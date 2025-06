Secretos del Renacimiento murciano

Daniel Vidal Sábado, 7 de junio 2025, 08:18 Comenta Compartir

Se trata de indagar en el pasado, prospectar en nuestras raíces con la ayuda de las más modernas técnicas de trabajo a disposción de los investigadores de la Región de Murcia. Viajar al Renacimiento para estudiar su arquitectura, y todo ello con el pasaje que nos proporcionan las herramientas digitales que no dejan de evolucionar gracias a las nuevas tecnologías. Un proyecto surgido en el seno de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena, y financiado por el Gobierno Regional a través de la Fundación Séneca, se ha propuesto avanzar en el conocimiento de las innovaciones originadas en la arquitectura y la construcción del primer Renacimiento murciano y sus influencias con otros focos.

Con la llegada del Renacimiento a España, los promotores de las obras arquitectónicas entre los siglos XVI y XVII empezaron a demandar una estética clásica 'a lo romano'. Pero en España, a diferencia de Italia, las obras no se construyeron con ladrillo, sino con piedra, considerado material noble de la aristocracia.

Esto supuso un reto para los maestros dedicados a levantar iglesias y palacios, que se vieron obligados a desarrollar nuevas técnicas constructivas adaptadas a las nuevas formas arquitectónicas. Muestra de ello son los tratados y manuscritos de arquitectura y cantería que han llegado a nuestros días y que explican cómo trazar y labrar arcos y bóvedas. Por ello, todos los especialistas coinciden en que la cantería desempeñó un papel determinante en la arquitectura renacentista desarrollada en tierras de la península ibérica y, más concretamente, en la zona del Levante.

Ampliar Cabecera de la iglesia de Santiago, en Jumilla. P. Natividad

Obras significativas

En Murcia, el Renacimiento se introdujo prontamente y contó con artistas italianos de la talla de Jacopo Torni, formado en el taller de Ghirlandaio y colaborador de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Torni trabajó en el primer cuerpo de la torre de la catedral de Murcia y, tras su muerte en 1526, Jerónimo Quijano continuó sus trabajos y llevó el Renacimiento al resto de la Diócesis, con obras significativas en los municipios de Lorca, Caravaca, Jumilla, Chinchilla, Orihuela y Albacete. En esta época se levantaron una serie de elementos pétreos de excepcional factura como la bóveda baída de la sacristía, la cúpula con despiece helicoidal de la antesacristía o la bóveda tórica de la capilla de Junterón de la catedral. La importancia de estos elementos, y otros tantos que no han sido estudiados hasta el momento, queda atestiguada por el hecho de que fueron recogidos en los principales textos de arquitectura y cantería españoles y franceses, como el de Philibert De L'Orme (1567) o Alonso Vandelvira (ca. 1585).

El proyecto pondrá en valor la arquitectura renacentista de Murcia, fomentando una conservación informada y responsable

Elementos sin estudiar

Muchos de estos elementos pétreos permanecen sin estudiar desde el punto de vista constructivo y otros fueron estudiados hace más de diez o incluso veinte años. Los medios de levantamiento arquitectónico y los programas informáticos de modelado 3D han mejorado sustancialmente y ahora es posible obtener y procesar datos que serían imposibles años atrás. Un ejemplo es el estudio de la bóveda tórica de la capilla de Junterón, en la actualidad pendiente de revisión por pares en una revista de referencia, cuyo levantamiento con fotogrametría y escáner láser muestra lechos convergentes a tres ejes y no a uno, como aparecía en la documentación gráfica previa de 2001, explican fuentes del proyecto. Esto demuestra que quedan muchos aspectos en los que profundizar con las técnicas recientes. Por tanto, este proyecto propone «estudiar una muestra significativa de elementos singulares de cantería del foco renacentista murciano».

Ampliar Capilla de la Virgen del Alcázar en la Colegiata de Lorca. P. Natividad

Para ello se documentarán con fotogrametría y escáner, se obtendrán modelos 3D, se plantearán hipótesis sobre su construcción y se compararán con trazados y elementos semejantes de otros focos arquitectónicos para dilucidar posibles relaciones. En última instancia, se pretende avanzar en el conocimiento de las innovaciones originadas en la arquitectura y la construcción de este primer Renacimiento murciano y sus influencias con otros focos.

Además, se espera que el proyecto ponga en valor la arquitectura renacentista del Reino de Murcia, fomentando una conservación informada y responsable. El equipo del proyecto tiene una larga experiencia en la formación de arquitectos y canteros, lo que asegura la transferencia de los conocimientos a los profesionales encargados de la conservación del patrimonio arquitectónico.

Las claves Proyecto El objetivo principal del estudio, en palabras de Pau Natividad, es «avanzar en el conocimiento sobre las innovaciones originadas en arquitectura y construcción del primer Renacimiento en la Región de Murcia».

Dónde Construcciones renacentistas de Murcia, Jumilla, Lorca, Caravaca, Chinchilla, Orihuela y Albacete serán objeto de estudio por parte de los investigadores. «Murcia es un punto imporante por el que entra mucha gente en el Renacimiento a través del Mediterráneo con ideas nuevas, donde se genera un caldo de cultivo importante, con tecnologías nuevas y conocimientos nuevos. Esta zona era como el último grito de la construcción en la época, y ese cambio de criterio y estética supuso un proceso de reflexión. Murcia fue la avanzadilla».

Cuándo El proyecto comenzó en enero de este año y durará hasta finales de 2026, aunque los resultados y las conclusiones no se publicarán en artículos y revistas hasta 2027 y 2028, según los responsables.

Según Pau Natividad, investigador principal del proyecto y profesor titular del Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación de la UPCT, «la tecnología ha cambiado muchísimo. Cuando empecé a tomar datos para mi tesis en 2012 ['Bóvedas baídas de cantería en el Renacimiento español, dirigida por José Calvo] teníamos unas herramientas que no tenían nada que ver con las que hay ahora. También podemos integrar la inteligencia artificial. Podemos hacer cosas que antes no podíamos hacer y que nos van a permitir descubrir muchas cosas que antes no podíamos ver». En palabras del propio Natividad, «antes teníamos una precisión de centímetros y ahora podemos ir al milímetro, y eso nos puede dar nuevos datos que antes no teníamos». Por ejemplo, lo que antes parecía un solo eje, resulta que ahora son varios ejes. «Formas que no esperábamos, encuentros constructivos que no conocíamos, disposiciones geométricas que no teníamos previstas y que contradicen lo que teníamos anteriormente. Datos que habíamos analizado con herramientas antiguas pero que ahora podemos analizar con una nueva tecnología». En definitva, aprovechar los avances tecnológicos para ir un paso más allá en el conocimiento de la arquitectura renacentista en Murcia.

Los investigadores utilizarán inteligencia artificial, además de fotogrametría y escáner; también se obtendrán modelos 3D

Tal y como asegura Pau Natividad, el estudio comenzó en enero de este año y se desarrollará a lo largo de los dos próximos años. El grupo HARCO (Historia de la Arquitectura y la Construcción) está formado por profesores adscritos al Departamento de Arquitectura y Tecnología de la Edificación de la Escuela Técnica Superior de la UPCT, además de asesores externos de Italia y Madrid. «Las conclusiones tardarán un poco más en plasmarse en diferentes artículos y revistas científicas. Calculamos que los resultados se publicarán a partir de 2027 y 2028», según Natividad.

Comenta Reporta un error