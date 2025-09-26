Las legiones de Escipión toman Qart Hadast Los festeros lo dieron todo en una batalla en la que no faltaron los acróbatas, la cetrería y las luchas enconadas entre vencedores y vencidos

Un grupo de legionarios romanos carga contra los lanceros del ejército carthaginés, que tratan de resistir el envite con sus escudos.

La Cuesta del Batel se tiñó este viernes con la sangre de las tropas carthaginesas en una cruenta batalla en la que los romanos, fieles a la historia, volvieron a resultar vencedores.

Pero como ya es tradición, la batalla no fue sólo terrestre ya que por la mañana los festeros midieron también su destreza como navegantes en la Batalla Marítima. Cientos de personas se apostaron frente al antiguo Club de Regatas para ver competir a los equipos de remo de romanos y carthagineses. Finalmente, tanto en la modalidad femenina como masculina, la victoria fue para los carthagineses.

Tras el desembarco de las legiones romanas comandadas por Cayo Lelio a los pies de la muralla, dio comienzo la batalla con la entrada de la caballería de ambos bandos y los generales Magón y Escipión subidos a las bigas que algunos festeros echaron de menos en el Circo. Minutos después de empezar la contienda, una Cuesta del Batel repleta de espectadores, se convirtió en la viva imagen de la destrucción con los arqueros lanzando sus flechas y los soldados a pie rodeados por los restos de una ciudad consumida por el fuego. Tras las arengas de Escipión y Magón, llegó el turno de las infanterías que, después de una enconada lucha, finalmente le dieron la victoria a Escipión.

Poco después de las siete de la tarde, Qart Hadast fue renombrada Cartago Nova y las águilas romanas desplegaron sus alas sobre el campo de batalla en un espectáculo de cetrería.

La recreación prosiguió con el acto de la rendición de Magón frente a Escipión «te entregamos la ciudad, pero queremos que sepas que cada piedra de estas murallas lleva la marca de nuestro pueblo», dijo entregando su espada a su oponente, mostrándose profundamente apenado.

Actos de este sábado Homenaje a los caídos El Monumento Funerario de Torreciega acoge este acto a las 13.00 horas.

Gran desfile general Tropas y legiones marchan juntas hacia el campamento a las 18.30 horas.

Estrella de Levante Fest A las 21.000 comenzará el concierto de 'Mikel Izal y más' en la explanada del centro comercial Rambla.

Concierto 'Somos de aquí' Tendrá lugar a las 22.30 horas en el escenario de la entrada del campamento.

Una narradora se encargó de dar contexto a lo que pasó a continuación durante el siguiente acto diciendo «Qart Hadast no perece se transforma con un nuevo nombre. Ahora y siempre Cartagena será la ciudad de las dos coronas murales».

Tras la batalla llegó la calma con la Proclamación de la Ley Romana, en la que tuvo lugar la liberación de los rehenes, así como

la entrega de las dos coronas murales a Quinto Trebelio y a Sexto Digicio y el Desfile de la victoria, que llevó a las legiones hasta el campamento para continuar con la fiesta.

Durante el día de hoy se rendirá homenaje a los soldados caídos en la guerra y, por la tarde, tendrá lugar el desfile general que reunirá a las tropas y legiones en las calles de la ciudad. La música llegará por la noche con los conciertos de 'Mikel Izal y más' y 'Somos de aquí'.

