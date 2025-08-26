La fruta andina para pacientes de cáncer que también se estudia aquí Una profesora colombiana ha investigado en la UPCT las ventajas potenciales de la uchuva, un alimento que puede ayudar a la efectividad de la quimioterapia

No solo de sistemas de eficiencia hídrica, hortofruticultura mediterránea, postrecoleción y otros asuntos directamente relacionados con los intereses de la agricultura regional vive la investigación de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Un ejemplo de los proyectos que se desarrollan en este centro de desarrollos científicos y tecnológicos que van más allá de ese horizonte está en manos de la profesora de la Universidad de La Sabana, en Colombia, María Paula Deaza Fernández, que ha completado una estancia en la institución murciana protagonizado por una fruta que pilla bien lejos para estas tierras: la uchuva.

Esta pequeña fruta andina, originaria de Perú, guarda un potencial de alto interés para que los pacientes oncológicos superen en mejores condiciones el rigor de los duros tratamientos contra la enfermedad. Deaza, que ha completado dos meses en la UPCT gracias a la financiación del proyecto europeo de construcción de una red científica internacional en torno a investigaciones sobre alimentos Sequr Food, explica que el objetivo es «disminuir la mucositis». La experta detalla que se trata de un efecto adverso de la quimioterapia y la radioterapia, «que particularmente a los niños les lleva a dejar de comer por las molestias en la boca, lo que en algunos casos obliga a interrumpir el tratamiento, con lo que disminuye la tasa de supervivencia» al cáncer.

El producto desarrollado por la investigadora, que está especializada en gastronomía, no es ácido, como sí lo es ligeramente la uchuva habitual, y es posible ingerirlo sin masticar, de modo que facilita su consumo por los menores que se encuentran en tratamiento oncológico.

La uchuva es una fruta sin hueso muy versátil cultivada principalmente en las regiones andinas de Perú y Colombia. Es posible consumirla tanto en crudo como en postres y recetas saladas, explica la investigadora, cuya estancia en la UPCT ha estado supervisada por el profesor de este centro Pablo Fernández, del grupo de investigación en 'Ingeniería del frío y de la Seguridad Alimentaria'.

La búsqueda de un «tratamiento óptimo que minimice la actividad microbiana y preserve las bondades nutricionales de la uchuva usada como base de un alimento funcional», y centrada en las ventajas funcionales para pacientes oncológicos, protagoniza la tesis doctoral que está realizando María Paula Deaza.

La profesora colombiana revela que, durante su experiencia en la UPCT, a la que califica de «chévere», ha tenido acceso a tecnologías de estabilización de alimentos con las que cuentan la universidad de la Región que, en cambio, no están disponibles en su centro de origen. «He aprendido mucho sobre seguridad alimentaria y microbiología aplicada», ha apuntado.

