Lomo de ciervo con hongos e higos

Tiempo de preparación: Más de 120 minutos para cuatro personas

Ingredientes Marinado del lomo: 1 lomo de ciervo de 800 g

100 g de cebolla en tiras

40 g de champiñón laminado

50 g de zanahoria en rodajas

4 dientes de ajo enteros aplastados

100 ml de orujo

50 ml de AOVE

Salsa de ciervo: 2 kg de huesos y falda de ciervo en pedazos pequeños

2 kg de huesos La verdura de la marinada

1 cucharadita de harina

200 ml de vino de Jerez

400 ml de vino tinto

2 l caldo de pollo

50 ml de AOVE

Hongos a la crema: 75 ml de nata

150 ml de caldo de pollo

6 alcachofas de conserva cocidas y partidas en cuartos

150 g de hongos en láminas salteados

1 sopera de perejil picado

1 sopera de limón

1 nuez de mantequilla

Sal

Acabado: 1 sopera de AOVE

50 g de mantequilla

12 higos en almíbar

PREPARACIÓN

Del marinado: pon todos los ingredientes en un bol, impregna bien el lomo con los aderezos y cubre con film. Deja reposar 6 horas. Pasadas, escurre, seca y mantén la carne en la nevera. Reserva la marinada.

De la salsa: en una cazuela caliente con AOVE dora, de a poco, los huesos y la falda, y retíralos a un plato hasta terminar con todo. En ese mismo fondo sofríe la verdura de la marinada y pocha 15 min. hasta que pierda la humedad y reaflore la grasa. Incorpora el ciervo coloreado y la harina, remueve y déjalo 4 min. Añade el vinagre y hierve hasta que evapore. Vierte el vino, reduce casi a seco y echa el caldo. Hierve otros 25 min. Filtra el jugo con un colador y redúcelo a fuego suave hasta que parezca salsa. Rectifica de sal.

De los hongos: pon en un cazo la nata y el caldo y reduce a fuego bajo hasta que tome forma de salsa. Añade las alcachofas, los hongos y termina con la mantequilla, el perejil, el zumo y un punto de sal.