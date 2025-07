De Umag 2021 al campeón de hoy: cuatro años del camino increíble de Carlos Alcaraz

Francisco J. Moya Miércoles, 30 de julio 2025, 01:33 Comenta Compartir

Todo ha ido demasiado rápido. A la velocidad de la luz. Pero resulta que esta semana en la que Carlos Alcaraz está visitando cada días las instalaciones de La Manga Club para preparar la gira estadounidense de pista dura se cumplen ya cuatro años de su primer título como profesional. Así lo contó este periódico en su web entonces: «Carlos Alcaraz ha conquistado el primer título ATP de su carrera en Umag (Croacia) tras superar al francés Richard Gasquet (6-2 y 6-2) en la final disputada este domingo por la noche. Con este triunfo, el murciano de tan solo 18 años se sitúa este lunes en el número 55 del ranking mundial».

A esas alturas todo el mundo hablaba ya maravillas del jugador de El Palmar, aunque quizás pocos hubieran apostado que con 22 años recién cumplidos haya conquistado ya 21 títulos, cinco de ellos del Grand Slam, haya sido número uno del mundo y haya pulverizado la mayoría de los récords de precocidad de la historia del tenis. Cuando se impuso al veterano Gasquet en la final del ATP 250 de Umag, un torneo que se disputa sobre arcilla en un entorno bellísimo pero con pocos jugadores del 'Top 20' en su cuadro principal, Carlitos recibió muchos elogios. Pero nadie esperaba lo que iba a venir.

Porque no pasó demasiado tiempo hasta que se confirmó que el tenista murciano era un auténtico elegido. En febrero de 2022 ganó su primer ATP 500, el de Río de Janeiro, también en tierra batida y tras superar en la final al argentino Diego Schwartzman. Aquel éxito tuvo su miga, ya que llovió durante toda la semana, los partidos se fueron aplazando y Alcaraz consiguió dejar con la boca abierta a todo el mundo, al ganar en el mismo día a dos tenistas de la talla de Matteo Berrettini (cuartos de final) y Fabio Fognini (semifinales) y arrollar a Schwartzman en el encuentro por el título (6-2 y 6-4).

El primer 'Major'

Siguió creciendo a pasos agigantados Alcaraz, quien en abril de ese año ya levantó su primer Masters 1000 (en Miami) y en septiembre conquistó su primer 'Major', el US Open de 2022. En cuartos de final jugó el primero de los varios partidos memorables que ya lleva disputados contra el italiano Jannik Sinner, a quien superó en cinco mangas. A partir de ahí, se creció un poco más el pupilo de Juan Carlos Ferrero, quien pudo en semifinales con Frances Tiafoe y se impuso en la final al noruego Casper Ruud.

Aquella final ante Gasquet lo elevó hasta el puesto 55 de la ATP y 14 meses más tarde ya era el número 1 tras conquistar el US Open

Tres años después de su primer gran campeonato, Alcaraz puede presumir de un palmarés que muy pocos tienen. A su edad, prácticamente nadie. Solo Borg, Wilander y Becker pueden compararse al murciano si hablamos de triunfar de esta manera tan incontestable antes de cumplir 23 años. Sus números a estas alturas están incluso por encima de los de Federer, Nadal y Djokovic. Palabras mayores.

Ampliar Celebrando su último trofeo hasta el momento, en Queen's. AFP

El camino de Alcaraz en estos cuatro años ha sido increíble. Y la sensación generalizada es que lo tiene todo para dominar el circuito durante la próxima década, con el permiso de un Sinner que en el último Wimbledon se rebeló y se quitó la espina de la final que perdió (cuando la tenía ganada) en Roland Garros. Todo lo está consiguiendo, además, a su manera, tal y como él mismo explicó en la docuserie sobre su vida que Netflix estrenó la pasada primavera y que tanta polémica generó. Él no quiere ser un esclavo del tenis y pretender compaginar el deporte y su vida privada, para no quemarse antes de tiempo. La salud mental para Carlitos es tan importante como el descanso y el trabajo físico.

A por el número 1

El objetivo principal de Alcaraz de cara a lo que resta de temporada es volver a levantar el trofeo de campeón en el US Open, un torneo al que hace un año llegó agotado tras ganar Roland Garros y Wimbledon y colgarse la medalla de plata olímpica en París. Fue eliminado en segunda ronda por el neerlandés Botic van de Zandschulp y comenzó así una deriva peligrosa, en la que se atascó y permitió que el tramo final de 2024 se convirtiera en un paseo para Sinner.

Eso provoca que ahora Sinner tenga que defender muchos puntos y que, por tanto, a Alcaraz se le presente una oportunidad de oro para arrebatarle el número 1 de la ATP al italiano. De hecho, esta semana el murciano ha recortado, sin jugar, 200 puntos a Sinner en la clasificación. Carlitos realizó una gira muy floja y prácticamente no pasó de rondas en los torneos del tramo final de la temporada de 2024.

Mientras tanto, Sinner defiende título en prácticamente todos los torneos: Cincinnati, US Open, Shanghai y ATP Finals. Eso hace que en estos torneos no sume más de lo que tiene, mientras que Alcaraz irá acercándose a medida que vaya ganando puntos. No obstante, la clave estará en el US Open.

