Tres días de una enorme bola de cristal para ver el futuro

Los retos que nos deparan la inteligencia artificial, la biotecnología, la salud, el medio ambiente y la oceanografía, entre otras muchas disciplinas, podrán vislumbrarse el próximo fin de semana (entre los días 24 al 26 de octubre) en el Jardín Botánico del Malecón de Murcia. Allí un centenar de stands, sobre una superficie ocupada de más de 14.000 metros cuadrados, mostrarán durante tres jornadas multitud de avances tecnológicos relacionados con estos campos, entre otros muchos recursos de divulgación científica. Más allá de este emplazamiento próximo al río a su paso por la capital, la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia 2025 (Secyt25) incluye las sedes del Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia y, en Cartagena, en una edición centrada en la arqueología, el Museo del Teatro Romano, el Museo del Foro Romano Molinete y el Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqua). Todo este conjunto, con el trabajo de más de 600 divulgadores, compondrá una suerte de enorme bola de cristal, continuando con la idea propuesta por la organización de «mirar la ciencia para ver el futuro».

Sus organizadores lo describen como «el mayor esfuerzo colectivo de la Región de Murcia y de nuestro país [porque se desarrolla en todo el Estado] para acercar la ciencia a la sociedad, despertar la curiosidad y el interés de grandes y pequeños, y mostrar cómo la ciencia no solo resuelve problemas cotidianos, sino que también enriquece nuestra cultura y nuestra forma de entender el mundo».

La Secyt25 es una actividad organizada por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología, a la que se espera la visita de más de 20.000 personas, tanto de la Región de Murcia (principalmente), como también de las comunidades autónomas limítrofes (Castilla-La Mancha, Andalucía y la Comunitad Valenciana). El público habitual de esta cita anual con la ciencia y la tecnología esta conformado en buena medida por miembros de centros educativos y familias.

Compartir conocimiento

Los organizadores explican que con la Secyt25 se «pondrá de manifiesto el liderazgo de la Región de Murcia en I+D+i, ofreciendo una plataforma para compartir conocimiento científico, inspirar vocaciones STEM (siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre los más jóvenes y demostrar cómo la ciencia y la tecnología abordan desafíos locales y globales». Para lograrlo, el encuentro propone multitud de experiencias de todo tipo, desde talleres, experimentos en directo y demostraciones científicas hasta exposiciones y visitas guiadas, pasando por espectáculos, monólogos y entrevistas, entre otras muchas iniciativas.

El desarrollo del núcleo de actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia en el Jardín del Malecón evoca al origen de esta iniciativa, que se remite a 1991 en Francia. Aquel año, el entonces ministro de Investigación del país, Huber Curien, decidió celebrar el décimo aniversario del Ministerio abriendo sus jardines por primera vez al público. Aquel evento local, que tenía como objetivo acercar al ciudadano parisiense la ciencia y sus protagonistas, fue el precursor de la 'Sciences en Fête' (posteriormente 'Fête de la Science', que puede traducirse como 'Fiesta de la Ciencia'), y que pasó enseguida a tener un carácter nacional y una periodicidad anual. Así, desde 1993, cada año se celebra la Semana Europea de la Ciencia, donde se enmarca el evento en la Región de Murcia.

Con este certamen, como explicó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la presentación de la nueva edición a principios de mes, de lo que se trata es de «acercar la ciencia al público de todas las edades, estimular el gusto por el saber científico e incentivar la participación de los ciudadanos en cuestiones científicas mediante la realización de actividades de divulgación». En resumen, desde su origen hace más de treinta años, esta celebración que se desarrolla a lo largo de toda Europa «pretende acercar a los ciudadanos la ciencia y sus protagonistas, y extender la comprensión y el aprecio por una labor que incide de lleno en nuestra vida cotidiana».

La XVIII Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región, con iniciativas en Murcia y Cartagena organizadas por el Gobierno regional a través de la Fundación Séneca, contará este año con más de 600 divulgadores

Todas las instituciones

Para lograr sus objetivos de divulgación, la XXII Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia cuenta con la participación de «todos los organismos e instituciones que en nuestra Región trabajan por la ciencia». Y aquí se enumeran las administraciones públicas; las universidades; los centros de investigación regionales y nacionales; las fundaciones y agencias relacionadas con este ámbito, tanto estatales como regionales; los museos; las compañías de teatro; empresas; institutos de educación secundaria; organizaciones no gubernamentales; centros tecnológicos; centros de innovación; asociaciones de divulgación científica… No son malos tiempos para sumar fuerzas en favor de las tecnologías y las ciencias llamadas a mejorar nuestro futuro, sobre todo frente a corrientes negacionistas que sorpresivamente han proliferado en los últimos años. Nos va el porvenir en ello. La mejor versión del futuro que podemos tener se mostrará el próximo fin de semana en la Secyt25.

Ampliar Show del divulgador David Meseguer en la Secyt. F. S. Astronautas, magia, cocina, youtube y 500 actividades más El divulgador y matemático Santi García Cremades, director y presentador en Radio 5 (RNE) de 'Raíz de 5', el primer programa de radio en castellano dedicado a las matemáticas, además de colaborador en multitud de medios nacionales, actuará de maestro de ceremonias de la programación de 'La Ciencia a Escena con la Fundación Séneca', que se transmitirá, a través del canal de Youtube de la Fundación Séneca, desde un plató habilitado para ello en la XXII Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región de Murcia. Es un ejemplo, a esta actividad le acompañarán otras quinientas de muy distinta naturaleza «pensadas para la participación del público en todas las disciplinas científicas y relacionadas con los principales avances de la ciencia y la tecnología y su aplicación a problemas de la vida cotidiana». Durante los tres días de esta cita (del 24 al 26 de octubre), será posible aprender cómo afecta el olfato a nuestro gusto, cómo vemos el mundo cuando nuestros sentidos se alteran, cómo extraer ADN, cómo son los diferentes yacimientos arqueológicos o qué resultados se extraen de múltiples proyectos de investigación y sus aplicaciones a la vida diaria. La divulgación será más amena a través de cuentacuentos, talleres prácticos, espectáculos en directo, concursos y multitud de juegos. Este año, por poner algún ejemplo, la Biblioteca Regional de Murcia se suma a la Secyt a través de un rincón de lectura con más de un centenar de títulos para niños y jóvenes en torno a la ciencia, la tecnología, la creatividad y la invención. La Agencia Espacial Europea (ESA) también estará presente a través de su Oficina Europea de Recursos Educativos Espaciales (Esero), para, entre otros, lograr que los visitantes puedan diseñar un satélite del tamaño de una lata, avanzar cómo será el primer asentamiento humano en la Luna o entrenarse como astronautas. Incluso la magia, que en realidad tiene mucho de ciencia, se empleará para divulgar sobre ciencia, con el espectáculo 'Magia Científica', del Mudic (Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias'. También la cocina, que no deja de ser una disciplina con mucha química, contará con sus propios talleres. Hasta las pompas de jabón son una buena excusa para conocer algo más de ciencia. Sobre ellas podrá aprenderse en la Stemoteka, otro de los muchos espacios en los que aprender y jugar se combinarán en la próxima Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Región.

