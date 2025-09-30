Se necesita preparación para tanta IA en el campo La proliferación de avances técnicos, como sensores e instrumentos de control, precisa de formación y herramientas de agricultura inteligente para conseguir un rendimiento que todavía está lejos de lograrse

La digitalización y el uso de la inteligencia artificial (IA) lo van a cambiar todo en el campo regional. De momento, ya proliferan entre los cultivos innovadores instrumentos de obtención de miles de datos como base para llevar el aprovechamiento del riego y el aporte de nutrientes al máximo, por ejemplo. Sin embargo, la incorporación de herramientas precisas para interpretar tanta información y la formación necesaria para manejar tan complejos desarrollos no están siguiendo el mismo ritmo. Ésta son algunas de las carencias que, advierten en el sector, se están detectando en la incorporación del agro de la Región de Murcia a unos avances que ya están irrumpiendo en el sector para cambiarlo de arriba abajo, en un proceso solo comparable a la llegada del tractor, hace más de un siglo.

El consejero delegado de la empresa de tecnología agrícola Hispatec Agrointeligence, José Luis Molina, incide en que la transformación digital en el campo va más allá de la incorporación de una nueva tecnología: «Es un proceso que requiere una apuesta estratégica clara, implica cambios culturales para tomar decisiones con datos y análisis, y donde se trabaja con intangibles». A su juicio, «es importante tener un objetivo claro de integración digital de las operaciones de la cadena, desde la planta o la semilla y hasta el mercado de destino». Se trata, sintetiza, de mantener «una visión integradora desde el campo hasta el consumidor».

Sin embargo, de momento, de las impresiones recogidas de los expertos consultados, parece que los avances se están centrando demasiado en la instalación de innumerables sensores capaces de medir hasta el último parámetro implicado en el buen desarrollo de los cultivos, sin atender suficientemente otros puntos esenciales.

«Todavía tenemos por delante el reto de poder incorporar la información obtenida mediante sensorización a sistemas de apoyo a la toma de decisiones», resume el experto del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario (Imida, dependiente de la Administración regional), Alejandro Galindo. Sin la incorporación real de «herramientas de agricultura inteligente», como las denomina, poco se podrá avanzar.

«Se está haciendo bien, pero va lento», apunta Luis Miguel Peregrín, presidente de la plataforma de tecnología agrícola de la Región de Murcia, Agritech. Lo que se necesita es más promoción e información, señala el también director general de la firma de riegos Ritec.

Peregrín afirma que ya se llevan varios años de pruebas y los sistemas están lo suficientemente consolidados como para que los agricultores puedan extraerles «todo su potencial», aunque es algo que aún parece lejos de conseguirse. En este punto, lo que se precisa es formación, coinciden los profesionales consultados.

«Dejar de penalizar»

«Además de las ayudas oficiales, hay que apoyar la implantación de estos sistemas con formación y asesoramiento», expone el gerente de la compañía de equipos de control de fertirrigacion y control climático de invernaderos Inta SL, Antonio Marhuenda. En la actualidad, explica, ya se disponen «de los medios de divulgación para que llegue a todos». El camino pasa por «dejar de penalizar a los agricultores, que bastantes problemas tienen y emplear recursos en publicidad, formación y apoyo técnico», abunda.

Si se realiza el trabajo necesario para extender los nuevos usos entre los productores, el esfuerzo será notablemente recompensado, desliza José Luis Molina: «El valor generado a medio y largo plazo en eficiencia operativa es muy superior al de la mayoría de inversiones en bienes tangibles, como almacenes, maquinaria u otras instalaciones». Pero, para lograrlo, además de medir bien el retorno de las inversiones en transformación digital, es importante «abordarlas con empresas que conozcan bien el sector y tengan soluciones especializadas». La feria sectorial Fruit Attraction, que abre hoy y cerrará el jueves en Madrid, «por ejemplo, es un buen foro» para conocer qué compañías trabajan en este ámbito y contactar con ellas.

Además, ya existen iniciativas desde entidades como la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y el Imida, «en combinación con los centros de Formación Profesinal», que para Marhuenda «son muy positivas y están dando sus frutos».

