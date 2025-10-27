José García: «Nuestros premios ponen en valor la excelencia de la industria agroalimentaria»

Sergio Triguero Lunes, 27 de octubre 2025, 22:41 Compartir

Abierto el plazo de presentación de candidaturas para la segunda edición de los Premios de la Industria Alimentaria de la Región, convocados por Agrupal y Cajamar. Estos galardones tienen el objetivo de reconocer el esfuerzo diario de empresas, personas e instituciones en el ámbito de la industria alimentaria regional. Las más de 1.300 entidades que componen este sector pueden inscribirse a través de la web de Agrupal (www.agrupal.com) en las cinco categorías habilitadas: innovación, internacionalización, sostenibilidad ambiental, trayectoria empresarial y José García Palmer (primer presidente de Agrupal). «Esta segunda edición supone el reto de dar continuidad a unos reconocimientos que nuestro sector merece», subraya José García, presidente de Agrupal.

¿Cómo se presenta la segunda edición de los Premios a la Industria Agroalimentaria?

–Esta convocatoria se plantea con una gran ilusión. Tras la primera edición que lanzamos el año pasado al amparo de los actos de celebración del centenario de Agrupal, esta ocasión supone el reto de dar continuidad a unos reconocimientos que, sin duda, el sector de la industria alimentaria merece. El apoyo de Cajamar como entidad financiera de referencia en nuestro ámbito ha sido fundamental para que estos premios se consoliden.

«Está siendo un año bastante complicado para el sector, que está respondiendo extraordinariamente»

–¿Qué importancia tienen estos premios para Agrupal y qué repercusión han alcanzado tras su primera exitosa edición?

–La acogida de la edición anterior fue muy positiva. Supuso un broche de oro a los actos que durante todo el año estuvimos celebrando, y el nivel, tanto de las candidaturas como de los galardonados, avivó en gran medida la idoneidad de que se mantuvieran en el tiempo. Poner en valor el nivel de excelencia de nuestras empresas e instituciones colaboradoras en su trabajo de cada día es uno de los objetivos de Agrupal y estos premios contribuyen a ese compromiso con el sector.

–¿Quiénes pueden aspirar a estos premios y qué plazo de inscripción hay para presentación de candidaturas?

–Las candidaturas están abiertas a que cualquier empresa murciana del sector o institución relacionada con la industria alimentaria, en función de la categoría, se pueda presentar o pueda apoyar la candidatura de un tercero. El plazo de recepción de candidaturas está abierto hasta el próximo día 31 de octubre.

«El gran reto siempre es cómo satisfacer las expectativas de nuestros clientes en más de 160 mercados»

–¿Quiénes conformarán el jurado de los premios?

–El jurado estará compuesto por el comité organizador de los premios, con representantes de Agrupal y Cajamar. A ellos se le unen los patrocinadores principales que nos acompañan en esta edición: Sonoco, Howden, Redflexión y el Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y la Alimentación. También estarán presentes en el jurado representantes de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, así como la dirección del diario LA VERDAD.

–¿Qué balance hace Agrupal del comportamiento del sector agroalimentario en este 2025 que está a punto de finalizar?

–Está siendo un año bastante complicado para el sector, que está dando una respuesta extraordinaria ante las distintas adversidades que se van presentando. El escenario geopolítico tan complejo afectado por los diferentes conflictos bélicos y la política arancelaria de EE UU frente a la UE y terceros países han exigido a las empresas una capacidad de reacción y adaptación para que las exportaciones, incluidas las destinadas a EE UU, sigan creciendo aunque algunos subsectores se están viendo perjudicados. Seguimos creando empleo y manteniendo un crecimiento sostenido con una apuesta clara por la innovación y la sostenibilidad.

«Tenemos una gran dificultad para encontrar perfiles técnicos y directivos cualificados»

–¿A qué importantes desafíos se enfrenta el sector a corto plazo?

–El gran reto siempre es cómo satisfacer las expectativas de nuestros clientes en más de 160 mercados distintos. Adaptar nuestros productos en calidad, preferencias y normativa a tal variedad de países supone un desafío continuo. A nivel nacional, seguimos luchando contra un desarrollo normativo que, además de cada vez más farragoso, limita la productividad de las empresas. Las empresas necesitan no solo una simplificación normativa, sino una estabilidad y seguridad jurídica que ahora mismo no existe.

A nivel laboral, nos enfrentamos a unas cifras de absentismo insostenibles y a una gran dificultad para encontrar perfiles técnicos y directivos cualificados. Solucionar estos problemas requiere de unas políticas laborales que no dejen al margen el factor de la productividad de las empresas e intensificar las actuaciones conjuntas desarrolladas entre la universidad, la empresa y los centros tecnológicos.