. He trabajado en lo que he querido, y he hecho muchísimas cosas, pero aún sigo enfadado con mi mundo. En los últimos meses, cada vez que hago una actividad pública digo unas palabras de solidaridad en contra del genocidio que está consumiendo Gaza. Es esa contradicción, que tu vida ha ido bien y ves que el mundo cada vez va peor».

Antón Reixa en La Mar de Letras de Cartagena. Pablo Sánchez / AGM

¿En su poesía es otro, o es el mismo Reixa corrosivo y recalcitrante? «Mi poesía está hecha desde la perplejidad y desde la ironía, esa contradicción que comentaba es una perplejidad. La antología, 'Enciclopedia perplejidad', ya lo dice. El poema más antiguo de la antología es del año 1976, y el más actual es de 2023, cuando se acabó de editar. Ese poema de 1976 podía haberlo escrito ahora, no sé si eso significa la coherencia de un estilo, o que no he sido capaz de evolucionar de otra forma».

«Hay un polígono industrial cerca de casa donde leí una pintada que decía 'no odias los lunes, odias el capitalismo', cosa que para mí ha sido una inspiración importantísima» Antón Reixa

Su metodología va en dos direcciones: una sobre hechos reales, y otra sobre la perplejidad que transporta el mismo lenguaje. «Recuerdo un poema reciente. Hay un polígono industrial cerca de casa donde leí una pintada que decía 'no odias los lunes, odias el capitalismo', cosa que para mí ha sido una inspiración importantísima. He trabajado también mucho sobre los equívocos de las palabras, pienso que el absurdo es un bien colectivo. La traductora coreana Eun Jin Moon nos explicó en La Mar de Letras una serie de palabras surcoreanas traducibles, y yo he encontrado muchas concomitancias con lo que expresa el gallego y los gallegoparlantes, porque en Corea del Sur hay una palabra que dice que nunca se come el final del plato, y los gallegos, no sé si por educación antropológica y cromosomática, le llamamos la vergüenza del gallego, porque no echamos la mano al plato para comernos el último trozo de pulpo. Si os habéis fijado, los gallegos no decimos ni sí ni no, decimos depende, y yo soy de una generación de gallegohablantes que pensamos que eso no es un tópico folclórico, sino una clave cósmica de sabiduría, de sentido común. Lo otro es dogma».

Antón Reixa siempre se ha movido en la perplejidad, y lo que sería enciclopédico es su curiosidad, insiste. «Es una curiosidad de submarina, que he ido explorando en múltiples formas de expresión artística, pero lo que es genuino en mi formación artística es la poesía», remarca.

Antón Reixa firma ejemplares de su antología, traducida por Xabier Cordal, y con Lara López en su encuentro en Cartagena. Pablo Sánchez / Agm

Sobre la situación de España, Reixa teme que el país se acerque a una hegemonía política de la ultraderecha: «Considero que es peligrosa para todos, porque nos va a quitar cosas, vamos a perder cosas y, sobre todo, partes de libertad. Podemos pensar que lo que está pasando en Torre Pacheco, al lado de la tragedia de Gaza, es un micro acontecimiento, pero es un camino que puede proliferar cada vez más, porque es la propia extrema derecha la que está inflando esos conflictos», observa.

«Habría que preguntarse a qué dedican el tiempo libre los políticos y qué hacen cuando no están hablando para aplicar un cacho de inteligencia» Antón Reixa

¿A qué cosas le da más valor? «Le doy mucho valor al lenguaje, que no deja de ser una construcción política. Normalmente el trabajo de un político profesional es hablar, y se les reprocha que solo hablan, y lo cierto es que habría que preguntarse a qué dedican el tiempo libre y qué hacen cuando no están hablando para aplicar un cacho de inteligencia. En todo caso, el lenguaje es primario, lo primigenio en todo lo que hacemos». A pesar del calor, y de la situación del mundo, Reixa se marcha de Cartagena con la esperanza de volver en alguna ocasión a representar en la Región de Murcia su último espectáculo de danza. «Tenemos una distribución propia dentro y fuera de Galicia, y estamos buscando nichos para que nos contraten».

Reixa regresa a La Coruña, donde vive. «Para nosotros, el gran atractivo que tiene el Levante es la costa, pese a que las de Galicia son monumentales. Pero aún así, a los gallegos nos sigue atrayendo conocer otros lugares». En su caso, para encontrar un paisaje que le sobrecogiera tanto como la naturaleza de Galicia ha tenido que viajar hasta Groenlandia. «Me he pasado horas y horas disfrutando los tonos blancos y azules de los icebergs, pero claro, no puedo ir a Groenlandia todos los años de veraneo. ¡Eso sería el colmo!».