Alejandro Galindo, del Imida, destaca «el claro esfuerzo» que están realizando en la Región tanto las administraciones públicas como las empresas agrícolas «para conseguir una integración plena y sostenida de la digitalización del sector agrario». Y cita desde distintos proyectos de digitalización y modernización de infraestructuras hidráulicas hasta convocatorias de proyectos de innovación, como los que realiza la Fundación Séneca (dependiente de la Consejería de Agricultura) o el programa AgroalNext, en el que colaboran Europa, el Gobierno central y siete comunidades autónomas, incluida la murciana, pasando por el trabajo de centros como el Imida.

Galindo está convencido de que el proceso se podría acelerar si en los próximos años, «mediante la colaboración de los organismos públicos de investigación, como el Imida, y los agricultores, se comparte la información generada por toda esta nueva sensorización» que se está extendiendo por las fincas de la Región. De ese modo, precisa, se podrá ayudar a estandarizar protocolos necesarios para avanzar en este ámbito fundamental para el sector.

¿Qué le falta al sector regional para incorporarse bien a la digitalización agraria? Alejandro Galindo Investigador del instituto de investigación agraria Imida «Interesa que se comparta la información generada de esta nueva sensorización» «Es fundamental que tanto desde las instituciones públicas como desde el sector privado se invierta en formación en el manejo de esta nueva agricultura. Interesa que los agricultores compartan la información generada de esta nueva sensorización y se contribuya a posicionar la Región de Murcia como referente en gestión agrícola sostenible». José Luis Molina Consejero delegado de Hispatec Agrointeligence «Falta algo más de ambición, más visión de futuro, asumir que es un proceso estratégico» «En algunos casos, todavía hace falta algo más de ambición, más visión de futuro, asumir que la transformación digital es un proceso estratégico importante para la integración de la cadena de valor agroalimentaria. Hay que dedicar recursos y priorizar el éxito en la transformación digital, abordándola con socios tecnológicos sólidos y especializados en agro».

Luis Miguel Peregrín Presidente de la plataforma de tecnología agrícola Agritech «Sigue faltando más apoyo para conseguir que siga aumentando el uso de la tecnología digital» «Aunque por parte de la Administración se está haciendo bien, sigue faltando más apoyo para conseguir nuestra meta de que en poco tiempo el porcentaje de agricultores que emplean la tecnología digital siga aumentando y nos podamos convertir en una región de referencia, como ya lo estamos haciendo en el aprovechamiento del agua de riego y regenerada». Antonio Marhuenda Gerente de la compañía de equpos de control Inta SL «Esto no se puede hacer en cualquier campo, hay que prepararlo y formar a los operarios» «Para obtener un resultado positivo en esta tecnología, las fincas tienen que estar adecuadas Es el mismo caso que cuando pretendemos mecanizar, no se puede hacer en cualquier campo, hay que prepararlo para la mecanización y además, hay que formar a los operarios y responsables. Hay que apoyar con ayudas, formación y asesoramiento». Javier Juárez Director general de Ventas de Azud «Estas herramientas las manejan personas, ahí está la línea de trabajo que tenemos que seguir en la Región» «Estas herramientas las manejan personas, ahí es donde está la línea de trabajo que tenemos que seguir en la Región. Hablamos de democratizar la digitalización y la IA en el menor tiempo posible, y esto se consigue con formación, ayudas a la implantación y resultados medibles que facilitar al sector para que todos nos unamos a esta revolución lo antes posible».

«Estamos viviendo otra revolución», proclama el director de Ventas de la firma especializada en tecnologías de uso del agua Azud, Javier Juárez, convencido de que la digitalización «nos ayudará a tomar las decisiones adecuadas en cada momento», siempre «acompañada de inteligencia artificial, que sin duda es la herramienta que nos ayudará a seguir optimizando la eficiencia hídrica en cada cultivo».

No está del todo claro hacia dónde se va a llegar con las nuevas tecnologías, pero lo que es seguro es que va a ser disruptivo para el sector, como apuntó la semana pasada el director de la Fundación Cajamar, Manuel Martínez, durante su ponencia sobre estos retos en la jornada organizada por La Verdad en Murcia sobre 'Digitalización e inteligencia artificial en el sector agroalimentario'. Lo que se viene encima a los agricultores actuales son unos cambios al menos tan profundos como los que comenzaron a atisbar en 1892 los granjeros de Dakota del Sur testigos de la demostración de una máquina revolucionaria capaz de cosechar más de un millón de kilos de cereales en apenas 52 días. Aquel primer tractor, creado por Froelich y Mann, dio pie a una profunda transformación del trabajo agrícola que ahora apunta a reeditarse de la mano de la digitalización. Hay que estar preparados.