El sector citrícola tira de videojuego para vender zumo

Una de las controversias alimentarias más recurrentes la protagonizan los zumos. La evidencia de que el consumo directo de frutas es más saludable que tomarlas exprimidas no sienta bien al sector. Quizá se ha cargado excesivamente las tintas sobre un problema que no parece tanto. El hecho de que el cuerpo asimile de forma más conveniente el azúcar presente en estos alimentos cuando se mastican y se tragan que cuando se beben no invalida la satisfacción de consumir un buen zumo, particularmente cuando a lo largo del día acabamos dando cuenta de alimentos mucho menos saludables sin mayor problema. Sin embargo, el asunto preocupa a los productores, que están tratando de promocionar sus zumos con imaginación. En este marco, el sector citrícola «se une para lanzar un videojuego educativo que pone en valor el zumo de naranja 100% exprimido y la industria que lo hace posible».

La iniciativa se acaba de presentar en Valencia por parte de la asociación profesional Comité de Gestión de Cítricos (CGC), la cooperativa agroalimentaria con sede en Murcia Anecoop y las empresas Agriconsa y Zuvamesa, ambas de la Comunidad de Valenciana. El objetivo, insisten los creadores, «nace para reivindicar el zumo de naranja 100% exprimido como alimento natural y saludable, así como el papel de la industria de transformación en zumo como actor clave del sector citrícola».

En palabras de la presidenta de CGC, Inmaculada Sanfeliu, «el videojuego recorre de forma didáctica y lúdica todo el proceso que hay detrás de un simple vaso de zumo: desde el cultivo de los cítricos hasta su consumo». El propósito, añade, «es conectar con las generaciones más jóvenes y desmontar falsos mitos sobre el zumo de naranja 100% exprimido, promoviendo hábitos de alimentación saludables basados en la evidencia científica», afirma.

La información facilitada por la CGC detalla que, desde el sector citrícola, que factura en España entre 4.000 y 4.700 millones de euros al año por campaña y sostiene a unas 300 empresas con más de 280.000 empleados directos, alertan del impacto negativo que se está provocando en la imagen de determinados alimentos como el zumo de naranja. «Nos preocupa especialmente el creciente daño reputacional que está generando al sector del cítrico y a la industria de la transformación en particular», apunta Sanfeliu.

En este contexto, han optado por «una innovadora herramienta de concienciación como es 'Zumotron'», que es el nombre del videojuego con el que buscan conectar «con los más jóvenes para transmitir esos valores de una manera cercana y efectiva», explica la fuente.

