Esos mocos de interés en la acuicultura

La importancia del moco a flor de piel

«Las mucinas son unas proteínas que se sintetizan en las superficies expuestas al exterior del cuerpo, comúnmente conocidas como superficies mucosas», explica la doctora de la Facultad de Biología de la UMU María del Mar Collado González. Estas superficies de textura resbaladiza, «como si tuvieran moco, que lo tienen», explica la investigadora, atesoran una notable importancia. Especialmente en los peces, en los que constituyen un elemento básico. Otros organismos, como por ejemplo algunos mamíferos, entre los que estamos los humanos, «han perdido la capacidad de producir dichas mucinas en la superficie de la piel y por eso tenemos una piel seca y no cubierta de moco». Sin embargo, continúa la especialista, que ha realizado una estancia de tres meses en Suecia investigando notables avances relacionados con la aplicación de tratamientos aprovechando las características de las mucinas, «las superficies internas están recubiertas por moco, al igual que en animales no mamíferos». Collado González se refiere en este caso, al hablar de «superficies internas», a los ojos, por ejemplo, «donde si no tuviéramos esa capa de moco nos dolería parpadear», y al sistema digestivo, como segundo ejemplo, «donde si no tuviéramos esa capa de moco los alimentos no podrían avanzar y se quedarían atorados en alguna zona del tubo, si es que consiguiéramos tragar la comida». En el caso de los peces, detalla la investigadora, además de las superficies internas, su piel está cubierta de moco, cuyo componente principal, después del agua, es una familia de proteínas llamadas mucinas, «que es en la que se centra mi estudio».