Cierre pirotécnico al Año XXVI en las fiestas de Carthagineses y Romanos Tropas y Legiones cierran su campamento y ponen el broche a las fiestas con un espectacular castillo y el apagado del fuego sagrado

La familia festera volvió a reunirse este domingo por la noche en torno al escenario situado fuera del campamento para vivir uno de los momentos más emotivos de las fiestas: el apagado del fuego sagrado.

En primer término, Aníbal y Escipión subieron al escenario para escenificar el final de las hostilidades. El viento, anunciado ya como preludio de la llegada de los restos del huracán 'Gabrielle', acompañó la representación sin lograr empañar el fervor del público, que aplaudió sin descanso los vivas y la última actuación de sus personajes más admirados.

Escipión llamó a Cayo Lelio a convocar al Senado, mientras que Aníbal hizo lo propio con Asdrúbal y Magón para reunir al Consejo carthaginés. Entre vítores y emociones, encendieron bengalas y caminaron entre los asistentes, iluminando la ciudad con el pebetero aún encendido.

El tiempo especialmente ventoso no deslució el adiós de Escipión, Emilia Paula y el presidente del Senado

Del campamento emergieron entonces Tropas y Legiones, con sus estandartes en alto y engalanados con sus mejores galas. La solemnidad de la marcha provocó más de una lágrima entre los presentes, conscientes de que era la hora de la despedida.

En su intervención, Aníbal felicitó a la actual directiva, al Consejo y al Senado. Tras él, tomó la palabra Emilia Paula, visiblemente emocionada en su despedida: «Es un regalo que siempre llevaré en mi corazón». También Himilce recordó el acto de fundación de la ciudad y la inesperada petición de matrimonio que se vivió sobre el escenario. «Solo demuestra el amor que sentimos por estas fiestas y el amor que debemos tener por todos. Fue muy necesario y fue precioso».

«Yo lloré todo anoche. Representar a tu ciudad provoca estas emociones. He tenido la suerte de fundar mi ciudad dos veces; eso, como cartagenero, es un privilegio increíble», se confesó después Escipión.

Noche de despedidas

El presidente del Senado, Javier Isbert, avanzó su próxima retirada, subrayando su estrecha colaboración con el Consejo. «Hemos demostrado que podemos trabajar juntos». Asimismo, dedicó unas palabras a su familia. «No son solo diez días, son meses de reuniones, es renunciar a las vacaciones y llevarte problemas a casa». «Aun así hemos hecho que el puerto se quede pequeño para nuestros actos. Eso es un orgullo», añadió a continuación la sufeta, Lola Pérez.

La concejala de Festejos, Francisca Martínez, agradeció el esfuerzo de todos los servicios municipales, y el presidente Eduardo Conesa cerró con palabras cargadas de simbolismo: «Su llama se extinguirá, pero su calor, su fuerza y su espíritu permanecerán encendidos en nuestros corazones».

Finalmente, con la arena vertida y el viento como aliado involuntario, se extinguieron los últimos rescoldos del pebetero, marcando oficialmente el final de las fiestas y el inicio de la cuenta atrás hacia el año XXVII. Una noche de emociones que remató Pirotecnia Antonio Ferrández con un espectáculo piromusical amenizado con canciones de Siloé.

